BURO x Armani Beauty: яркий заплыв

В ближайшие месяцы из всех информационных каналов будут слышны призывы добавить в свою жизнь ярких красок. Есть больше фруктов и овощей, наслаждаться вкусом сорбетов, покорять морские глубины в неоновых купальниках и т.д. Летние тенденции макияжа живут по таким же законам. "Просто добавь цвета". Плотные текстуры тональных средств оставляем Инстаграм-дивам, бронзовые оттенки меняем на оранжевые и коралловые, классические чёрные стрелки – на розово-фиолетовые, а матовые помады – на оттеночные бальзамы, насыщенные и стойкие блески для губ. Начните пользоваться этими рекомендациями как можно скорее и смотрите, как это выглядит на деле. Лето закончится, тренды поменяются, но останутся настроение и красивые фотографии.

Тон – Luminous Silk, румяна – Neo Nude 30, помада – Ecstasy Shine 300, тени – Quattro 8

Тон – Maestro fusion, тени – Eye Tint 3, Quattro 5, хайлайтер – Neo Nude 10, бальзам для губ – Neo Nude 02

Тон – Luminous Silk, тени – Quattro 07, брови – Eye&Brow Maestro 06, румяна – Neo Nude 53, помада – Ecstasy Shine 503

Тени – Quattro 03, помада – Lip Maestro 408, хайлайтер – Neo Nude 11.

Креативный директор: Нуртас Сисекенов

Арт-директор/фотограф: Марина Карпыкова

Визажист: Анастасия Кириллова (Armani Beauty)

Стиль: Анара Кукиева