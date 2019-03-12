Во-первых, это красиво: макияж с недели моды

Редакторы всё реже отслеживают бьюти-тренды на неделях моды, а на страницы глянца в подборки макияжа всё чаще попадают снимки из Инстаграма. Подиум, как бы, возможно, это ни было грустно, – больше не является площадкой, где формируются глобальные тренды в сфере красоты. Однако, следить за проходящими неделями моды и работой визажистов, в некоторых случаях, бывает интересно. Хотя бы для того, чтобы убедиться в том, что они, визажисты, тоже вдохновляются тенденциями из социальных сетей.

Что запомнилось?

Жемчужные акценты на показе Adeam – визажисты брали две бусины и наклеивали, по одной, в уголки глаз. Этого для красивого и чистого "макияжа" оказалось достаточно, не считая подсвечивающего тона, консилера и бальзама для губ NARS. Украшения использовали и на показе Christian Siriano – кристаллы Swarovski визажисты наклеили вокруг глаз, на виски, лоб, скулы и щеки, а также добавили ресницам немного цвета с помощью цветной туши. Кристаллы Swarovski были замечены и на шоу Area, только там цепочки из кристаллов украшали волосы. Именно к волосам в этом сезоне было приковано пристальное внимание – на том же показе Christian Siriano стилисты вплели в волосы цепи. На шоу Burberry волосы вообще стали украшением лба – стилисты уложили пряди волос в хитрый узор.

Поле для экспериментов

Определенно стоит купить новую подводку и научиться рисовать стрелки: классические – как на показе Louis Vuitton, в складке верхнего века – как на шоу Iceberg, очень длинные, уголки которых заканчиваются на висках (Saint Laurent и Haider Ackermann). Подводка пригодится и для прорисовки "искусственных" нижних ресниц, как на показах Dior и Brandon Maxwell. Если со стрелками не складывается, можно купить накладные (не театральные) ресницы или пучки, и смело клеить их. Альтернативный вариант – красить веки тенями одного оттенка. Чем ярче, тем лучше. Или же можно вспомнить 80-е и в тон теням подобрать помаду и голографический хайлайтер.