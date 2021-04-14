Бьюти-новинки апреля: яркие тени-стики, парфюм с медовыми нотками и сыворотка-бронзер
Бьюти-бренды активно готовятся к лету. Отсюда – легкие тональные кремы, гибридные и "2 в 1" средства, водостойкая и яркая косметика для макияжа глаз. Что еще было выпущено в этом месяце?
NYX Professional Makeup Epic Wear Metallic Liquid Liner
Жидкая подводка Epic Wear Liquid Liner теперь доступна в шести металлических оттенках: Black, Gun, Silver, Brown, Teal и Fuschia. Лайнеры оснащены точным, гибким аппликатором-кистью для создания пронзительных кошачьих глаз и детальных графических линий. Подводка от NYX отличается демократичной ценой – вы можете приобрести сразу пару оттенков, чтобы "поиграть" с сочетанием цветов и создать вычурный макияж глаз.
E.L.F Cosmetics x Jen Atkin Hair and Brow Pomade
E.L.F Cosmetics выпустили коллекцию косметики совместно с парикмахером и создательницей бренда по уходу за волосами OUAI – Джен Аткин. Больше всего нам нравится гель для бровей и волос. Он имеет необычный для такого продукта аппликатор – маленькую расческу. Она помогает "распушить" брови для создания эффекта густых бровей, зафиксировать их и пушок у линии роста волос.
ColourPop Cosmetics Colour Stix
Впервые ColourPop выпустили 4 оттенка теней-карандашей в рамках коллекции Limoncello в начале этой весны. Сегодня стартуют продажи еще 8 матовых и 8 металлических оттенков. Colour Stix используют в качестве цветной подводки и кремовых теней. Стик можно заострить с помощью прилагающейся точилки, что позволяет создавать точные графичные стрелки.
Fenty Beauty Eaze Drop Blurring Skin Tint
Четвертую в арсенале Fenty Beauty тональную основу выпустили как раз к надвигающемуся лету. Eaze Drop – тинт с увлажняющими компонентами (глицерином и гиалуроновой кислотой) и покрытием – от легкого до среднего. Он создает эффект "размытия" и отлично дружит с жаркой погодой. Доступен в 25 оттенках.
Byredo Tears in Rain Waterproof Mascara
Тушь от Byredo в водостойком варианте Tears in Rain, по словам создателей, самая "чистая" водостойкая тушь на рынке – формула на 89% натуральная и на 100% – веганская. Её можно наслоить для объема или использовать в один слой – для создания легкого макияжа. Пока доступна только в черном цвете.
Westman Atelier Squeaky Clean Liquid Lip Balm
Бальзам от Westman Atelier совмещает текстуру геля и масла. В формулу входят питательные масла жожоба, миндаля и арганы – для длительного увлажнения. Бальзам подходит для повседневного использования в качестве увлажняющего тинта, также его можно нанести поверх помады – он добавит сияние, но без "липкости" блеска для губ. Доступен в шести оттенках.
Pai Bronzing Drops The Impossible Glow
Это гибрид увлажняющей сыворотки и жидкого бронзера. Помимо натурального бронзирующего пигмента, средство содержит гиалуроновую кислоту, экстракт морских водорослей и воду с лимоном (богатую витамином С). Сыворотку-бронзер можно добавить в увлажняющий крем – для придания сияния, нанести прямо на кожу для более интенсивного бронзового оттенка, а также использовать в качество хайлайтера.
Ellis Brooklyn Bee Eau de Parfum
Вдогонку прошлогоднему аромату с солью, Ellis Brooklyn выпустили парфюм с медовыми нотками. В новом унисекс-аромате присутствуют теплые, пряные нотки темного рома, меда, корицы и ванили. Гурманский, по первому впечатлению, этот парфюм не пьянит сладостью и не отличается особой стойкостью, поэтому идеален для теплого времени года.
Diptyque Orpheon Eau de Parfum
Выпуск Orpheon Eau de Parfum приурочен к 60-летию марки нишевого парфюма Diptyque. Новый аромат олицетворяет рождение парфюмерного дома. Orpheon – название ночного бара, примыкающего к бутику Diptyque, где основатели часто встречались для обсуждения идей. Orpheon Eau de Parfum объединяет в себе множество ароматов, из которых слагается атмосфера бара: деревянная мебель, коктейли и сигаретный дым.
The Skinny Confidential Shop HOT MESS ICE ROLLER
The Skinny Confidential Shop предугадали тренд на skin icing и выпустили холодный роллер. Роллер полностью изготовлен из алюминия, поэтому быстро остужается и остается холодным дольше, чем большинство аналогов. Роллер можно использовать в любое время суток – для придания лицу контура, подтяжки кожи и удаления отечности.
Belif Aqua Bomb Brightening Vitamin C Cream
Очередное средство из линейки Belif Aqua Bomb – это легкий гелевый крем с витамином E, витамином C – для осветления кожи и четырьмя видами гиалуроновой кислоты – для увлажнения.
Tata Harper Superkind Fortifying Moisturizer
Рассчитанный на чувствительную, сухую и раздраженную кожу, новый крем создает на поверхности увлажняющий, успокаивающий, питательный барьер. Этот крем сформулирован без отдушек, эфирных масел, кислот BHA (и других эксфолиантов), прочих типичных аллергенов и раздражающих компонентов.
Sol de Janeiro Bom Dia Bright Cream
Крем Bom Dia Bright от Sol de Janeiro насыщен осветляющими витамином С и кислотами AHA, полученными из манго и банана, а также маслом купуасу, удерживающим влагу на коже. Аромат ванили – приятный бонус.
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