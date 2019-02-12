Работают ли нефритовые роллеры?

Один из новых бьюти-трендов, набирающих популярность в Instagram, – использование кристаллов и камней в уходе. Процедура в домашних условиях выглядит так: вы ложитесь на спину, раскладываете камни на конкретные точки на лице и лежите неподвижно 20-30 минут. Производители камней уверяют, что правильно расположенные на лице кристаллы способны снять стресс и оказывать омолаживающий эффект. Станут ли они достаточно популярными – покажет время и количество маркетинговых кампаний в социальных сетях. Пока же наибольшей популярностью пользуются нефритовые и кварцевые роллеры. Разбираемся, для чего они нужны, что они на самом деле могут, а в каких случаях абсолютно бесполезны.

Когда роллеры появились в свободной продаже, блогеры восторженно писали, что они хорошо помогают от отёков, улучшают циркуляцию крови, а некоторые пользователи даже клялись, что роллеры работают "как утюжок" и разглаживают морщины. С одной стороны, можно верить в историю о Клеопатре – что та, якобы, нашла на дне реки розовый кварц, и камень стал ключом её молодости и красоты. Однако проверить достоверность истории мы не можем, но можем узнать, что о роллерах думают косметологи.

Производители роллеров обещают, что те каким-то образом помогают избавиться от токсинов, уменьшают темные круги под глазами, разглаживают морщины, помогают при акне и даже снимают головные боли. Малисса Канчанапуми Левин, врач-дерматолог из Нью-Йорка и основательница клиники Entierederm, говорит, что "нефритовые ролики усиливают лимфодренаж и, соответственно, снимают отёчность". Но такой же эффект дает ручной лимфодренажный массаж. Ещё роликами можно добиться румянца и свежести лица, но доктор добавляет, что такой же результат дают и прыжки Джека.

Если пользоваться роллером, нужно делать это определенным образом, иначе даже правильного лимфодренажа вы не добьетесь. Dr. Дженнифер Шуалек, дерматолог в Union Square Laser Dermatology в Нью-Йорке, соглашается с коллегой, но акцентирует, что использовать роллеры нужно правильно и регулярно. В то же время, доктор Левин признается, что верит в массаж холодным камнем, который обладает успокаивающим действием, что особенно актуально для пациентов с розацеа.

Что роллеры точно не могут: влиять на синтез коллагена, разглаживать морщины, лифтинг – тоже мимо. По некоторым данным роллеры улучшают впитываемость косметических средств, но важно помнить, что, если роллер нефритовый, он чаще всего пористый, следовательно, он как губка впитывает не только косметику, но и частицы грязи, себума и бактерии. С аккуратностью роллерами стоит пользоваться людям с акне – есть риск разнести инфекцию по всему лицу. Эксперты советуют пользоваться роллером по 20 минут в день в комплексе с хорошим домашним уходом.