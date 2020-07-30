Good girl gone Bad Eau Fraîche by Kilian

Good girl gone Bad теперь разбавлен акватическими нотками и представляет собой новое издание от Kilian в варианте Eau Fraîche. В отличие от оригинальной душно-цветочной версии, новый аромат отдает свежестью за счет верхней ноты апельсинового цветка и средних "водных" нот. Если вам нравится классический Good girl gone Bad, но кажется слишком приторным для лета, то новое издание придется вам по душе.