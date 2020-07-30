Ароматы на лето: соленый воздух, цитрусовый коктейль и свежая зелень
Новинки парфюмерии и классические летние ароматы
Чем пахнет лето? Морской солью, мокрым песком и легкой отдушкой солнцезащитного крема? Или же дикими ягодами, влажностью горного воздуха и терпким разнотравьем? Сегодня поможем вам найти тот самый аромат, который навеет воспоминания о прошлогодних отпусках и беспечных каникулах.
Salt Eau de Parfum
Ellis Brooklyn
Относительно молодая парфюмерная компания Ellis Brooklyn сумела закупорить всю сущность пляжного отпуска во флаконе нового аромата Salt. Верхняя нота представлена иланг-илангом, за ним следуют цветочный шлейф тиаре, животно-морская серая амбра и сандаловое дерево. Такое сочетание оставляет легкий привкус морской соли и слегка загорелой кожи, при этом не дурманя голову чересчур сладкими нотками тропических фруктов. Этот аромат подарит кусочек моря, который мы не смогли себе позволить в этом году.
Ocean di Gioia
Giorgio Armani
Новый аромат в коллекции Gioia Giorgio Armani – это воплощение океанского бриза. Чистоту этому аромату придают зеленые верхние ноты, а свежесть – цитрусы и соль. Ocean di Gioia изначально раскрывается сочной грушей, затем букетом из жасмина, ландыша и розы, а завершают аромат теплые ноты мускуса и сандала. Форма флакона вторит названию – бирюзовая волна, обрамленная стеклом.
Good girl gone Bad Eau Fraîche by Kilian
Good girl gone Bad теперь разбавлен акватическими нотками и представляет собой новое издание от Kilian в варианте Eau Fraîche. В отличие от оригинальной душно-цветочной версии, новый аромат отдает свежестью за счет верхней ноты апельсинового цветка и средних "водных" нот. Если вам нравится классический Good girl gone Bad, но кажется слишком приторным для лета, то новое издание придется вам по душе.
Acqua di Giò Profondo
Giorgio Armani
Новое прочтение получил и классический аромат от Giorgio Armani – Acqua di Giò, теперь с приставкой 'Profondo' ("глубокий" – в переводе с итальянского). Это сугубо мужской парфюм с верхними морскими нотами и свежим бергамотом, травяными средними нотами, закрывающийся базовыми минерально-амбровыми нотами и древесным пачули. В жару этот аромат взбудораживает, веет свежестью.
Lavande Romaine
Perris Monte Carlo
Lavande Romaine – новая композиция для нишевого парфюмерного дома Perris Monte Carlo от Жан-Клода Эллена, часто работающего с Hermès. Хотя лаванда фигурирует в названии аромата, она делит звездный час с кисло-сладкой смородиной. Терпкий дуэт разбавлен свежей зеленью и белым кедром. Чем не ольфакторный поход на лесные поляны?
Cologne
Etat Libre d'Orange
Переходим к уже признанным классикам летних ароматов. Например, унисекс Cologne от Etat Libre d'Orange, взрывающийся красками красного апельсина и бергамота, приправленный зеленью и свежими средними нотами жасмина. Cologne остается на коже плотным мускусом и лучше всего раскрывается в жаркое время года.
Rose America
Une Nuit Nomade
Ещё один аромат-напоминание о летних каникулах. Не дайте минималистичному флакону аромата ввести вас в смятение. Хотя с первых нот Rose America – это роза с остринкой гвоздики, но в сочетании со сладостью малины аромат отдает теплым чаем. Верхние морские ноты придают свежесть и "солоноватость", а завершает композицию парфюма мускусная амбретта.
L'eau miXte
Parfums de Nicolaï
Это далеко не новый парфюм, но частый гость на полках летних ароматов парфюмерных экспертов. L'eau miXte – цитрусовый коктейль из грейпфрута, лимона, бергамота, мяты и черной смородины с легким цветочным шлейфом. А дубовый мох и ветивер "заземляют" и "охлаждают", поэтому этот аромат по праву называют бодрящим.
Vétiver Fatal
Atelier Cologne
Atelier Cologne известны своими цитрусовыми композициями. Несмотря на то, что в Vétiver Fatal присутствуют бергамот, сицилийский лимон и горький апельсин, всё же преобладает сухой ветивер. Этот парфюм более уютный, намекающий на приближение осени.
Оставьте комментарий