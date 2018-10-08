Макияж 2019: каждый охотник желает знать, где сидит фазан

Недели моды вот уже несколько лет точно не та площадка, на которой глобально формируются тренды. Главным тренд-агрегатором стал Instagram. На показах же, в силу ограничения по времени, макияж визажисты делают часто наспех, буквально одним продуктом. Отсюда – постоянное присутствие на подиуме "макияжа без макияжа", красной помады и бронзера на скулах. По-настоящему новое направление в макияже встречается редко. Поэтому после Недели моды мы не стали составлять привычный тренд-репорт, а выделили то, что зацепило взгляд и вызвало интерес.

Стрелки

Не классические. И не обязательно черные. Черной подводкой можно рисовать графичные кончики, которые будут выглядеть, как трафарет для рисования полноценной стрелки. Смелее смотрятся размашистые стрелки, нарисованные крупными блестками, а также двойные оранжевые стрелки – одну необходимо нанести на подвижное веко, вторую – на неподвижное, чуть выше естественной складки.

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Классическая подводка

Классическая подводка по внутреннему краю делает глаза и взгляд более выразительным. Подводить карандашом можно оба века, только одно – например, нижнее, а также подчеркивать только внутренний уголок глаза и слегка внешний.

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Оранжевая помада

Если красная помада уже не вдохновляет, а яркости в жизни хочется, смотрите в сторону оранжевых помад или красных с оранжевым подтоном. Классические оранжевые хорошо смотрятся на загорелой коже – то, что нужно летом.

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Яркие тени

Пожалуй, самое позитивное направление в летнем макияже – использовать разноцветные тени в макияже глаз. Розовый, желтый, зеленый, голубой, фиолетовый, оранжевый. Ничего не напоминает? Выбирая на лето палетку теней, вспомните начало самой известной мнемонической фразы про охотника и фазана.