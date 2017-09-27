Целуйся, целуйся, целуйся: Милан вернул в моду сексуальные губы

Миланская неделя моды закончилась и началась Парижская. Какими будут бьюти-тенденции в следующем сезоне, еще рано говорить, но любоваться уже есть чем. И есть, что пробовать. Рассматриваем самый сексуальный, безумный и сумасшедший макияж из Милана, целуемся так, чтобы помада на губах была, как на показах Gucci, слушаем вдохновляющие треки и делаем под них smoky eyes с блестками.

Губы

Красный, оранжевый и розовый – главные оттенки, которые использовали визажисты на миланских показах. Матовая алая, оранжевая помада с четким контуром, чистые глаза и ровный тон с минимальным количеством хайлайтера – красивая классика и один из любимых образов всех визажистов. Но нам нравится более смелый вариант – обширно растушеванная за границы губ яркая помада или хорошо пигментированный блеск. Выделился на фоне красно-оранжевых губ, пожалуй, только макияж на шоу Moschino. Визажист Том Пешо и команда M.A.C вспомнили 90-е и сделали моделям макияж губ с активным коричневым контуром без помады.

Глаза

На показе Alberta Ferretti Том Пешо разнообразил неизменный smoky eyes блестками лавандового оттенка, нанеся их на веко и немного на скулы. К слову, блестки вновь возвращаются в моду – на показе Stella Jean серебристые блестки, напоминающие алмазную пыль, визажисты щедро нанесли на все верхнее веко, а на шоу Francesco Scognamiglio помимо серебристых теней, нанесенных до бровей, использовали крупные фигурные блестки.

Классические стрелки из 60-х замечены на показах Dolce & Gabbana и Moschino. Последние добавили к стрелкам накладные ресницы. Самые красивые стрелки получились на шоу Fendi – кошачьи, шириной на все подвижное веко, заканчивающиеся почти у кончика брови. Нижнее веко визажисты оставили чистым.

Арт-макияж тоже не сдает позиций. Самый эффектный – у Antonio Marras (небрежные мазки на верхнем веке оранжевого, зеленого, желтого, голубого и красного оттенков и цветная тушь). Более дисциплинированными оказались визажисты на показе Marni – на веках они решили использовать только один оттенок теней, но поиграли с плотностью. В первом случае мазки были почти прозрачными, во втором – очень плотными.