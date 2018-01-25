Розовый макияж на показе Chanel Couture

Если ваша косметичка еще не ломится от обилия розовых теней, румян и помад – самое время исправить ситуацию. Главным цветом сезона в макияже обещает стать розовый и его многочисленные оттенки. Chanel, Clarins, Guerlain, M.A.C, Nars, Dior, Givenchy уже анонсировали весенние коллекции, в которых розовому и персиковому цветам отдана ведущая роль. Учиться краситься розовыми тенями, не превращаясь в болезненного вида особу можно у многочисленных бьюти-блогеров, особенно азиатских, или у визажиста Тома Пешо, автора свежего и сочного макияжа на последнем кутюрном показе Chanel.

К розовому Chanel неравнодушны с 2017 года – тогда, на весенне-летнем шоу, посвященном высоким технологиям, визажисты использовали в макияже только румяна и наносили один оттенок розового в палетке на скулы и глаза. На последнем кутюрном шоу Том Пешо поставил перед визажистами более сложную задачу – создать полностью розовый макияж, но в разных оттенках, чтобы они красиво и гармонично сочетались друг с другом. Так, на глазах появились нежно-розовые тени, на скулах – персиково-розовые румяна, а на губах – сочная фуксия.

Лица моделей на показе покрывали вуали, закрепленные на макушке искусственными цветами. Создал их для кутюрного шоу Chanel звездный стилист и парикмахер Сэм Макнайт. Он же придумал под аксессуары прическу – низкий конский хвост. Гладкому хвосту стилист предпочел более естественный, для текстурирования волос он использовал спрей Cool Girl из собственной линии средств для волос Hair by Sam McKnight.