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4 образа летнего макияжа

Красота | Макияж

4 образа летнего макияжа

Текст: Buro247.kz


Летний макияж определяют смелые цвета, невесомый тон и легкость исполнения. В этот жаркий сезон можно отказаться от множества плотных средств и четкого контуринга, и достичь эффекта минимальными усилиями. Вместе с брендом IQOS предлагаем вам 4 варианта универсального летнего макияжа.

4 образа летнего макияжа (фото 1)
4 образа летнего макияжа (фото 2)
4 образа летнего макияжа (фото 3)

Белые графичные стрелки

Стрелки ярких цветов – уже не новинка. Но более классический и нарядный вариант – белые графичные стрелки. Макияж можно оставить минимальным – создайте ровный тон кожи, подкорректируйте брови и акцентируйте внимание на глазах. Начните с набросков контура стрелок белым карандашом. Выбирайте форму стрелок в зависимости от вашей формы глаз и их расположения. Например, обладательницам далеко посаженных глаз можно выделить внутренние уголки глаз и контур нижних век, а обладательницам близко посаженных глаз лучше начать стрелку с середины века и сфокусироваться на внешней части глаза. Если вы довольны формой ваших стрелок, то контур можно "утолстить" тем же карандашом, или же пройтись по нему белой жидкой подводкой. 

4 образа летнего макияжа (фото 4)
4 образа летнего макияжа (фото 5)
4 образа летнего макияжа (фото 6)

Сиреневые сверкающие тени

Подчеркнуть глаза можно с помощью оттенков фиолетового. Этот образ легок в исполнении и требует минимума продуктов: достаточно иметь одно пигментированное средство, такое как гелевые тени-желе, жидкие или кремовые тени, а дуохромные тени сделают образ еще более эффектным. Нанесите пигмент на веко и растушуйте пальцем или кистью, по мере надобности добавляя больше средства. Пигмент можно увести и под глаза – для создания дымчатого эффекта, а для эффекта влажных век воспользуйтесь прозрачным блеском для губ. Для завершения образа подчеркните ресницы тушью. Этот макияж отражает металлический оттенок держателя IQOS 2.4 в цвете "Сливочный металлик".

4 образа летнего макияжа (фото 7)
4 образа летнего макияжа (фото 8)
4 образа летнего макияжа (фото 9)

Натуральный образ с малиновым акцентом

Для создания этого повседневного образа вам понадобится одно средство в красном или розовом оттенке, которое выступит в роли помады и румян. Это может быть обычная помада, тинт или же специальные средства "два-в-одном". Растушуйте его на щеках и губах, создавая легкий загорелый румянец и придавая губам естественную выразительность, а остальной макияж, в том числе макияж глаз, можно оставить минимальным. 

4 образа летнего макияжа (фото 10)
4 образа летнего макияжа (фото 11)
4 образа летнего макияжа (фото 12)

Пляж, море, сумерки

Пастельные цвета заката на море – светло-голубые и бирюзовые, фиолетовые и пудровые розовые – можно использовать для создания макияжа на выход, выполненного в той же технике, что и предыдущий сиреневый образ. Чтобы сделать образ наполненным цветами, используйте разные оттенки для каждого века. Например, правую сторону выполните в пудровом розовом, а левую – в бирюзовом. Подведите нижнюю линию роста ресниц карандашом соответствующего цвета, а уголки глаз выделите хайлайтером. Такое нежное сочетание цветов присутствует и на ультрацветной панели для крышки зарядного устройства IQOS 3 DUO в оттенке Twilight

IQOS – электрическая система нагревания табака, альтернатива для совершеннолетних курильщиков. Инновационная технология заключается в уникальной системе IQOS HEATCONTROL™, которая нагревает табак до 350°С и не допускает его горения. В табачном паре, вырабатываемом IQOS, уровни выделяемых вредных веществ, по результатам исследований ФМИ, в среднем на 95% ниже по сравнению с дымом обычной сигареты.*

IQOS не является безвредным. Только для совершеннолетних курильщиков и потребителей никотиносодержащей продукции.

Материал подготовлен при финансовой поддержке "Филип Моррис Казахстан".

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* Это среднее снижение количества широкого спектра вредных веществ (за исключением никотина) по сравнению с дымом стандартной сигареты (3R4F). Это не обязательно представляет собой сокращение риска на 95%.

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