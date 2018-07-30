Голубым глазам – бронзовые smoky eyes

Золотистые, бронзовые, медные оттенки (матовые или с шиммером – не важно) – пожалуй, самая распространенная палитра, используемая в качестве альтернативы классического smoky eyes. Подходят оттенки абсолютно всем. Но о них часто забывают обладательницы светлых глаз. Однако именно бронзово-медная палитра делает их более выразительными и чувственными. Достоинств у бронзового smoky eyes больше, чем кажется на первый взгляд: оттенки не требуют профессиональной руки, не нужно мучиться с растушевкой, их можно наносить буквально подушечками пальцев, если качество теней хорошее. Еще более выразительными глаза станут, если прокрасить слизистую коричневым или черным карандашом.

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Вариантов макияжа в золотисто-бронзовых оттенках великое множество. Если нужны наглядные примеры, то смело подписывайтесь на Инстаграм звездного визажиста Ханга Ванго. Он делает очень красивый и чувственный коммерческий макияж. Палеток теней в нужной гамме на сегодняшний день не меньше, чем красных помад. Ищите такие у Charlotte Tilbury, Huda Beauty, Hourglass, Becca, Tom Ford и др.