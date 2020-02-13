Макияж на техно-тусовку: 6 необычных вариантов

Техно-тусовка отличается от светских вечеринок и обычного похода в клуб – такое мероприятие не требует идеального макияжа, коктейльного платья и туфель на шпильках, а совсем наоборот. Например, заядлые берлинцы-тусовщики известны своим равнодушием, когда дело доходит до подготовки к ночному рейву. Но никто не отменял креативного макияжа, который выделит вас из толпы и будет эффектно выглядеть на фотографиях, напоминающих о долгом и веселом рейве. На такой случай мы подготовили для вас шесть вариантов визажа.

Гель Fix Max от L’Oreal Session Series Work It Hairspray от Tigi

Укладка baby hair

Укладка так называемых baby hair (пушок у линии роста волос) была заимствована у небелого населения США и популяризирована хип-хоп культурой. Сейчас такую укладку делают все – от городских модниц до знаменитостей, ступающих на красную дорожку. Для того, чтобы воссоздать такой образ, понадобится зубная щетка с жестким ворсом и гель для укладки, либо спрей для фиксации. Волосы можно собрать в тугой хвост, а пушок отделить и объединить в тонкие пряди. С помощью зубной щетки, предварительно обработанной спреем или гелем для фиксации, сформировать аккуратные завитки и (по желанию) украсить получившиеся узоры стразами.

Christian Siriano Fall 2020 Eyestudio Hyper Easy Liquid Eyeliner от Maybelline Superstay Matte Ink Liquid Lipstick от Maybelline в оттенках Creator и Romantic

Образ Харли Квин

Легкий в выполнении образ – макияж а-ля Харли Квин, который был ключевым на показе Christian Siriano Fall 2020. Визажист этого показа Эрин Парсонс создала образ e-girl (интернет феномена – девушки, которая носит розовые тени, черную подводку и прическу – высокие хвостики) с помощью двух оттенков розовой помады и черной подводки. А чтобы получить идеально нарисованную родинку в виде сердца, можно воспользоваться трафаретом.

Линзы Air Optix Colors от Alcon Клей для ресниц Lashgrip от Ardell

Кибер образ

Стиль киберпанк уже давно прослеживается в разных сферах. Элементы этого стиля отражаются и в трендах тематического макияжа – в последнее время визажисты-экспериментаторы вдохновляются новейшими инновациями робототехники и фильмами в жанре киберпанк. Предлагаем кибер образ для рейва – образ, возможно, сложно воплотить, но выглядеть он будет эффектно. Для закрепления таких элементов, как провода и микрочипы, можно использовать клей для ресниц, а цвет глаз – изменить с помощью ярких цветных контактных линз.

Aurora Glow Kit от Anastasia Beverly Hills

Голографическая кожа

Сияющая кожа – это один из последних трендов в макияже. А для техно-вечеринки сияние можно довести до максимума, используя голографические хайлайтеры. Их стоит наносить на высокие точки лица – скулы, спинку и кончик носа, нижнюю часть лобной кости, у бровей, Купидонову арку губ, подбородок и веки. Также можно нанести пигмент на ушные раковины, а остальной макияж оставить минималистичным: причесанные гелем брови и покрытые блеском губы.

Brushstroke 24-hour Liner от MAC

Графические стрелки

Ещё один образ, вдохновленный модным показом. На подиуме Rag&Bone Fall 2020 преобладал макияж с утрированными графическими стрелками. Такой макияж легко воссоздать с помощью водостойкой подводки. А также, в зависимости структуры вашего лица, можно его скорректировать. Так, обладательницам близко посаженных глаз лучше отдать предпочтение удлиненным толстым стрелкам на внешних уголках глаз, а для широко посаженных глаз – стрелкам на внешних уголках глаз, которые как бы стекают вниз по контуру носа.

Individual Self Adhesive Jewels от Gypsy Shrine Desert Rose Face Jewel от Gypsy Shrine

Скопление страз

Блестки и стразы – это классика фестивального образа. Такой макияж идеален для тех, кто не хочет тратить время на подготовку. Существуют специальные стразы с клейкой поверхностью, которые можно просто “рассыпать” по лицу сообразно вашему желанию. Либо можно приобрести набор страз, которые уже сформированы в определенную композицию.