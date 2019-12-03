За кем следить в Instagram: 9 креативных визажистов

Макияж для многих - это большей частью нюд, который незначительно меняется во время праздников и мероприятий. Однако, появляется все больше независимых креативных визажистов, которые создают действительно необычные работы. Они добавляют в свои образы цветы, перья, пластиковые вставки и другие неожиданные детали. Мы собрали для вас подборку инстаграм-аккаунтов со всего мира, которые обязательно вдохновят вас на бьюти-подвиги.

@makeupbylourose

Австралийский визажист предпочитает делать акцент на глаза, сочетая яркие тени с живыми цветами, стразами и жемчужинами. Плюс в том, что ее образы несложно воплотить в жизнь.

@geminiblush

Эту девушку можно назвать художницей, а ее лицо в буквальном смысле стало холстом. Она воссоздает картины известных художников сюрреализма и импрессионизма, таких как Сальвадор Дали, Рене Магритт и Клод Моне на своем лице.

@aryunatardis

Камчатская эльфийка Арюна ломает стандарты красоты и экспериментирует с образами. Она превращает себя в инопланетянку и использует такие креативные элементы как неоновая краска и цветные линзы даже в своем повседневном макияже.

@melovemealotmakeup

Еще одна девушка не из мира сего - сеульский визажист, фэшн дизайнер и рэппер делает макияж, идущий вразрез с современными корейскими трендами в макияже, такими как нежные цвета теней, светлая идеальная кожа и, в целом, создание миловидного лица. Её образы больше подходят любителям хоррора и всего жуткого.

@kickiyangz

Немецкий блогер Кики Янг Жанг делает не только диджитал иллюстрации, но и рисует абстрактные изображения на своем лице.

@Marthamakeupartist

Обилие блеска, голографические вставки, использование техник батика и акварели в макияже, и многое другое можно найти на страничке Марты Баттерворт.

@dausell

Мэри Доусел создает простые, но эффектные за счет цвета и геометрических форм образы, фокусируясь на глазах или губах.

@iseecaroline

На странице этого визажиста царит атмосфера периода Марии Антуанетты. Ее образы - это сочетание белых пышных ресниц, изобилие цветовой гаммы, а также пастельные тона на веснушчатой коже.

@darya_kholodnykh

Спектр образов профессионального визажиста Даши Холодных широкий, варьирующийся от минималистичных узоров до макияжа с текстурными и объемными элементами.