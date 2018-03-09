Макияж 2018: глиттер и цвет

Altuzarra

На показе Altuzarra было представлено два макияжа. Первый – размашистые черные стрелки и прокрашенные цветными тенями верхнее, нижнее веко и надскуловая область, второй – более вписывающийся в реальность – с подводкой нижнего века голубыми и зелеными тенями, верхнее веко при этом прокрашено базовыми серо-фиолетовыми матовыми оттенками.

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Dior

На шоу Dior Питер Филлипс показал новый продукт бренда, который должен появиться на полках магазинов уже в следующем месяце, – подводку-фломастер Diorshow On Stage Liner. В коллекцию войдут по-летнему яркие оттенки – фиолетовый, темно-синий, коралловый, розовый, желтый, голубой. Новыми подводками Филлипс рисовал моделям стрелки на верхнем и нижнем веках, не выводя их к вискам и не придавая глазам миндалевидную форму.

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Dries van Noten

Еще один вариант яркого макияжа был продемонстрирован на показе Dries van Noten. Для его создания необходим только один продукт – цветная тушь, нанесенная в 2–3 слоя.

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Elie Saab

Несмотря на то, что дизайнеры показывали коллекции сезона осень-зима 2018/19, макияж большинства был очень летним. Например, визажисты, работающие на показе Elie Saab использовали популярный дуэт в летнем макияже – бронзовые тени и синюю подводку.

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Giambattista Valli

Вэл Гарланд, любящая сложный, экспрессивный и арт-макияж, полностью усыпала лица моделей глиттером на показе Giambattista Valli.

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Jour Ne

Цветной макияж глаз будет главным трендом в следующем сезоне. Причем это моно-макияж, с использованием только одного оттенка теней. Нанесение, как и сами цвета, смелое – до бровей. Ресницы при этом не накрашены.

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Louis Vuitton

Классические стрелки и в Париже уступили первое место графичным. Лучше в таком макияже использовать несколько оттенков подводки, а вот форма может быть абсолютно любой. Все, что нужно, – включить фантазию.

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Manish Arora

На показе Manish Arora работал легендарный визажист Кабуки. "Я не хочу делать что-либо, что выглядит некрасиво. Это может быть странным, но до тех пор, пока это красиво, для меня это моя эстетика", – говорит визажист. На показе Кабуки использовал специальный трафарет, с помощью которого создавались идеальные и симметричные линии на лбу, висках и щеках. Остальные части лица были покрыты белой маской с мелким вкраплением блесток.

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Miu Miu

И снова 80-е. Версия Миуччи Прада – не блестки и глиттер, а графичные черные стрелки и розовый блеск на губах.

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Sonia Rykiel

Визажисты показа Sonia Rykiel вдохновлялись гранжем. Для создания такого макияжа нужен мягкий (и желательно водостойкий) черный карандаш, которым нужно подвести глаза по ресничному краю, а также объемная тушь.

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Thom Browne

В основе образа на показе Thom Browne – контуринг. И сделали его визажисты специально нарочитым, видимым, без растушевки в ключевых зонах лица – скулах, висках, подбородке, лбу и веках.