Как стать женщиной Dior и что ждет индустрию красоты в будущем?

Недавно в Алматы посетил один из главных визажистов дома Christian Dior, член Dior Pro Team Джуниор Седеньо. Dior Pro Team - это международная команда креативного директора по макияжу Dior Питера Филипса. В нее входят всего 15 человек, и Джуниор один из них. Он работает над показами и создает образы для красных дорожек для Моники Белуччи, Бейонсе, Дженнифер Лопес, Наоми Кэмпбелл и Пенелопы Круз. Мы встретились с визажистом и обсудили не только последние тренды, но и узнали, что Джуниор думает о будущем индустрии красоты.

О трендах в макияже

Главный тренд в бьюти-индустрии - здоровая кожа. Если раньше было модно делать акценты на брови или глаза, сейчас самое главное - это прозрачная, чистая кожа, не нуждающаяся в тонне макияжа. Я как визажист могу сказать, что сейчас важнее подчеркнуть индивидуальные особенности человека, нет фокуса на определенной части лица, и без здоровой кожи никуда. Если кожа в хорошем состоянии, с ней можно делать все, что угодно, сейчас нет никаких строгих правил - все индивидуально, каждый свободен самовыражаться - путем яркой подводки, драматических ресниц или губ.

Профессиональные советы

Вне зависимости от того собираетесь ли вы на званный ужин или на работу, мой личный совет - тщательно подготовьте саму кожу. Многие заблуждаются, что залог хорошего макияжа в тональном средстве - это не так. Для идеального макияжа важно состояние кожи, которое достигается путем предварительной подготовки. Например, я советую использовать уходовую эмульсию Capture Dreamskin Care & Perfect. Это средство работает как фильтр, то есть, она выравнивает ее текстуру и придает здоровый блеск.

Если у вас сухая или обезвоженная кожа, и вы хотите добавить больше сияния, я рекомендую использовать эту эмульсию совместно с сывороткой Glow Booster Capture Youth. Я гарантирую вам, что в конечном итоге у вас спросят каким тональным средством вы пользуетесь, хотя на вас будет ни капли тонального крема - только эти уходовые средства.

Также, на мой взгляд, большую роль в макияже играют брови, но они не обязательно должны выделяться, все зависит от того, какое впечатление вы хотите создать. Если вам нужен сильный яркий образ, то сделайте акцент на брови. Если цель - создать более нежный и трогательный образ, просто причешите их.

Макияж с показа и его воссоздание

При создании макияжа для показа мы работаем вместе с Питером Филипсом и Марией Грацией Кьюри. Макияж - неотъемлемая часть коллекции, поэтому мы всегда задумываемся о наследии дома и изучаем видение дизайнера. В этот раз коллекция получилось очень женственной, чтобы дополнить ее, мы решили сделать макияж таким же, но ни в коем случае не утрированным. О чем вы думаете, когда говорят о женственности? О красной помаде? Мы попытались избежать этого стереотипа и наоборот создать более мягкий, даже хрупкий образ, дать ей свободу выбора.

Чтобы воссоздать образ с показа и добиться такого же здорового сияния, вам понадобится наш праймер и сыворотка. А после, в зависимости от возраста и состояния кожи, вы можете выбрать тональное средство под себя. В коллекции Dior есть тональные крема, которые подойдут под любую кожу, а если вы переборщили с тоном вы сможете с легкостью разбавить его эмульсией Dreamskin прямо на коже.

Правила макияжа для красной ковровой дорожки

Основные красные дорожки, на которых мы работаем - это кинофестивали в Каннах и Марракеше. То, с чем мы работаем больше всего - это свет, а не сочетание макияжа с платьем или аксессуарами. Из-за света на фотографиях с красной ковровой дорожки будет заметно любое несовершенство - поэтому если мы делаем акцент на губы, мы не можем допустить, чтобы они шелушились, здесь важна подготовка, так же как и с кожей лица. Поэтому перед встречей с актрисой мы обязательно отправляем ей в подарок наш скраб для губ.

Есть три главных канона макияжа для дорожки: это чистая сияющая кожа, правильно подчеркнутые губы и брови. Наш подход к каждому из компонентов зависит от человека, с которым мы работаем, от его характера или образа. Но могу сказать, что губы на женщине во время такого мероприятия должны быть яркими, классика - это помада Dior в оттенке 999. В зависимости от желания актрисы можно добавить дополнительный эффект - матовый финиш, интенсивный блеск или легкое сияние. Если нам необходимо добиться естественности и незаметной текстуры, мы используем помаду Lip Tattoo.

Эффект "Diorness"

"Diorness" - это стиль жизни, который можно перевести на язык макияжа. "Diorness" в макияже - это чистая, почти прозрачная кожа. Когда ты носишь макияж, а не макияж тебя. Женщина Dior - это та, при встрече с которой ты видишь ее лицо, а не средства, та, которая смело может сказать, что на ней есть макияж, но он только подчеркивает ее красоту, дополняет ее. Она не зависит от макияжа. "Diorness" - это про естественность и смелость подчеркивать свою красоту.

Будущее бьюти индустрии

Сейчас люди свободны самовыражаться, создавать, делать со своей внешностью все, что угодно. Я рад, что сейчас нет строгих правил и с макияжем можно экспериментировать. Есть и те, кто предпочитает строгие каноны. Например в соцсетях наблюдается культ четкого контуринга и яркого макияжа глаз, который популяризируют бьюти блогеры. Я думаю, что в будущем макияж и уходовая бьюти индустрия могут пойти в разные стороны. С одной стороны, макияж может стать обязательной частью жизни, так как люди будут идентифицироваться по группам, субкультурам и интересам. Понятия о макияже эволюционируют, так что скорее всего, и женщины, и мужчины начнут носить тушь для ресниц. С другой стороны, мы можем и вовсе забыть о всех тонкостях макияжа, забросить яркие помады, забыть про контуринг и просто быть естественными.

Новое поколение потребителей

Наш бренд всегда был революционером не только в моде, но и в макияже. В сороковые Диор создал total look, тогда было очень важно, чтобы цвет лака для ногтей и помады соотвествовали. Сейчас время изменилось, и Dior не держится за прошлое. Мы идем в ногу со временем, поэтому у нас каждый может найти декоративную косметику, соответствующую его характеру, типу кожи и стилю. Мы не придерживаемся никаких жестких регламентов, мы создаем декоративную и уходовую косметику для всех, так как для нас важнее подчеркивать красоту человека, а не загнать его в рамки того, что мы считаем красивым.