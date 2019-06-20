Чем заменить парфюм летом?

Для многих ношение парфюма в жару превращается в мучение и любимый, казалось бы, аромат становится источником раздражения. К счастью, для все, кто без парфюма не представляет своей жизни и при этом не хочет "задушить" запахом себя и окружающих, бренды в летний сезон выпускают альтернативы – спреи для тела и волос, а также парфюмированные лосьоны для тела. Такие продукты выпускают практически все бренды – от масс-маркета вроде L'Occitane до классического люкса и ниши.

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Парфюмированные мисты для тела, или дымки, как их часто называют, распыляется водным облаком, как термальная вода. Мисты не могут конкурировать с парфюмом или туалетной водой по стойкости, что в летний период большой плюс. По мощности запаха они так же отличаются от классических парфюмов. Наносить мист можно на все тело, но обновлять придется несколько раз в день. Зато композиция совершенно не душит, а обволакивает парфюмированным облачком.

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Вторая категория продуктов – лосьоны для тела, которые продаются обычно в парфюмированных наборах или в отдельных банных линиях бренда. Достоинство лосьонов в том, что он заменяет и обычный крем для тела и аромат. Запах при этом будет приглушенный, "сидящий" близко к коже. Обладателям очень сухой кожи, возможно, увлажнения от лосьона будет недостаточно. В таком случае, можно остановить свой выбор на более плотном парфюмированном креме или масле.

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Последний в этой подборке формат средства, кому нужен ненавязчивый запах – дымка для волос. Дымки для волос хороши, когда любимый аромат можно отнести к категории "плотным" или "тяжелым", то есть очень концентрированным. Обновлять часто на волосах их необязательно, так как волосы довольно хорошо держат запахи, даже самые легки.