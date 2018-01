Вас не забудут: 11 мужских ароматов "с перчинкой"

2017 год обозначился выходом большого количества перезапусков классических мужских ароматов и новинок. Много среди них ароматов-однодневок и проходных релизов, но есть и те, что претендуют на постоянное место на полке.

В мужской парфюмерии, как и в женской, смена тенденции: парфюмерные бренды, работая над женскими парфюмами, отказываются от приторно сладких ароматов в пользу сложных гурманских, туберозных и соленых. У мужчин похожая история – сладкие и алкогольные композиции сдают позиции, а им на смену приходят те, в которых основу составляют специи и пряности. Доминируют корица, перец, мускатный орех, анис, ваниль. Такие композиции, кроме того, что они очень запоминающиеся, умеют согревать не хуже теплого свитера. Много теплоты, например, в Man in Black Essence, Bvlgari – специи здесь в дуэте с ромом, какао и смолой дают те же приятные ощущения, когда заходишь в морозный день с улицы в темный бар. На "алкогольную" тему есть один экземпляр – A Men Kryptomint, Mugler. Он, в отличие от Bvlgari, наоборот, холодный. Вино-водочных нот в нем заявлено, однако старт аромата очень схож с тем, если выпить чего-нибудь горячительного и тут же зажевать горечь мятной жвачкой. А еще через несколько минут заесть это все шоколадом и выпить кофе со специями. Брутальная ольфакторная история получилась у Gucci с их новым ароматом Gucci Guilty Absolute. Это шорная кожа, крепкая и суровая (старый чехол фотоаппарата) с землистыми нотами, не агрессивная при этом. Специй нет, но что-то пряное определенно – да. С этим ароматом лучше не быть гладко выбритым.

Маскулинность, которой долго не хватало на волне популярности сладких композиций, стоит искать в новой версии Sauvage Eau de Parfum, Dior (2018) – в нем приличную дозу перца, аниса и мускатного ореха смешали с лавандой и амброксаном. Последний придает композиции теплоты, но, чтобы ощутить ее, понадобится время. Пикантности хоть отбавляй в новинке от Tom Ford – Noir Anthracite. Стартует аромат мощно – перцем, бергамотом и имбирем, практически лишен сладости, но щедр на свежесть и теплую древесность. Самоуверенный, как сам мистер Форд. Но не нахальный. Нахал и задира, при появлении которого все девушки сходят с ума, это – This is Him, Zadig Voltaire. Черный перец, грейпфрут, ладан, ваниль и сандал – этот парень на самом деле не тот, кем хочет казаться. Под кожаной курткой плохого парня оказывается не рваная футболка, а кашемировый джемпер – мягкий и нежный.