Лето, прием: 5 вариантов фестивального макияжа

Магия фестиваля заключается в том, что десятки тысяч людей собираются вместе, чтобы услышать своих любимых исполнителей, надеть смелые наряды и сделать яркие фотографии, которые останутся на память. Поэтому гости месяцами продумывают свои образы и макияж, от которого наутро останутся только потекший глиттер и блестки на подушке. Мы подобрали пять образов, которые выпустят вашего внутреннего рейвера на волю.

01

/

03

Коачелла стайл

Классический фестивальный вариант с шиммером, перламутровым хайлайтером и неоновым глиттером всегда будет актуален, но мы предлагаем найти ему новое применение. Например, сделать аппликации из страз разных форм и размеров на разных участках лица. Главное, не переборщить: например выложить стразы вдоль пробора, усыпать блестками нижнее веко или сделать градиентную аппликацию на губах.

01

/

03

Макияж Сейлор Мун

Подросшим фанатам Сейлор Мун однозначно понравятся бинди или мелкие аппликации, симметрично расположенные в центре под нижним веком. Не слишком броские, но в то же время запоминающиеся, они сделают образ сказочным. Можно сочетать с легким цветным пигментом, нанесенным клинообразно на верхнюю часть скулы.

01

/

03

Макияж с цветными линиями

Макияж с цветными линиями подойдет тем, кто не любит ощущение лишнего на лице. В зависимости от вашего вкуса можно выбрать либо классический белый, либо более актуальный терракотовый или ибицу. Рекомендуем сделать чёткие и мягкие линии, повторяя изгиб скул и профиля, короткие штрихи на губах, под глазами и выше переносицы.

01

/

03

Монохромный макияж

Монохромный макияж персикового оттенка, как у Леди Гаги, и насыщенно бордовый, как у Кайли Дженнер, стал одним из фаворитов в этом году. Матовый или глянцевый монооттенок можно нанести сплошным штрихом до бровей, либо аккуратным мазком на подвижное веко. Брови зачесать прозрачным или цветным гелем, на губы – нюд или блеск.

01

/

04

Абстрактный макияж

Вдохновившись показом Маниш Арора, предлагаем отставить кисти и нанести весь макияж руками. Лучшим помощником станут трафареты геометрической формы, с их помощью можно сделать эффект разноцветной аэрографии - лучше наносить такое в темноте. В таком макияже лучше использовать либо неоновые, либо пастельные оттенки.