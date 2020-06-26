Косметикой из масс-маркета не пренебрегают даже именитые личности сферы красоты. Производители бюджетной косметики часто выпускают эффективные продукты и достойные аналоги (или "dupes" в англоязычном интернет-пространстве) премиальных средств, которые не стоит путать с подделками. Конечно, этическая сторона такого явления - это совсем другой вопрос. Мы собрали косметические средства, которые станут очевидной победной покупкой с точки зрения цены-качества.

Тональная основа и консилер

Наверное, универсальный тональный крем, который подошел бы любому типу кожи, найти довольно сложно - слишком много факторов влияет на то, как средство ляжет на кожу. Но имеется пару фаворитов из масс-маркета, которые единодушно восхваляют бьюти-блогеры. Первый и самый узнаваемый - тональная основа True Match от L'Oréal, скорее всего уже имеющаяся у многих в косметичке. Средство практически не чувствуется на коже, оставляет сияющий финиш, но, вероятно не совсем подойдет для жирной кожи. Тональный крем Physicians Formula хотя и не получает такую же огласку как первое средство, но по свойствам ему не уступает. Крем имеет среднее покрытие и может подойти как сухой, так и склонной к проблемам коже, однако некоторые могут найти его аппликатор-кисточку не совсем привычным для тональных средств. Наиболее дорогой из этой подборки - СС-крем от Lumene - часто нахваливают визажисты и советуют его брать на лето.

Консилер со спонжем-аппликатором от Maybelline получил одобрение многих пользователей за счет очень плотного и невидимого покрытия, которое действительно скрывает синяки под глазами и другие неровности на коже. А средство от Revolution Makeup часто сравнивают с консилером Shape Tape. И хотя нельзя сказать, что это точная копия популярного средства от Tarte, консилер от Revolution Makeup имеет похожую плотность покрытия, финиша и стойкости.

Lumene CC-крем L'Oréal Paris True Match Liquid Foundation Physicians Formula The Healthy Foundation Makeup Revolution CONCEAL & DEFINE Maybelline Age Rewind Concealer

Средства для бровей

В ассортименте Vivienne Sabo тоже есть находки, которые возможно и не обрели бы популярность, если бы не огласка от бьюти-блогеров. Одним из таких средств является стойкий карандаш для бровей за весьма демократичную цену. А если вы любитель помадок от Anastasia Beverly Hills, то вас не разочарует средство от Maybelline - его также коронуют успешной копией знаменитого средства для бровей Dipbrow Pomade.

Maybelline Tattoo Brow Pomade Vivienne Sabo Brow Arcade

Хайлайтер

Сухих хайлайтеров в доступном ценовом сегменте множество, но лишь единицы могут равняться со средствами подороже. Из выигрышных по текстуре, финишу и стойкости - хайлайтер от Catrice, который оставляет мягкое свечение и не подчеркивает текстуру кожи. Второй фаворит - палетка с четырьмя оттенками от Sleek Makeup в двух версиях, которые произвели фурор при запуске. Этот бренд знаменит своими хайлайтерами и их любят за стойкий яркий пигмент, конкурирующий с пигментом хайлайтера Becca. Первая версия имеет светлые тона, отдающие перламутром, и один оттенок в кремовой текстуре, а вторая - более золотисто-медная, и больше подойдет обладателям смуглой кожи. Последнее средство скорее находится на краю бюджетной категории, но он того стоит - универсальный, светло-золотистый хайлайтер, который придает естественное и здоровое сияние коже любого тона.

The Balm Mary-Lou Manizer CATRICE High Glow Mineral Highlighting Powder Sleek Makeup Highlighter

Средства для контура, бронзеры и румяна

Sleek MakeUp равносильно хороши и в производстве мягко растушевываемых пудр для контурирования. Производитель предлагает как отдельные палетки с матовыми пудрами для скульптурирования, так и Face Contour Kit, куда входит хайлайтер. У Makeup Revolution есть похожая палетка, но с шестью матовыми оттенками для контуринга и двумя сияющими запеченными хайлайтерами. А придать коже здоровый загорелый вид можно с дуэтом бронзера и румян из серии Murumuru Butter от Physicians Formula. Они обогащены маслом мурумуру, тукума, купуасу и придают естественный румянец. Из румян также можно попробовать средство с аргановым маслом польского производителя Paese. Возможно, оно не у всех еще находится на бьюти-радаре, но визажисты любят эти румяна за хорошую стойкость и пигмент, нежную текстуру и приятное свечение.

Physicians Formula Murumuru Butter Bronzer Sleek MakeUp Face Contour Kit Makeup Revolution Ultra Contour Palette Paese Blush with Argan Oil Physicians Formula Murumuru Butter Blush

Тени и пудра

Найти пигментированные, легко растушевываемые тени в масс-маркете не так легко, но иногда попадаются редкие находки. Достойная вашего внимания палетка - Velvet Rose от Revolution Makeup очень схожа с палеткой Soft Glam от Anastasia Beverly Hills - оттенки и текстура практически один в один. Но это не должно вас пугать, ведь бренд, в целом, славится “копиями” средств премиальных брендов, и чаще всего в этом преуспевает. Также хорошей базовой палеткой послужит Maybelline Nudes с 12-ю насыщенными бежевыми и бронзовыми оттенками. А для любителей кремовых текстур подойдут кремовые тени этого же бренда. Этот продукт, в зависимости от оттенка, можно использовать как базу, так и самостоятельно для однотонного, но пигментированного образа.

Из пудр, фиксирующих макияж, зарекомендовало себя средство от NYX. Пудра ультра мелкого помола со светорассеивающим комплексом обеспечивает эффект “размытия” и матирования, и очень схожа с нашумевшими продуктами от NARS и Laura Mercier. Из более бюджетных вариантов - компактная пудра Wet n Wild с светоотражающими частицами и матовым финишем.