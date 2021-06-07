Ароматы на лето: чай с молоком, травы алхимиков и лимонад с кожей
Собрали для вас интересные парфюмерные новинки, которые станут хорошим аккомпанементом лету. В их числе ароматы с черным чаем с бергамотом и молоком, лимонадом и мшистой травой.
Imagination от Louis Vuitton
Единственный "мужской" аромат из подборки. По словам парфюмера Жака Кавалье, новым ароматом Imagination он хотел осовременить звучание амбры в парфюмерии. Базу композиции составляет амброксан (синтетическая замена амбры) в сочетании с черным чаем. Открывается парфюм цитрусами и пряностями – корицей и имбирем.
Lost Alice Eau de Parfum от Masque Milano
Парфюм с нотками чая, но не цитрусового, как это обычно бывает, а молочного. Lost Alice был вдохновлен сюжетом сказки "Алиса в стране чудес", а именно – "безумным чаепитием" с бергамотовым чаем (по хорошим английским традициям – с молоком), морковным пирогом и белыми розами.
1921 из коллекции Gucci The Alchemist's Garden
Аромат Gucci 1921 запустили в честь столетия модного дома. Gucci 1921 – это зелень, цитрусы и шипры. Верхние ноты – цитрон, средние – нероли и вербена, база – мох. Юбилейный аромат вышел лимитированным тиражом в рамках коллекции The Alchemist's Garden. Как и у других ароматов коллекции, флакон стилизован под старинные аптекарские склянки.
Luxuriance из коллекции Les Rivières De Cartier
Парфюм Luxuriance состоит из нот папоротника, мастикового дерева, розмарина, герани, дуба и фисташки – травянистый "свежак" для лета. Вместе с этим парфюмом в новую коллекцию Les Rivières De Cartier вошли еще два освежающих аромата: Allègresse (с цитрусовыми и туберозой) и Insouciance (с ирисом, фиалкой и фруктами).
Racquets от Penhaligon’s
Это переиздание одноименного парфюма 1989 года. Он должен передать вам ощущения игры в теннис и распития лимонада в жаркий летний день. Racquets – это аромат лимонов, амбры и кожи.
Flora Salvaggia из коллекции Aqua Allegoria Guerlain
Очередное пополнение коллекции Aqua Allegoria Guerlain – акватический, цветочный аромат с водными и солнечными нотами. В нем преобладают фиалки, дыня и аккорды разных цветов, база отдает пудровым мускусом.
Bergamotto от Laboratorio Olfattivo
Парфюмер Жан-Клод Эллена продолжил свою оду Италии, пополнив коллекцию Viaggio in Italia (Путешествия по Италии) двумя новыми ароматами – с бергамотом и с лимоном. Парфюмер считает, что хоть цитрусы и появились в Китае, бергамот – исконно итальянский аромат. А парфюм Bergamotto Laboratorio Olfattivo – воплощение итальянского счастья.
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