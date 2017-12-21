Дэнс, Дэнс, Дэнс: Четыре варианта новогоднего макияжа

Еще немного, и нас всех закружит сумасшедший вихрь новогодних вечеринок. Напоминаем (и рекомендуем): лучшие из таких должны заканчиваться танцами на столе. Зажечь в главную ночь года советуем в блестящем платье в стиле 70-х или красном смокинге и шпильках. Праздничный макияж должен быть соответствующим, уверен национальный визажист Yves Saint Laurent Beauty Кирилл Шабалин, – никаких естественных тонов, только насыщенные оттенки и много блесток.

Главным цветом 2018 года по версии Pantone станет ультрафиолет. Используем "вызывающий" оттенок 70-х и на лице. Тени лилово-фиолетового оттенка наносим на все неподвижное веко, включая внутренний угол глаза, аналогично прокрашиваем нижнее веко, а слизистую выделяем розовым карандашом. На волне моды на 70-е вдохновляемся главными героинями эпохи – Джерри Холл, Дебби Харри, Мадонной, Грейс Джонс. Смелый и ослепительный макияж глаз розовых, черных, зеленых оттенков разбавляем еще более дерзкими "спецэффектами" – блестками. Их размер может быть разным – от "алмазной пыли" до вполне себе крупных блесток, которые придется клеить руками. На черные тени идеально ложатся золотые, синие и зеленые блестки. А еще обязательно стоит попробовать в макияже самое модное цветовое сочетание сезона – крупные красные блестки (к ним можно добавить фиолетовые), нанесенные на розовые тени.

Арт-директор: Сергей Юн

Фотограф: Марина Карпыкова

Стиль: Анара Кукиева

Видео: Нуртас Сисекенов

Макияж: Кирилл Шабалин

Прически: Ильмира Токмагамбетова, Эльвира Ахметова

Модели: Салтанат Ромазанова, Анастасия Левашова (Goltsman Models)