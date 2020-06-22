Натуральные или синтетические - какие кисти для макияжа лучше?

Если визаж - это искусство, то кисти для макияжа - это инструменты творца. И как любой профессионал, каждый визажист привередлив в выборе своих материалов. Но может ли набор дешевых кистей из синтетики заменить кисти люксового класса, если вы - любитель, и ваши образы ограничиваются "повседневным нюдом"? Разберем, кисти из каких материалов подходят лучше для того или иного средства.

Как и художественные кисти, кисти для макияжа сделаны из двух типов волокон - натуральных и синтетических. Для первого типа используют ворс пони, козы, белки и соболя, соответственно такие кисти - не самый бюджетный вариант. Натуральный ворс - очень мягкий и упругий, и имеет чешуйки, которые позволяют кисти захватывать больше средства и равномерно распределять его по коже. Также благодаря своей текстуре кисти из такого материала легко впитывают пигмент и тщательно растушевывают средство. Кисти из натурального ворса хорошо подходят для средств с сухой текстурой - теней, пудр, румян и бронзеров.

Синтетические кисти обычно сделаны из нейлона и таклона. Раньше синтетика считалась некачественным и грубым материалом, но сейчас такие кисти, особенно из таклона, от хороших производителей практически не уступают кистям из натурального ворса - они могут быть такими же мягкими на ощупь и эффективными в нанесении. Однако из-за того, что синтетические ворсинки не пористые, они не могут впитывать в себя много пигмента. С другой стороны, это свойство позволяет кисти не впитывать жидкие средства, как тональная основа и кремовые румяна, растушевывая их до естественного покрытия без разводов. Это также означает, что яркий пигмент легче смыть с синтетических кистей. Их лучше использовать для кремовых и гелевых средств (как подводки для глаз и бровей), и жидких тональных основ. Также существуют кисти-дуофибры, состоящие из обоих типов ворса. Они универсальны и подходят для любых текстур.

В целом, независимо от уровня вашего мастерства в визаже, профессионалы советуют не экономить на кистях для растушевки теней, сухих румян и бронзера, так как хорошие кисти помогут добиться равномерного покрытия. К таким относятся кисти брендов SHIK и Zoeva, которые, по большей части, используют натуральный ворс. Для начала можно попробовать базовой набор Zoeva Bon Voyage Set с четырьмя кистями для лица и глаз с натуральным и синтетическим ворсом, или же кисти для теней и румян от SHIK . Но неплохого результата можно достичь и с кистями более бюджетных брендов Valeri D, Real Techniques и Ecotools. Real Techniques и Ecotools используют качественный таклон, а Valeri D - натуральный ворс. У первых двух производителей можно приобрести наборы с базовыми кистями, а у Valeri D все кисти продаются по отдельности.