Съемка Buro: играя цветом

Несмотря на то, что тенденции в макияже в большинстве своем формируются в Instagram, подиум не стоит списывать со счетов. На показах визажисты уже не делают макияж с идеальной кожей, часто совершенно игнорируют брови и ресницы, не тратят время на нанесение помад. Это стоит принять во внимание (как и большое количество ярких красок) в качестве одного из направлений в макияже следующей весны. Но стоит ли ждать несколько месяцев, чтобы накрасить глаза зажигательными оттенками? Наш ответ: нет. Розовый, персиковый, фиолетовый, зеленый, желтый и золотой – выбирайте свой "цвет настроения" и берите в руки кисти.

И еще одна новость: прозрачный блеск для губ снова официально в моде. А если захочется цвета на губах – берите невесомую помаду пудровой текстуры. Такая легко наносится пальцами, не ощущается на губах и увлажняет, несмотря на матовый финиш.

Тени – Fashion's Field Day, тени – Pro Palette Refill Pan в оттенке Ruddy, помада – Powder Kiss в оттенке Sweet, No Sugar. Всё – M.A.C Cosmetics

Глаза – Bling Thing Liquid Lipcolour в оттенке Time To Twerk, губы – помада Powder Kiss в оттенке Burning Love, хайлайтер – Hyper Real Glow Pink, скульптор – Studio Fix Contour Palette. Всё – M.A.C Cosmetics

Глаза – цветной стик в оттенке Landscape Green, пигмент в оттенке Green Space. Всё – M.A.C Cosmetics

Глаза – тени Pretty Punk Eye Palette, губы – блеск Lipglass Pretty Punk в оттенке God Save The Sheen. Всё – M.A.C Cosmetics

Фотограф: Марина Карпыкова

Бьюти-редактор: Анара Кукиева

Визажист: Антон Зимин (M.A.C Cosmetics)

Модель: Селена Шаянбаева

Ассистент: Карлыгаш Байдилда