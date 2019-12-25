Ароматы на зиму: засахаренные фрукты, специи и ром

В холодное время года хочется носить ароматы, которые окутывают словно теплый плед и дарят атмосферу уюта и праздника. Такие ощущения обычно вызывают гурманские ароматы с нотками засахаренных ягод и фруктов, ванили, корицы и шоколада. А парфюмы с древесными и восточными нотами, которые возможно слишком насыщены для летнего сезона, согревают и напоминают о тепле. Мы подобрали 8 парфюмов, которые как никогда лучше подойдут для новогодней атмосферы.

Coffee Break

Maison Margiela Лаванда, кофе и молоко - рецепт успокаивающего лавандового латте уместился в флаконе духов от Maison Margiela. Ненавязчивый аромат кофейных зерен, разбавленный вспененным молоком, оставит легкий шлейф и превратит любое место в уютное кафе, а лаванда добавит немного терпкости этому спокойному парфюму.

Loukhoum

Keiko Mecheri Этот парфюм был вдохновлен турецкой сладостью - рахат лукумом, и был назван в его честь. Первый аромат от нишевого бренда Keiko Mecheri Loukhoum - это баланс сладости варенья из лепестков роз и белого миндаля, а также теплоты древесных нот. Пудровый аромат пьянит восточной пряностью и идеален для холодной погоды.

Ambre Narguilé

Hermès Еще один аромат, вдохновленный востоком. Парфюмер Жан-Клод Эллена соединил насыщенный табак и ром с ароматами фруктов, меда и специй, создавая атмосферу восточных базаров. Однако на коже парфюм Ambre Narguilé больше раскрывается ягодно-коричным коктейлем с легкой алкогольной ноткой, что навевает настроение новогоднего праздника. В морозную погоду этот аромат согреет

как горячий глинтвейн с яблочным штруделем на рождественской ярмарке.

Еще один аромат, вдохновленный востоком. Парфюмер Жан-Клод Эллена соединил насыщенный табак и ром с ароматами фруктов, меда и специй, создавая атмосферу восточных базаров. Однако на коже парфюм Ambre Narguile больше раскрывается ягодно-коричным коктейлем с легкой алкогольной ноткой, что навевает настроение новогоднего праздника. В морозную погоду этот аромат согреет как горячий глинтвейн с яблочным штруделем на рождественской ярмарке.

Patchouli Aromatique

Lancôme Если вас не соблазнили гурманские ароматы, то попробуйте благородный Patchouli Aromatique, где преобладают древесные и травяные нотки. Этот свежий аромат характерен нотками невесомой пачули с оттенками шоколада, сменяющейся чистым шалфеем и немного землистым ветивером. Флакон не менее изящен и украшен золотой пластиной с иллюстрацией ингредиентов.

Eleventh Hour

Byredo "Сердце" парфюма Eleventh Hour от Byredo - это инжир, морковь, ром и слива, однако этот аромат не отдает привычной гурманской сладостью. Открывает пирамиду бергамот и пикантный китайский перец, а база представлена кашмирским деревом и бобами тонка. Фрукты, будто выдержанные в роме, искусно приправлены жгучим перцем, делают аромат нарядным, а их сочетание с древесными нотками напоминают об уютной шведской зиме.

"Сердце" парфюма Eleventh Hour от Byredo - это инжир, морковь, ром и слива, однако этот аромат не отдает привычной гурманской сладостью. Открывает пирамиду бергамот и пикантный китайский перец, а база представлена кашмирским деревом и бобами тонка. Фрукты, будто выдержанные в роме, искусно приправлены жгучим перцем, делают аромат нарядным, а их сочетание с древесными нотками напоминают об уютной шведской зиме.

Liva

Atelier Flou Liva - это один из пяти женских ароматов от парфюмерного дома Atelier Flou. Аромат открывается цитрусовой свежестью, а "сердце" Liva собрано из теплых специй - корицы, имбиря и черного перец. Нижние ноты - едва слышные сухой ветивер и бензоин.

Liva - это один из пяти женских ароматов от парфюмерного дома Atelier Flou. Аромат открывается цитрусовой свежестью, а "сердце" Liva собрано из теплых специй - корицы, имбиря и черного перец. Нижние ноты - едва слышные сухой ветивер и бензоин.

Babylon

Penhaligon's Эксклюзивный аромат Babylon от британского парфюмерного дома Penhaligon's был вдохновлен экзотическими ингредиентами, впервые появившимися в Лондоне в 19 веке. Как и многие другие ароматы в данной подборке, этот парфюм навевает мысли о востоке. Здесь доминирует сандал и ваниль, а верхние ноты мускатного ореха и шафрана добавляют легкую терпкость.

Nuit de Tubéreuse

L'Artisan Parfumeur Ночная тубероза - так называется аромат от L'Artisan Parfumeur, созданный Бертраном Дюшофур. Парфюм встречает ароматами сухого перца, кардамона и гвоздики, затем появляется слегка приглушенная - "ночная" - тубероза и немного экзотики за счет иланг-иланга, манго и мандарина. А мускусная и сандаловая основа оставляет аромат теплым и терпким. Мороз раскроет согревающие элементы специй и сливочность

туберозы, делая Nuit de Tubéreuse отличным зимним цветочным парфюмом.

Ночная тубероза - так называется аромат от L'Artisan Parfumeur, созданный Бертраном Дюшофур. Парфюм встречает ароматами сухого перца, кардамона и гвоздики, затем появляется слегка приглушенная - "ночная" - тубероза и немного экзотики за счет иланг-иланга, манго и мандарина. А мускусная и сандаловая основа оставляет аромат теплым и терпким. Мороз раскроет согревающие элементы специй и сливочность туберозы, делая Nuit de Tubereuse отличным зимним цветочным парфюмом.