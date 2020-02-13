Макияж на техно-тусовку: 6 необычных вариантов
Техно-тусовка отличается от светских вечеринок и обычного похода в клуб – такое мероприятие не требует идеального макияжа, коктейльного платья и туфель на шпильках, а совсем наоборот. Например, заядлые берлинцы-тусовщики известны своим равнодушием, когда дело доходит до подготовки к ночному рейву. Но никто не отменял креативного макияжа, который выделит вас из толпы и будет эффектно выглядеть на фотографиях, напоминающих о долгом и веселом рейве. На такой случай мы подготовили для вас шесть вариантов визажа.
Укладка baby hair
Укладка так называемых baby hair (пушок у линии роста волос) была заимствована у небелого населения США и популяризирована хип-хоп культурой. Сейчас такую укладку делают все – от городских модниц до знаменитостей, ступающих на красную дорожку. Для того, чтобы воссоздать такой образ, понадобится зубная щетка с жестким ворсом и гель для укладки, либо спрей для фиксации. Волосы можно собрать в тугой хвост, а пушок отделить и объединить в тонкие пряди. С помощью зубной щетки, предварительно обработанной спреем или гелем для фиксации, сформировать аккуратные завитки и (по желанию) украсить получившиеся узоры стразами.
Образ Харли Квин
Легкий в выполнении образ – макияж а-ля Харли Квин, который был ключевым на показе Christian Siriano Fall 2020. Визажист этого показа Эрин Парсонс создала образ e-girl (интернет феномена – девушки, которая носит розовые тени, черную подводку и прическу – высокие хвостики) с помощью двух оттенков розовой помады и черной подводки. А чтобы получить идеально нарисованную родинку в виде сердца, можно воспользоваться трафаретом.
Кибер образ
Стиль киберпанк уже давно прослеживается в разных сферах. Элементы этого стиля отражаются и в трендах тематического макияжа – в последнее время визажисты-экспериментаторы вдохновляются новейшими инновациями робототехники и фильмами в жанре киберпанк. Предлагаем кибер образ для рейва – образ, возможно, сложно воплотить, но выглядеть он будет эффектно. Для закрепления таких элементов, как провода и микрочипы, можно использовать клей для ресниц, а цвет глаз – изменить с помощью ярких цветных контактных линз.
Голографическая кожа
Сияющая кожа – это один из последних трендов в макияже. А для техно-вечеринки сияние можно довести до максимума, используя голографические хайлайтеры. Их стоит наносить на высокие точки лица – скулы, спинку и кончик носа, нижнюю часть лобной кости, у бровей, Купидонову арку губ, подбородок и веки. Также можно нанести пигмент на ушные раковины, а остальной макияж оставить минималистичным: причесанные гелем брови и покрытые блеском губы.
Графические стрелки
Ещё один образ, вдохновленный модным показом. На подиуме Rag&Bone Fall 2020 преобладал макияж с утрированными графическими стрелками. Такой макияж легко воссоздать с помощью водостойкой подводки. А также, в зависимости структуры вашего лица, можно его скорректировать. Так, обладательницам близко посаженных глаз лучше отдать предпочтение удлиненным толстым стрелкам на внешних уголках глаз, а для широко посаженных глаз – стрелкам на внешних уголках глаз, которые как бы стекают вниз по контуру носа.
Скопление страз
Блестки и стразы – это классика фестивального образа. Такой макияж идеален для тех, кто не хочет тратить время на подготовку. Существуют специальные стразы с клейкой поверхностью, которые можно просто “рассыпать” по лицу сообразно вашему желанию. Либо можно приобрести набор страз, которые уже сформированы в определенную композицию.
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