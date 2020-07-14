4 образа летнего макияжа

Летний макияж определяют смелые цвета, невесомый тон и легкость исполнения. В этот жаркий сезон можно отказаться от множества плотных средств и четкого контуринга, и достичь эффекта минимальными усилиями. Вместе с брендом IQOS предлагаем вам 4 варианта универсального летнего макияжа.

Белые графичные стрелки

Стрелки ярких цветов – уже не новинка. Но более классический и нарядный вариант – белые графичные стрелки. Макияж можно оставить минимальным – создайте ровный тон кожи, подкорректируйте брови и акцентируйте внимание на глазах. Начните с набросков контура стрелок белым карандашом. Выбирайте форму стрелок в зависимости от вашей формы глаз и их расположения. Например, обладательницам далеко посаженных глаз можно выделить внутренние уголки глаз и контур нижних век, а обладательницам близко посаженных глаз лучше начать стрелку с середины века и сфокусироваться на внешней части глаза. Если вы довольны формой ваших стрелок, то контур можно "утолстить" тем же карандашом, или же пройтись по нему белой жидкой подводкой.

Сиреневые сверкающие тени

Подчеркнуть глаза можно с помощью оттенков фиолетового. Этот образ легок в исполнении и требует минимума продуктов: достаточно иметь одно пигментированное средство, такое как гелевые тени-желе, жидкие или кремовые тени, а дуохромные тени сделают образ еще более эффектным. Нанесите пигмент на веко и растушуйте пальцем или кистью, по мере надобности добавляя больше средства. Пигмент можно увести и под глаза – для создания дымчатого эффекта, а для эффекта влажных век воспользуйтесь прозрачным блеском для губ. Для завершения образа подчеркните ресницы тушью. Этот макияж отражает металлический оттенок держателя IQOS 2.4 в цвете "Сливочный металлик".

Натуральный образ с малиновым акцентом

Для создания этого повседневного образа вам понадобится одно средство в красном или розовом оттенке, которое выступит в роли помады и румян. Это может быть обычная помада, тинт или же специальные средства "два-в-одном". Растушуйте его на щеках и губах, создавая легкий загорелый румянец и придавая губам естественную выразительность, а остальной макияж, в том числе макияж глаз, можно оставить минимальным.

Пляж, море, сумерки

Пастельные цвета заката на море – светло-голубые и бирюзовые, фиолетовые и пудровые розовые – можно использовать для создания макияжа на выход, выполненного в той же технике, что и предыдущий сиреневый образ. Чтобы сделать образ наполненным цветами, используйте разные оттенки для каждого века. Например, правую сторону выполните в пудровом розовом, а левую – в бирюзовом. Подведите нижнюю линию роста ресниц карандашом соответствующего цвета, а уголки глаз выделите хайлайтером. Такое нежное сочетание цветов присутствует и на ультрацветной панели для крышки зарядного устройства IQOS 3 DUO в оттенке Twilight.

IQOS – электрическая система нагревания табака, альтернатива для совершеннолетних курильщиков. Инновационная технология заключается в уникальной системе IQOS HEATCONTROL™, которая нагревает табак до 350°С и не допускает его горения. В табачном паре, вырабатываемом IQOS, уровни выделяемых вредных веществ, по результатам исследований ФМИ, в среднем на 95% ниже по сравнению с дымом обычной сигареты.*

IQOS не является безвредным. Только для совершеннолетних курильщиков и потребителей никотиносодержащей продукции.

Материал подготовлен при финансовой поддержке "Филип Моррис Казахстан".

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* Это среднее снижение количества широкого спектра вредных веществ (за исключением никотина) по сравнению с дымом стандартной сигареты (3R4F). Это не обязательно представляет собой сокращение риска на 95%.

