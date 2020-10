10 ароматических свечей на холодный сезон

В начале этого года Гвинет Пэлтроу на сайте Goop представила ароматическую свечу 'This Smells Like My Vagina', которая практически сразу была распродана. В этом же году несколько масс-маркет брендов в сотрудничестве с люксовыми парфюмерными домами создали коллекции ароматических свечей – Zara с Jo Malone и Ikea с Byredo. Очевидно, что популярность ароматических свечей переживает внезапный подъем. Жгут свечи не только для создания особой атмосферы в доме, но и в качестве бьюти-ритуала. Мы собрали примеры 10-ти ароматических свечей разной ценовой категории. Классика жанра – свечи от Zara Home и H&M. Более демократичная цена у свечей от wxy., Voluspa, L'Occitane и This Works. А свечи от Cire Trudon, Diptyque и Le Labo – отличный вариант для подарка.

При выборе свечей обратите внимание на состав. Хотя парафин – распространенная база, воск – более экологичен (может быть соевым, растительным, кокосовым и пальмовым). В идеале фитиль должен быть хлопковым, тогда при тушении свечи не возникнет дыма и неприятного запаха. Перед зажиганием фитиль лучше подрезать, гасить свечу рекомендуется специальным колпачком, чтобы предотвратить образование сажи на стенках её стакана.