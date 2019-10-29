Роза и жасмин: как собирается сырье для парфюмов Dior

"Чувствую себя кутюрье в той же мере, что и парфюмером" - так характеризовал себя Кристиан Диор. В отличие от своих коллег по цеху, Диор искренне любил парфюмерию, и занимался ею так же страстно, как и дизайном. Так, одновременно с его знаменитой коллекцией Corolle, также известной как New Look, появился культовый парфюм Miss Dior - так что история этого парфюма насчитывает больше 70 лет. Сейчас помимо Miss Dior, модный дом славится и другими ароматами - Poison, 1985 года, J'Adore 1999 года и самым последним флагманом Joy. Недавно Christian Dior представили новый версию аромата Joy - Joy Intense. В честь этого мы решили узнать, как работает парфюмерная команда дома сегодня на примере одного парфюма.

В 2006 году главным парфюмеров дома стал Франсуа Демаши, парфюмер родом из Грасса, коммуны знаменитой своими парфюмерными фабриками. Там же Демаши получил образование. Поэтому именно в Грассе были собраны одни из самых главных ингредиентов Joy Intense. Ольфакторная пирамида нового аромата состоит из майской розы, также известной как роза сентифолия, и жасмина грандифлорума. "Производство ароматов подобно кулинарии. Здесь важно качество ингредиентов. Так же как шеф-повар, я всегда должен быть уверен в происхождении ингредиентов в парфюмерии" - рассказывает Франсуа Демаши, который всегда лично следит за подборкой ингредиентов.

Чтобы добиться оптимального аромата, урожай розы сентифолии и жасмина грандифлорума собирают на рассвете, этим занимается отдельная команда фермеров. Dior поддерживает эксклюзивное партнерство с несколькими частными владельцами плантаций в Грассе, двое из них сыграли ключевую роль в создании Joy Intense - это Кэрол Бианкалана и Армел Джаноди. Обе плантации - семейные бизнесы, существующие не одно поколение. На этих фермах используются традиционные методы культивации, при удобрении цветков не используются химикаты, так фермеры получают органический продукт. Также эти женщины создали ассоциацию женщин-фермеров Грасса.

Майская роза из Грасса или, как ее еще называют, грасская роза по праву считается королевой цветов. Такое прозвище она получила за счет ярко-выраженного сочного аромата. Как рассказывает Армел Джаноди, хозяйка и фермер плантации Le Clos de Callian, климат в Грассе приводит к частым микро-стрессам для цветов, поэтому чтобы привлечь больше насекомых для опыления, цветки выбрасывают более интенсивный аромат. Для одного литра розовой эссенции необходимо 300 000 цветков розы.

Следующий часто используемый ингредиент в парфюмах Dior - жасмин грандифлорум, очень капризный цветок, который требует особого внимания. Для сбора достаточного количества цветов на один флакон духов требуется полный рабочий день. Так, чтобы собрать один литр эссенции, необходимо шесть миллионов цветов жасмина. Лучшие собиратели урожая за час могут собрать максимум 500 грамм цветка.

Эти два главных ингредиента - жасмин и роза - отразились также и в флаконе духов. Известно, что Диор был очень суеверным человеком и любил окружать себя счастливыми талисманами, одной из которых была роза. Так, на донышке нового Joy Intense можно увидеть гравировку в виде цветка, совмещающего в себе символы розы и жасмина.