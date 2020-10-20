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10 ароматических свечей на холодный сезон

Красота | Ароматы

10 ароматических свечей на холодный сезон

Текст: Томирис Балтабаева


В начале этого года Гвинет Пэлтроу на сайте Goop представила ароматическую свечу 'This Smells Like My Vagina', которая практически сразу была распродана. В этом же году несколько масс-маркет брендов в сотрудничестве с люксовыми парфюмерными домами создали коллекции ароматических свечей – Zara с Jo Malone и Ikea с Byredo. Очевидно, что популярность ароматических свечей переживает внезапный подъем. Жгут свечи не только для создания особой атмосферы в доме, но и в качестве бьюти-ритуала. Мы собрали примеры 10-ти ароматических свечей разной ценовой категории. Классика жанра – свечи от Zara Home и H&M. Более демократичная цена у свечей от wxy., Voluspa, L'Occitane и This Works. А свечи от Cire Trudon, Diptyque и Le Labo – отличный вариант для подарка.

При выборе свечей обратите внимание на состав. Хотя парафин – распространенная база, воск – более экологичен (может быть соевым, растительным, кокосовым и пальмовым). В идеале фитиль должен быть хлопковым, тогда при тушении свечи не возникнет дыма и неприятного запаха. Перед зажиганием фитиль лучше подрезать, гасить свечу рекомендуется специальным колпачком, чтобы предотвратить образование сажи на стенках её стакана. 

10 ароматических свечей на холодный сезон (фото 1)
Feu de Bois Scented Candle от Diptyque
10 ароматических свечей на холодный сезон (фото 2)
Deep sleep heavenly candle от This Works
10 ароматических свечей на холодный сезон (фото 3)
Souffle de Liberté от L'Occitane
10 ароматических свечей на холодный сезон (фото 4)
Olive & Sage от H&M
10 ароматических свечей на холодный сезон (фото 5)
Baltic amber от Voluspa
10 ароматических свечей на холодный сезон (фото 6)
Candle Discovery Set от Le Labo
10 ароматических свечей на холодный сезон (фото 7)
Abd El Kader от Cire Trudon
10 ароматических свечей на холодный сезон (фото 8)
By The End Of The… от Zara Home
10 ароматических свечей на холодный сезон (фото 9)
nights. bourbon sugar от wxy.
10 ароматических свечей на холодный сезон (фото 10)
Candle Accessories Gift Set от Wickman
10 ароматических свечей на холодный сезон (фото 11)
Candle accessory set от LUMIRA
10 ароматических свечей на холодный сезон (фото 12)
Candle Wick Trimmer от Diptyque
10 ароматических свечей на холодный сезон (фото 13)
Candle Snuffer от Diptyque

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