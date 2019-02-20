Чем будет пахнуть весна?

Совсем скоро мы скинем с плеч тяжелые пальто и снимем шапки, наденем тренчи. Ботильоны нам заменят сапоги, а вязаные шарфы мы поменям на тонкие платки. Солнце, порывистые ветры, дожди и снова солнце, и тепло – вместе с переменчивой весенней погодой, и таким же настроением, меняем и аромат. О знаковых новинках весны 2019 года – в нашем материале.

Да, нас снова ждут цветы. Охапки и букеты, где доминирующим цветком станет роза. Томная и слишком активная тубероза уходит на второй план. Где искать розу? Например, в новом фланкере Lancome La Vie est Belle en Rose, где её дополняют красный перец, пион, ландыши и красные ягоды, в Live Irrésistible Rosy Crush Givenchy, в который тоже "положили" и пион, и розовый перец, но ещё добавили ягоды годжи и амброксан. Цитрусовую розу ищите в Guerlain Mon Guerlain Bloom of Rose. Однако традиционная для Mon Guerlain лаванда никуда не делась, как и ваниль.

Абсолютных новинок этой весной будет мало. А вот фланкеров – традиционно много. Помимо вышеперечисленных фланкеров, в продажу выйдут новая версия Chloé Nomade Eau de Toilette (личи, фрезия и дубовый мох), очередной мускус от Narciso Rodriguez Pure Musc For Her, новая версия Armani Sì Fiori, в которой акцент смещен на средиземноморские цветы и цитрусы. Алкогольный фланкер нас ждет от Yves Saint Laurent – в новинке Yves Saint Laurent Black Opium Intense намешали кофе, голубой абсент, бойзенову ягоду (гибрид малины и ежевики), лакричник и ваниль.

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Всем, кого не интересуют обновленные версии знаменитых ароматов, стоит идти к стендам Miu Miu – у бренда выходит Twist, в котором зеленые ноты бергамота закручены с нотами яблока и кедра. В коллекции "садов" от Hermès тоже пополнение – аромат Un Jardin Sur La Lagune с морскими нотами, магнолией и лилией. В весеннюю коллекцию Jo Malone Wild Flowers & Weeds вошло пять ароматов: Cade & Cedarwood (запах горящих поленьев костра и ванили), Hemlock & Bergamot (пудровый гелиотроп, бергамот, мимоза и огурец), Lupin & Patchouli (люпин, мандарин, роза и грубые землистые пачули), Nettle & Wild Achillea (зелёная крапива, тысячелистник и белый мускус), Willow & Amber (ива, кашемировое дерево, дымный ветивер, амбра и ваниль).

Креативным подходом к созданию парфюма отличился Франсис Куркджян. Он создал Gentle Fluidity Francis Kurkdjian Gold и Silver – два совершенно разных аромата, составленных из одинаковых ингредиентов, но звучащих по-разному. Так, в ходе работы Gold стал более мускусным и ванильным в балансе с розой, а Silver – кожаным, с нотами можжевельника. В больших премьерах также значатся лавандово-мускусный Chanel 1957 Les Exclusifs de Chanel, цветочный Dior Holy Peony (роза, пион, красные фрукты, зелень) и два аромата от Тома Форда – мужской пряный Beau de Jour и унисекс Costa Azzurra Acqua с ароматом кипариса, сосны и лимона, на основе мастикового дерева и амбры.