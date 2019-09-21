Ароматы на осень: инжир, дерево и много пряностей

Смена сезона недвусмыслено намекает не только на обновление гардероба, но и на смену аромата. Осенью незамысловатые и легкие цветочные букеты дают дорогу пряным теплым ароматам с перчинкой. Рассказываем о лучших новинках парфюмерии, которые отлично подойдут под осеннюю прохладу - с нотками ванили, специй и туберозы.

Lancôme - Idôle

Французский парфюмерный дом недавно представил парфюмерную воду нового поколения, обыграв уже знаковую для себя основу - розу. Новый аромат открывается верхними нотами одного из самых модных на сегодня аромата груши и белоцветочными аккордами. Idôle примечателен не только содержанием, но и своим флаконом, он выполнен из самого тонкого в мире стекла, на разработку которого ушло несколько лет.

Gucci - Mémoire d'une Odeur

Необычный травянистый мускусный аромат предназначенный как для мужчин, так и для женщин, с яркими верхними нотами римской ромашки и базовыми нотами ванили и сандала. Использование ромашки - неожиданный выбор для Gucci - дарит аромату уникальное звучание. Послевкусие у Mémoire d'une Odeur такое же свежее - зеленое яблоко и жасмин. Аромат далеко не сладкий и обещает перенести вас в летние каникулы в старой итальянской деревушке.

Bottega Veneta - Illusione

Illusione вышел в форме парных ароматов - для него и для нее. Если вы устали от цветочных приторных ароматов и хотите попробовать что-то нейтральное советуем оба аромата от Bottega Veneta. Illusione for Her понравится вам своими начальными аккордами - здесь преобладают листья инжира, бергамот и чувствуется стойкая база из древесных тонов. Мужская версия - это древесно-цитрусовый одеколон с яркими нотами горького апельсина и экстракта белого кедра.

Maison Margiela - Replica Whispers in the Library

Древесный с узнаваемым книжным ароматом и нотками перца и ванили. Аромат-воспоминание о долгих часах проведенных в старых библиотеках. Whispers in the Library - парфюм без ярких нот и громких заявлений, в целом, очень тихий. Все как в библиотеке - запах книг, деревянные стеллажи, воск и много бумаги.

Yves Saint Laurent - Libre

Пряный женский аромат, лицом которого стала Дуа Липа. Одна из парфюмеров Yves Saint Laurent Анн Флипо соединила традиционно мужские ноты с женскими ароматами. Создатели парфюма позиционируют его как парфюм для сильных и свободных женщин с верхними нотами лаванды и мандарина и основой из мускуса. Самые стойкие здесь ноты ванили и лаванды, что весьма необычно для YSL.

Zoologist - Squid

Универсальный бальзамический аромат с нотками смолы, ладана и ванили. Парфюмер Селин Барель пыталась передать во флаконе внешнюю умиротворенность и внутреннюю драму морского мира. Создатели долго искали подходящие ингредиенты, чтобы передать непредсказуемый характер глубоководного мира. В аромате доминирует морская соль, ладан и есть едва ощутимые ноты водорослей и чернил.

Memo Paris - Oriental Leather

Не самый простой восточный аромат - теплый, пряный и кожаный, с нотками пачули и яркой герани, вдохновленный песками Вахиба в Омане. После чувствуется раскрытие едва уловимого красного перца чили, корицы и ванили - нот, часто ассоциирующихся с Востоком.

Bvlgari - Tubereuse Mystique

Новый аромат в коллекции Splendid, которая изначально была задумана в качестве отражения ювелирного наследия Bvlgari. Tubereuse Mystique собран на ванильной основе, богат на туберозу и черную смородину, что придает парфюму сливочное звучание и имеет соблазнительный пудровый нюанс благодаря восточным амбровым нотам.