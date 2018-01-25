Поиск
Розовый макияж на показе Chanel Couture
Вдохновение для невест и не только
Если ваша косметичка еще не ломится от обилия розовых теней, румян и помад – самое время исправить ситуацию. Главным цветом сезона в макияже обещает стать розовый и его многочисленные оттенки. Chanel, Clarins, Guerlain, M.A.C, Nars, Dior, Givenchy уже анонсировали весенние коллекции, в которых розовому и персиковому цветам отдана ведущая роль. Учиться краситься розовыми тенями, не превращаясь в болезненного вида особу можно у многочисленных бьюти-блогеров, особенно азиатских, или у визажиста Тома Пешо, автора свежего и сочного макияжа на последнем кутюрном показе Chanel.
К розовому Chanel неравнодушны с 2017 года – тогда, на весенне-летнем шоу, посвященном высоким технологиям, визажисты использовали в макияже только румяна и наносили один оттенок розового в палетке на скулы и глаза. На последнем кутюрном шоу Том Пешо поставил перед визажистами более сложную задачу – создать полностью розовый макияж, но в разных оттенках, чтобы они красиво и гармонично сочетались друг с другом. Так, на глазах появились нежно-розовые тени, на скулах – персиково-розовые румяна, а на губах – сочная фуксия.
Лица моделей на показе покрывали вуали, закрепленные на макушке искусственными цветами. Создал их для кутюрного шоу Chanel звездный стилист и парикмахер Сэм Макнайт. Он же придумал под аксессуары прическу – низкий конский хвост. Гладкому хвосту стилист предпочел более естественный, для текстурирования волос он использовал спрей Cool Girl из собственной линии средств для волос Hair by Sam McKnight.
Другие истории
Подборка Buro 24/7
Сливочный ром, мандариновый глинтвейн, облeпиховый чай: Чем согреться в морозный день?
"Бойжеткен" – нетипичная казахстанская мелодрама о музыке и первой любви
Кожа Алматы: Выставка стрит-фотографий Хуана Саликета
Фарфоровая статуэтка: Баян Бокишева в лукбуке Ulyana Sergeenko
Новая школа: 13 перспективных музыкантов СНГ
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7