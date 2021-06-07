Lost Alice Eau de Parfum от Masque Milano

Парфюм с нотками чая, но не цитрусового, как это обычно бывает, а молочного. Lost Alice был вдохновлен сюжетом сказки "Алиса в стране чудес", а именно – "безумным чаепитием" с бергамотовым чаем (по хорошим английским традициям – с молоком), морковным пирогом и белыми розами.