В приоритете легкость: выбираем тональные средства на лето

Многие летом меняют не только гардероб, но и декоративную косметику. Больше всего в замене нуждается тональная основа – хочется чего-то невесомого. Мы собрали восемь средств с легкой текстурой и финишем для разных типов кожи.

Самые подходящие средства для лета - это тональные сыворотки и увлажняющие кремы с тональным эффектом. Хотя и называются они по-разному, свойства у них схожие: они увлажняют кожу и скрывают небольшие несовершенства, такие как гиперпигментация и неровности, при этом обеспечивая легкое и среднее покрытие. Такие средства обычно имеют "влажный" эффект, но тональные сыворотки от The Ordinary и Perricone MD имеют полуматовый финиш и подходят для жирной кожи, а в составе последней имеются разглаживающие и осветляющие нейропептиды, а также бисаболол. Обладательницам сухой или возрастной кожи подойдут тонирующие увлажняющие кремы от NARS и Chanel. Они имеют более легкую текстуру, правда, менее стойкое покрытие, чем у сывороток. Также для легкой корректировки тона можно попробовать CC-кремы, которые, к сожалению, чаще всего имеют небольшой ассортимент оттенков. Так же как и сыворотки, CC-кремы обладают уходовыми свойствами.

Если вам нужна стойкая тональная основа, например для мероприятий, то подойдут средства с “дышащей” водостойкой формулой, например от Dior и Shu Uemura. Они не будут давать того влажного блеска, характерного для тонирующих увлажняющих кремов, но при этом не будут ощутимыми на коже, как плотные тональные основы. Средство от Shu Uemura также подходит для жирной и проблемной кожи.

Даже если в вашем тональном средстве есть солнцезащитный фактор (SPF), не пренебрегайте солнцезащитным кремом. Несмотря на то, что SPF в тональном средстве создает определенный барьер, его обычно недостаточно. Чтобы SPF в косметике действительно работал, средство надо наносить щедро – примерно пол чайной ложки на все лицо, а в жаркий день каждый дополнительный слой тонального средства будет весьма ощутимым. Поэтому хорошей альтернативой станет солнцезащитный крем с тональным эффектом. Например, минеральный солнцезащитный крем от First Aid Beauty. Такие средства обычно имеют очень незначительный пигмент, но его достаточно, чтобы выровнять тон кожи.