Почему губы сохнут летом? Причины и решения

Лето уже здесь, и его много. Запасаясь купальниками, бадминтоном и панамами, не забудьте приобрести бальзам для губ. Мы уже писали о том, как ухаживать за особенно тонкой и нежной кожей губ осенью. Теперь давайте разберемся, почему губы сохнут и трескаются летом, и какие средства для ухода выбирать в этом сезоне.

Причин, по которым губы шелушатся и трескаются, несколько: обезвоженность кожи, внешние раздражители, неподходящие бальзамы, дефицит воды в организме и такие кожные заболевания, как атопический дерматит (аллергическое заболевание, в результате которого кожа губ становится сухой, а в углах рта образуются "заеды") или эксфолиативный хейлит (хроническое заболевание красной каймы губ). Если последний пункт – ваш случай, то не все рекомендации из этой статьи вам подойдут. Обезвоженность кожи летом может быть вызвана кондиционерами, сухим воздухом, высокими температурами, соленой морской водой и хлорированной водой бассейнов. В таком случае стоит обратить внимание на микроклимат в вашем жилье. ВОЗ напоминает, что вне зависимости от времени года желательно поддерживать температуру в помещении 18-22 градуса по Цельсию. Следите за тем, чтобы влажность не опускалась ниже 40%, используя увлажнитель воздуха. После контакта с соленой или хлорированной водой стоит принять душ, а затем обязательно нанести увлажняющий крем.

Не редкость, что проблемы с губами возникают в результате излишнего использования гигиенической помады или применения неправильного бальзама. Бальзам для губ не нужно наносить слишком часто, достаточно одного-двух раз в день. Не стоит выбирать средство только по аромату. Например, некоторые производители специально добавляют ментол в бальзамы, чтобы те раздражали кожу и создавали визуальный объем. Но это не значит, что все помады с запахом – плохие, некоторые обретают аромат за счет масел или прополиса. Ниже мы предлагаем подборку бальзамов с тинтом и без, в каждом из них есть солнцезащитный фактор.