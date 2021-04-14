Бьюти-новинки апреля: яркие тени-стики, парфюм с медовыми нотками и сыворотка-бронзер

Byredo Tears in Rain Waterproof Mascara

Тушь от Byredo в водостойком варианте Tears in Rain, по словам создателей, самая "чистая" водостойкая тушь на рынке – формула на 89% натуральная и на 100% – веганская. Её можно наслоить для объема или использовать в один слой – для создания легкого макияжа. Пока доступна только в черном цвете.