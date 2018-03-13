Красота! Кушоны-макаруны, краски Неаполя, помады-сердечки и спреи с запахом кокоса

Настроение – весна! Встречаем ее обновленными – с помадами розовых оттенков, макияжем глаз в зеленых и синих оттенках и сияющим тоном.

Becca

Для тех, кто океан этой весной увидит только во сне, Becca выпустили лимитированную коллекцию Ocean Jewels. Вошли в нее три продукта: семицветная палетка теней, пятицветная палитра хайлайтеров и прозрачный блеск для губ, реагирующий на pH губ и меняющий в зависимости от него свой оттенок. В палетке теней всего два матовых оттенка (нейтрально-бежевый и темно-коричневый), остальные – мерцающие (коричневый дуохром с красным, синим и зеленым отливом, голографик) и металлические (фиолетовый дуохром, темно-серебристый и теплый медный). Их блеск Becca сравнивают с солнечным светом, который отражается в океанической воде. В палитре хайлайтеров представлены совершенно новые оттенки (поклонникам хайлайтеров Becca лучше их не пропускать) – розово-персиковый с отливом белого золота, бледно-желтый с золотистым отливом, холодный голубой с фиолетовым отливом, розовый с золотым отливом и песочно-бежевый.

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Bobbi Brown

У Bobbi Brown весной выходит две коллекции – Capri Makeup Collection (уже в продаже) и Extra Glow Collection. В первую, вдохновленную итальянским островом Капри, вошли палетка теней, примечательны в которой песочно-золотистые и сине-фиолетовые оттенки, водостойкая двойная подводка, жидкий хайлайтер в розоватом оттенке и красный лак для ногтей.

Вторая коллекция – Extra Glow – направлена на сияние кожи. Вошли в нее увлажняющие бальзамы-иллюминаторы, придающие лицу здоровый и сияющий вид (можно использовать как базу под макияж), пудровый хайлайтер, кушон-хайлайтер, оттеночный бальзам для губ с блестками и набор для ухода за кожей, состоящий из масла для лица, одного успокаивающего корректора зеленого оттенка и увлажняющего бальзама для губ, кутикулы и локтей.

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Chanel

Лючия Пика подготовила для Chanel несколько больших премьер. В новой ухаживающей тональной основе Chanel Le Teint Ultra Foundation два вида пудры – полусферическая и с эффектом мягкого фокуса. Первая отражает и рассеивает свет, а вторая контролирует выработку кожного себума и зрительно уменьшает размер пор. Матирует кожу входящий в состав тонального – цинк. Благодаря этому кожа выглядит матовой без эффекта маски.

Другая новинка – коллекция Neapolis: New City – одна из самых яркий и красивых новинок Chanel за последнее время, если не считать азиатские коллекции. На ее создание Лючию Пика вдохновили краски ее родного города – Неаполя. Воплотила их визажист в девятицветной палетке теней, кремовых тенях, пудре для губ, карандашах для глаз, коралловых румянах и помадах. Вариантов макияжа с помощью Neapolis: New City можно придумать много. Для вдохновения – несколько версий от самого визажиста.

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Clarins

Красивый макияж начинается с кожи – уверены визажисты Clarins. Поэтому стар-продуктом в весенней коллекции макияжа Clarins сделали цветные базы под макияж. Использовать базы можно по-разному: как самостоятельный продукт, под тональный крем на все лицо, только на отдельные участки, которые требуют коррекции. Белая база придает коже сияние, розовая – убирает следы усталости, бежевая – корректирует несовершенства, коралловая – корректирует пигментацию и темные круги под глазами, зеленая – убирает покраснения, фиолетовая – убирает естественный желтый подтон кожи. Другие новинки коллекции – четырехцветная палетка теней в розовых, коралловых и фиолетовых цветах, а также цветные бальзамы для губ.

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Dior

Питер Филипс ставит на розовый. В коллекции нет безумных и экспериментальных оттенков и текстур, коими славятся инди-бренды. У Dior розовый консервативный. Для макияжа глаз – две пятицветные палетки теней, в которых активный розовый оттенок разбавляют бордовые, лилово-сиреневые и песочные цвета, карандаш для глаз со скошенным грифелем, розовая тушь для ресниц с муссовой текстурой, лаки для ногтей, румяна, хайлайтеры и несколько продуктов для губ.

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Розовый цвет – требовательный, при создании макияжа в розовых оттенках, кожа дожна быть идеальной. Сделать ее такой должна новая тональная основа Diorskin Forever Undercover, у нее очень высокая кроющая способность, но при этом невесомая текстура.

Givenchy

Make Up-директор Givenchy Николя Дежен не стал посвящать новую коллекцию весеннему пробуждению, а посвятил ее ателье французского дома и его мастерам. Креатив визажист воплотил в четырехцветной палетке теней, в которой коричневый оттенок олицетворяет дерево, из которого создавались манекены, а остальные три – насыщенный синий, белый и оранжево-красный – это оттенки мелков. Второй хит Givenchy Couture Outlines – матирующий стик с деликатным розовым свечением. Им можно зрительно скрыть недостатки и подправить макияж. Завершающим штрихом в макияже должна стать матовая губная помада, вышедшая в шести оттенках.

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Guerlain

У Guerlain самая нежная и романтичная весна. Это демонстрируют не только оттенки компактной метеоритной пудры в розовом футляре и цветные корректоры, но и очаровательные губные помады с текстурой бальзама в форме сердечка. Оттенки сочнейшие – коралловый, красный, розовый и оранжевый.

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Lancôme

Европейские бьюти-блогеры кажды раз огорченно вздыхают, когда видят анонсы азиатских коллекций макияжа косметических брендов. Они ярче обычных, интереснее с точки зрения дизайна, да и просто слишком милые и красивые. Лиза Элдридж, кажется, услышала европейских женщин и создала для Lancôme очень "девочковую" весеннюю коллекцию. Кушоны в футлярах в виде пирожных-макарун, тени-карандаши акварельных цветов в стиках, прозрачный блеск для губ с лепестками живых цветов в тубе, палетка теней с десертными оттенками – Lancôme был первым европейским брендом, который в свои коллекции начал вводить типично азиатские продукты, и весенняя коллекция – яркое тому подтверждение.

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M.A.C

У M.A.C на весну не один анонс, а сразу несколько. Стоит ждать пополнение в линейке жидких матовых помад Retro Matte с металлическим финишем, палетки хайлайтеров Hyper Real. В каждой – три оттенка мягкой кремовой пудры с мерцающим эффектом.

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Громкой премьерой также станет появление новых легендарных фиксирующих спреев Fix + с тремя новыми ароматами: роза, лаванда, кокос. Легкая формула, обогащенная витаминами и минералами, насыщает кожу влагой и закрепляет макияж. Увлажняющие спреи можно сочетать с другими средствами: они позволяют растушевать тональное средство, придать оттенку интенсивность, продлить стойкость макияжа, а также успокоить уставшую кожу.

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YSL

Синие глаза и розовые губы – сочетание, которому отдают ведущее место визажисты YSL. Главные хиты коллекции – палетка теней и палитра помад. С помощью мерцающих синих теней можно создать роскошный smoky eyes, а губы, накрашенные розовыми, малиновыми и красными помадами, только подчеркнут яркость макияжа глаз.