Объект желания: новый парфюм Louis Vuitton Heures d'Absence

В 2016 году модный дом Louis Vuitton вернул себе парфюмерное направление и за четыре года успел выпустить 11 парфюмов, включая линейку одеколонов и мужскую линию. Ароматы выпускались этой маркой и ранее, но в 1946 году их выпуск приостановили.

Новый Heures d'Absence – возвращение к основам. Этот аромат стал оммажем первому парфюму дома Louis Vuitton, выпущенному в 1927 году и вдохновленному атмосферой виллы Жоржа Вюиттона. Основатель марки приобрел дом в департаменте Сена-и-Марна в 1920 году и провел там немало времени (само название парфюма переводится с французского как "часы отсутствия"). Флакон и упаковка парфюма были весьма технологичными – например, бутыль украшала гравировка в виде самолета, а упаковка отличалась футуристичными элементами дизайна. Правда, каким был сам аромат, сейчас можно лишь догадываться – его рецептура была утеряна.

Сегодня, спустя почти 100 лет, модный дом решил "воскресить" Heures d'Absence. За работу над ним взялся Жак Кавалье, который отвечал за все парфюмы Louis Vuitton с самого начала. Как уроженец Грасса – парфюмерной столицы мира – он обратился к ароматам родного региона, поэтому сам аромат можно легко назвать "букетом" цветов французской Ривьеры. Композиция раскрывается яркой и звучной нотой китайского жасмина самбак, которая затем смягчается более деликатными нотами майской розы и смолосемянника. Завершают контур этого ореола мягкие пудровые ноты, медовая мимоза и свежая малина. Для шлейфа парфюмер решил выбрать более звучные ингредиенты, которые обеспечат долгое "послевкусие" – это сандаловое дерево и мускус.