Сегодня идеальным классическим макияжем никого не удивить, а косметика стала инструментом искусства. И пока мы до сих пор пытаемся достигнуть вида блестящей, “стеклянной” кожи и рисуем идентичные брови, некоторые визажисты используют косметику чтобы “изуродовать” себя в протест шаблонной красоте. Основу такому подходу к визажу заложила венгерская визажистка и владелица Instagram-аккаунта Makeup Brutalism Эстер Мадьяр. Она также является куратором Instagram-аккаунта и по совместительству движения “Ugly Makeup Revolution” (“Революция уродливого макияжа”). Это - сообщество независимых визажистов, которые создают неконвенциальные бьюти-образы. Сегодня делимся подборкой восьми визажистов, подходящих под это описание.

Уже знакомая вам визажистка Эстер Мадьяр рассказывает, что когда только начала создавать нетипичные образы, она получала много комментариев о том, что ее макияж некрасив. Так и началась история движения “Ugly Makeup Revolution”. По мнению визажистки, это далеко не уродство, а лишь причудливость. “Я фанат архитектуры, особенно направления брутализма. Мне было интересно, почему люди считают его некрасивым. Я всегда любила здания, построенные в эру брутализма, и считала это новой эстетикой, которую обществу трудно принять,” - рассуждает Эстер в интервью Dazed Beauty. Проведя параллель между этим стилем архитектуры и ее работами, Эстер назвала свой аккаунт Makeup Brutalism. Она не боится создавать отталкивающие композиции как заливающийся в глаз тональный крем и подчеркивает недостатки как щель между зубами (из-за которой когда-то издевались над Эстер).

Тезка и соотечественница предыдущей визажистки создает менее экстравагантные образы. Эстер Домонкос экспериментирует с необычными для макияжа материалами как мармелад, лубриканты и пластилин. Ее фишка - макияж глаз, а стиль можно описать как организованный хаос. Эстер считает, что ее родной город, Будапешт, еще не совсем располагает экспериментальному визажу, поэтому ее работы восполняют пробел в индустрии.

Какие губы кажутся вам идеальными? Пухлые, с ровным контуром и высокой дугой? Визажистка в Bobbi Brown Лидия бросает вызов этому стереотипу. В ее работах могут быть сверкающими, переливающимися как стекло, бархатными, совершенно сумасшедшей формы и странной текстуры.

Сингапурская визажистка Джулия Ли также использует необычные предметы для создания макияжа. И если для вас рыбья чешуя и высушенные насекомые на лице звучат несоблазнительно, Джулия с вами поспорит: “Когда смотришь на что-то уродливое и внезапно осознаешь, что тебе это нравится, происходит переоценка лимитов красоты,” - поясняет она в интервью с The Guardian. Она считает, что макияж постепенно освобождается от ограниченного восприятия красоты. “Это заставляет наблюдателя переосмыслить эстетическую сторону даже самых примитивных предметов. И внезапно многие вещи становятся красивыми, когда мы забываем о реальном предназначении предмета,” - считает девушка. И сама часто красится именно так на выход.

Работы Юлии Анисимовой - это разнообразие цветов и свобода самовыражения. У нее на странице можно найти лепестки роз вместо тонального крема, шерстяные нитки вместо теней, абстрактные рисунки и беспорядочные мазки красок. Что еще нужно для устранения стандартов красоты в макияже?

Говоря о нестандартном макияже, нельзя не упомянуть Терри Барбера. Этот известный британский визажист сопоставляет его макияж с бытовыми предметами. Казалось бы, в чем же связь между дымчатым макияжем и сгоревшей спичкой, оранжево-желтыми тенями и жареной курицей, и нюдовыми губами и куском сырого мяса? “Мне нравится разбирать все до мельчайшей детали, но делать так, чтобы эта деталь выдавала всю суть. Я бы описал бы мою эстетику как амбициозное несовершенство," - рассказывает Терри в интервью Dazed Beauty. Терри вырос в эпоху панка в Уэльсе и в основном тусовался с девушками, которые носили “дешевый бронзер, панковскую подводку для глаз и розовую помаду на высохших губах”. “То было время, когда анти-красота была также важна как и сама красота. Мы не хотели выглядеть по-обычному и соответствовать стандартам. Поэтому, когда современные визажисты создают что-то невероятно техничное и безупречное, я немедленно хочу сделать что-то противоположное. Такие работы меня не впечатляют. Я могу оценить мастерство, но я все равно думаю “И что?”,” - говорит Терри.

Аккаунт Эшли Вон - это тот случай, когда макияж выглядит невероятным, но вполне носимым. Эшли работает чаще с визажом глаз и не боится экспериментировать с безумными цветами и текстурами. Если один образ создан в стиле акварели, то другой похож на разворачивающуюся на лице галактику, а третий - на светящуюся Диву Плавалагуну из фильма “Пятый элемент”.

Как и другие визажисты в этой подборке, Глаша Гурьянова работает с подручными материалами для создания неземных образов. В ее работах часто присутствуют множество симметричных линий (любимый образ технокобр), необычные материалы и своеобразные версии дрэг-макияжа. Не всегда ее образы могут казаться привлекательными, но в каждом есть изюминка, отчего они завораживают. Ведь когда освобождаешься от всех шаблонов красоты, внезапно видишь эстетическую сторону в любом предмете.