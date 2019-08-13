Микробиом– это важно: восемь дезодорантов с натуральными компонентами

Осознанные потребители всегда интересуются наличием химических компонентов в составах продуктов, которые они используют каждый день. Такое беспокойство оправдано в ситуациях с непереносимостью каких-то компонентов. К слову, миф о том, что дезодоранты и антиперспиранты вызывают рак– развенчан. Однако исследования показывают, что постоянное использование дезодаорантов с ароматами может изменять естественный запах тела человека.

Запах тела

Пот выделяется в двух случаях: когда человеку жарко, и когда он нервничает. В первом случае испарение пота охлаждает тело и не дает ему перегреться. Во втором случае выделение пота связывают с выработкой гормонов стресса (кортизола и адреналина). Неприятный запах возникает при контакте выделенного секрета с кожными микроорганизмами. Неприятным он может и не показаться, если у вас правильный рацион питания, обмен веществ и соблюдена гигиена в целом. Однако непривычным запах вашего тела может стать и во время путешествий, и даже после разового выезда на природу. Это связано с тем, что меняется микробиом (совокупность микроорганизмов, населяющих кожу). Наличие бактерий на коже очень важно– они защищают кожу от аллергенов, внешних раздражителей и окислительного стресса. Возможно, что никто кроме вас изменений не заметит, и не посчитает запах неприятным. Исследование, проведенное журналом Frontiers in Psychology, показало, что естественный запах человека важен при выборе партнера, потому как он потенциально показывает генетическое качество человека. Руководствуясь этим и другими знаниями обладатели чувствительной кожи и восприимчивые к отдушке люди отказываются от средств гигиены с запахами и агрессивными компонентами.

В чем разница между антиперспирантами и дезодорантами?

Для того, чтобы препятствовать выделению пота или возникновению неприятного запаха используют два разных средства. Это антиперспиранты и дезодоранты. Дезодоранты перебивают запах за счет отдушки и антибактериальных компонентов. Минус дезодорантов в том, что они имеют более стойкий запах, нежели аромат духов, и перебивают его. Антиперспиранты содержат соли алюминия, которые блокируют поры и препятствуют выделению пота. Из-за наличия алюминиевых солей в составе– антиперспиранты действуют более эффективно. К веществам с похожими свойствами относятся: формальдегид, соли цинка, свинца, хрома, салициловая кислота, этиловый спирт и танин. Все эти компоненты в сочетании с антибактериальными компонентами могут спровоцировать воспаление, раздражение и покраснение, особенно если использовать их каждый день. Также злоупотребление антиперспирантами может сушить кожу. В таком случае предлагаем обратить внимание на дезодоранты с натуральными составами, например Modern botany или Lemon & Coriander. В них агресивные химические компоненты заменяют натуральные. Это может быть арорут (крахмал, полученный из корней тропических растений, каолин (белая глина), который используется для поглощения избыточной влаги, лемон и хмель для ликвидации запаха, или экстракт эвкалипта, который выступает в роли антисептика и противовоспалителя. Тем, кто ежедневно занимается спортом, стоит обратить внимания на средства с высоким содержанием солей. Одного использования хватает на несколько дней. Если вы вынуждены использовать антиперспирант регулярно, и дело не в спорте, то возможно причиной является затаившаяся болезнь (гипергидроз, туберкулез, диабет, эмоциональный стресс и другие).

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Дополнительные советы

Если вас проблема чрезмерного потоотделения застала летом, то пересмотрите свой гардероб и оставьте в нем вещи из натуральных тканей (хлопка, льна и шелка). Синтетические ткани мешают секрету испаряться, а телу охлаждаться. Попробуйте носить одежду с принтами и темных оттенков.

Питание непосредственно влияет на запах тела и потоотделение, поэтому постарайтесь есть меньше острого. В острой еде содержится капсаицин (вещество, которое сигнализирует в мозг о том, что тело перегрето). В этом случае на помощь придут обычные холодные напитки.