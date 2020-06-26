Доступная альтернатива: какие средства из масс-маркета стоит приобрести?
Косметикой из масс-маркета не пренебрегают даже именитые личности сферы красоты. Производители бюджетной косметики часто выпускают эффективные продукты и достойные аналоги (или "dupes" в англоязычном интернет-пространстве) премиальных средств, которые не стоит путать с подделками. Конечно, этическая сторона такого явления - это совсем другой вопрос. Мы собрали косметические средства, которые станут очевидной победной покупкой с точки зрения цены-качества.
Тональная основа и консилер
Консилер со спонжем-аппликатором от Maybelline получил одобрение многих пользователей за счет очень плотного и невидимого покрытия, которое действительно скрывает синяки под глазами и другие неровности на коже. А средство от Revolution Makeup часто сравнивают с консилером Shape Tape. И хотя нельзя сказать, что это точная копия популярного средства от Tarte, консилер от Revolution Makeup имеет похожую плотность покрытия, финиша и стойкости.
Средства для бровей
В ассортименте Vivienne Sabo тоже есть находки, которые возможно и не обрели бы популярность, если бы не огласка от бьюти-блогеров. Одним из таких средств является стойкий карандаш для бровей за весьма демократичную цену. А если вы любитель помадок от Anastasia Beverly Hills, то вас не разочарует средство от Maybelline - его также коронуют успешной копией знаменитого средства для бровей Dipbrow Pomade.
Хайлайтер
Сухих хайлайтеров в доступном ценовом сегменте множество, но лишь единицы могут равняться со средствами подороже. Из выигрышных по текстуре, финишу и стойкости - хайлайтер от Catrice, который оставляет мягкое свечение и не подчеркивает текстуру кожи. Второй фаворит - палетка с четырьмя оттенками от Sleek Makeup в двух версиях, которые произвели фурор при запуске. Этот бренд знаменит своими хайлайтерами и их любят за стойкий яркий пигмент, конкурирующий с пигментом хайлайтера Becca. Первая версия имеет светлые тона, отдающие перламутром, и один оттенок в кремовой текстуре, а вторая - более золотисто-медная, и больше подойдет обладателям смуглой кожи. Последнее средство скорее находится на краю бюджетной категории, но он того стоит - универсальный, светло-золотистый хайлайтер, который придает естественное и здоровое сияние коже любого тона.
Средства для контура, бронзеры и румяна
Sleek MakeUp равносильно хороши и в производстве мягко растушевываемых пудр для контурирования. Производитель предлагает как отдельные палетки с матовыми пудрами для скульптурирования, так и Face Contour Kit, куда входит хайлайтер. У Makeup Revolution есть похожая палетка, но с шестью матовыми оттенками для контуринга и двумя сияющими запеченными хайлайтерами. А придать коже здоровый загорелый вид можно с дуэтом бронзера и румян из серии Murumuru Butter от Physicians Formula. Они обогащены маслом мурумуру, тукума, купуасу и придают естественный румянец. Из румян также можно попробовать средство с аргановым маслом польского производителя Paese. Возможно, оно не у всех еще находится на бьюти-радаре, но визажисты любят эти румяна за хорошую стойкость и пигмент, нежную текстуру и приятное свечение.
Тени и пудра
Найти пигментированные, легко растушевываемые тени в масс-маркете не так легко, но иногда попадаются редкие находки. Достойная вашего внимания палетка - Velvet Rose от Revolution Makeup очень схожа с палеткой Soft Glam от Anastasia Beverly Hills - оттенки и текстура практически один в один. Но это не должно вас пугать, ведь бренд, в целом, славится “копиями” средств премиальных брендов, и чаще всего в этом преуспевает. Также хорошей базовой палеткой послужит Maybelline Nudes с 12-ю насыщенными бежевыми и бронзовыми оттенками. А для любителей кремовых текстур подойдут кремовые тени этого же бренда. Этот продукт, в зависимости от оттенка, можно использовать как базу, так и самостоятельно для однотонного, но пигментированного образа.
Из пудр, фиксирующих макияж, зарекомендовало себя средство от NYX. Пудра ультра мелкого помола со светорассеивающим комплексом обеспечивает эффект “размытия” и матирования, и очень схожа с нашумевшими продуктами от NARS и Laura Mercier. Из более бюджетных вариантов - компактная пудра Wet n Wild с светоотражающими частицами и матовым финишем.
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