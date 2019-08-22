Ностальгия: как менялись брови в течение времени

Обложка британского Vogue прошлого сентября наделала немало шуму - все благодаря бровям-ниточкам в стиле звезд немого кино, сделанными визажисткой Исамайей Ффренч. Возвращаться к таким мы вряд ли будем, но поностальгировать - почему бы и нет? Рассказываем, какими брови были раньше и как повторить полюбившиеся нам варианты сегодня.

Тонкие брови-запятые охарактеризовали девяностые - закругленное утолщение возле переносицы и сужение к краям. Такую форму предпочитали иконы поп-сцены Наталья Ветлицкая и Кристина Агилера. Несмотря на разницу в часовых поясах и мировоззрениях, звезды по обе стороны океана рисовали брови одинаково тонко.

Нулевые подарили миру театральные брови-ниточки, их рисовали все - от Мадонны и Анжелики Варум. Но самый яркий сценический пример такой формы – японский театр Кабуки. Там, нарисованная поверх настоящих бровей форма, была частью грима и помогала исполнителям утрированно выдавать эмоции.

В десятые годы стало популярным носить смелые "инстаграм" брови, за которые поблагодарить стоит Ким Кардашьян. Плотные, густые, почти геометрической формы без видимых волосков брови захватили первенство, и, вполне вероятно, именно благодаря этому тренду появились первые броу-бары. Казалось бы, как может существовать целый салон, посвященный исключительно бровям? Оказалось, что может. А брови внезапно стали самостоятельной и очень важной частью образа.

Форма "гусенички", как у Кары Делевинь и у Лили Коллинз по-прежнему остаются любимой формой многих обладательниц густых бровей и подиумных визажистов. Похожий макияж бровей мы видели на дебютном показе Виржини Виар для Chanel. Образы моделей с акцентом на "мальчишеские" брови были созданы креативным директором по макияжу Лючией Пика. Важный совет - если природа обделила вас густыми бровями, не стоит дорисовывать их самостоятельно.

Если какой-то из перечисленных трендов до сих пор приходится вам по душе, то вы можете поэкспериментировать с ним и сегодня. Потому что 2019 – год преувеличенной и театральной моды с элементами кэмпа – дает волю всем нескромным фантазиям. Тем более что продуктов для бровей сегодня хоть отбавляй: гели и помады, карандаши и лайнеры, тени и хайлайтеры. Самый простой в исполнении вариант: аккуратно зачесать брови прозрачным или коричневым гелем вверх, нарушая естественный рост волос, и штрихами прорисовать волоски в образовавшихся пробелах. Более экстравагантный образ, на случай тематической вечеринки, получится, если также зачесать брови прозрачным гелем и повторить линию натурального изгиба карандашом над бровью. Либо можете скрыть ваши натуральные брови под слоем тона и оставить только нарисованные, тогда вы точно будете королевой китча.