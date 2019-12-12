Золото, фрукты и сандал: из чего состоит новый аромат Aura Pink Magnolia от LOEWE?

Испанский модный дом LOEWE существует с 1846 года. Всё начиналось с небольшой кожевенной мастерской в Мадриде, сегодня же это ключевой испанский дом моды, производящий линии одежды, аксессуаров и парфюмерию.

В 1972 году бренд выпустил первый парфюм – L de LOEWE, с тех пор создает парфюмерные композиции для женщин и мужчин, с особой тщательностью подбирая компоненты. Подобно страстной испанской натуре, ароматы LOEWE совмещают в себе контрастные, порой противоречащие друг другу компоненты, раскрывая цветочные, травяные, древесные и лимонные ноты.

В начале этого года Loewe провел ребрендинг, в основе которого лежит взаимосвязь природы и искусства. В первую очередь изменения отразились на упаковках каждого аромата: их украсили черно-белые фотографии растений известного немецкого фотохудожника начала XX века – Карла Блоссфельдта. Посредством макросъемки растений он показывает их естественную архитектурность и скульптурность. Изображения растений на упаковке отражают близость к природе, что является частью идентичности бренда. А недавно была представлена новая парфюмерная вода LOEWE Aura Pink Magnolia, упаковка которой также украшена созданной Карлом Блоссфельдтом фотографией растения, передающей плавность и совершенство женских форм.

В отличие от прежнего флакона линии Aura, обновленный флакон парфюма LOEWE Aura Pink Magnolia имеет простую прямоугольную форму и пробковый колпачок, напоминая о старинных вариациях парфюмерных флаконов. Небрежные мазки золотой краски на стекле и свечение настоящих золотых частиц в краске создают ощущение, что это вовсе не флакон, а слиток золота. Сочетание золота с натуральной платановой пробкой-колпачком символизирует гармонию природы и изящества, исконно присущую бренду. На пробке выгравирован новый логотип LOEWE, состоящий из четырех L, он был создан во времена прихода нового креативного директора Джонатана Андерсона, в 2013 году.

Сам аромат LOEWE Aura Pink Magnolia обволакивает кожу как аура и раскрывается цветком магнолии, являющимся главным героем парфюма. Магнолия обладает сладким кремовым запахом с легким цитрусовым оттенком. В парфюме Aura Pink Magnolia цветочные ноты разбавлены слоем красных фруктов, которые раскрывают его экзотическое происхождение. Слой мускуса усиливает чувственность и оставляет легкий манящий шлейф, а слой сандалового дерева дополняет мускусные ноты. Aura Pink Magnolia имеет уникальное "круговое" строение, поэтому наносить аромат стоит буквально вкруговую, создавая ауру эфирных масел, ведь 20% парфюма составляют именно они.

Лицом парфюма Aura Pink Magnolia стала Крис Грикайте – российская модель, завоевавшая модную индустрию с первых дней своего появления на подиуме и ставшая музой для Prada и Chanel. Этот аромат создан именно для такой женщины – музы с притягательной аурой, которая источает вдохновение для художника.

Гармония позолоченного флакона, натуральной платановой пробки и искусно подобранных цветочно-туманных нот передает истинную женственность и демонстрирует идентичность парфюмерного дома LOEWE.