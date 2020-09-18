Трайбализм и конформность: почему объединяться – это плохо

Говорят, что человек не может быть один и ему всегда нужна своя группа. Так появились первые общности, а потом уже и государства. Но что может заставить человека в здравом уме пойти воевать и умирать за свое государство? Может это гордость, долг, любовь, надежда и вера. Или это всего лишь такой же социальный механизм, который заставляет нас ругаться в комментариях под критичным постом о феминизме третьей волны. Речь идет о трайбализме и конформности – стремлении объединяться в группы по первобытным признакам и защищать идеалы этой группы, несмотря ни на что. Причем группой может выступать как сообщество по спортивным интересам, так и миллионное государство. В статье попробуем разобраться с тем, что трайбализм значит в современном мире, какие за ним скрыты проблемы и почему конформность может быть опасна.

Что значит племя в 21-м веке

Нет никакой необходимости объяснять склонность людей объединяться в группы. Человек – существо социальное. Это правда, выточенная в камне и очевидная для нас в 21-м веке. Простейшее общественное устройство и политическая организация группы – племя. Оно определяет выполнение базовой потребности любого организма – выжить. Сплотившись в единое племя, мы можем эффективнее заниматься собирательством, охотой, следить за очагом и задавливать количеством всех остальных. Но если “социализация” вшита в ДНК человека, как она проявляется в современном мире? Согласно исследованию, опубликованному журналом экспериментальной детской психологии, люди проявляют определенную долю фаворитизма к своей группе (племени), даже если она не имеет никакого смысла. В эксперименте участвовали случайные дети. Их садят перед специальным аппаратом и он должен определить их принадлежность к одной из двух групп. Первой половине сказали, что аппарат может определить их скрытую глубоко внутри сущность и в соответствии с этим совершенно точно определить принадлежность. Второй группе сказали, что аппарат определяет принадлежность случайно. Детей выбрали именно потому, что они могут поверить в столь абсурдные условия. Тем не менее, после нескольких упражнений, обе группы показали очевидные признаки фаворитизма по отношению к своей группе. Это значит, что даже при абсолютной бессмысленности значения группы, люди были готовы ее защищать при условии одной только принадлежности.

Но что определяет группу/племя сегодня? На примере глобализации, консьюмеризма и популяризации движений за социальную свободу мы видим, что группой может быть что угодно. Фанаты Marvel носят футболки и значки, чтобы показать, что они “в теме”. Так же и фанаты DC, что в итоге неизбежно ведет к стычкам. Но если в случае издательств комиксов стычки ограничиваются войной комментариев, то вопрос политики идентичности может привести к вполне реальному социальному расколу. Политика идентичности занимается навешиванием ярлыков, которые определяют нас к той или иной группе. Это может быть пол, раса, этнос, сексуальная ориентация или бесчисленное множество других. Казалось бы – что плохого в ярлыках? Но политика идентичности ведет нас к полному уничтожению личности. Если мы определяем человека исключительно по его группам, а группа всегда соответствует конкретным правилам, элемент личностной идентичности исчезает. Это и есть трайбализм в его чистом виде. Такие люди видят свою группу как доминирующую, всегда правую, что неизбежно ведет к конфликту. Будь это конфликт между фанатами DC и Marvel или кровопролитная гражданская война между большевиками и меньшевиками.

Конформность и нацизм

Что заставляет нас слепо верить другим и отказываться от своего личного “Я” в пользу какой-то абстрактной группы? Вероятно, в этом замешан другой термин – конформность. Он обозначает свойство человека менять свою точку зрения и мнение под давлением большинства. Причем давление не обязательно должно быть прямым. Одной из самых важных работ по исследованию конформности в области психологии является эксперимент психолога Соломона Аша. Студентов разместили в одну комнату под предлогом теста на проверку зрения. Из всех участников только один человек находился в неведении, все остальные были “подсадными утками” с готовым планом действий. Студентам поочередно раздавали пару карт. На одной из них была изображена одна полоска, на другой три (A, B, C) разной длины. Их задача – ответить какая из трех линий соответствует линии на первой карточке. Всего студентам нужно ответить на 18 вопросов. Особое условие эксперимента – испытуемый всегда отвечает последним. Если на первые два все отвечали верно, то в дальнейшем “подсадные утки” начинали намеренно отвечать неправильно. Сделано это для того, чтобы проверить изменит ли испытуемый свое мнение под давлением со стороны. Из 123 случаев, порядка 36,8% человек поменяли свое мнение под давлением большинства и совершали ошибку. В случае же когда давления не было (то есть “подсадные утки” отвечали правильно) ошибки не превышали одного процента. Здесь мы не наблюдаем прямого давления, ведь испытуемого никто не заставлял отвечать неправильно, он лишь поддался мнению толпы.

Конечно, эксперимент достаточно старый (1951 год) и выборка была совсем небольшой, но Соломон Аш посвятил всю свою карьеру исследованию конформности и его вывод был удручающим: “Тот факт, что умные, воспитанные, молодые люди готовы называть белое черным должно вызывать беспокойство”. В самом деле, когда люди готовы идти сжигать дома других по национальному признаку, как это было во время "Ошской резни" в Киргизии – это не то, что вызывает беспокойство, это просто страшно. Первобытное стремление к сплочению приводит нас к задавливанию индивида, а в крайнем случае может обернуться эффектом люцифера. Наверняка многие знакомы со Стэнфордским тюремным экспериментом, в рамках которого простым людям дали примерить на себя роль тюремщиков. В ходе эксперимента обычные, нормальные люди начинали вести себя как садисты и издеваться над “заключенными”. Это и есть тот самый эффект, о котором написал целую книгу Филип Зимбардо, автор эксперимента. Возможно это заставляет нас заниматься публичным шеймингом, бессознательно бросать камни поддаваясь той самой конформности. Показательным здесь кажется случай блогера Регины Тодоренко. Как только она оступилась, вокруг ее комментария сформировалось новое племя – активное, агрессивное и до ужаса продуктивное. Причем давление со стороны общественности было настолько сильным, что не нашлось достаточно смелого человека высказаться “против”. Налицо все элементы трайбализма – ощущение морального превосходства группы, активное захватническое поведение и тоталитарное неприятие альтернативного мнения.

Подавим всякое инакомыслие

Мы остаемся один на один с базовой потребностью человека. Люди отчаянно ищут единомышленников и соучастников. Желание совершенно безобидное, только оно указывает на нашу абсолютную немощность перед силой толпы и общественного мнения. В этом и заключена главная проблема – мы осознанно или нет забываем о наличии собственного мнения, боимся сопротивляться, высказываться. Подавление инакомыслия – это сила племени, ведь если все борются за один идеал их уже не остановить. Достаточно вспомнить Германию 30-х годов, когда образованные и порядочные люди поспособствовали уничтожению миллионов людей за то, что они выглядели и думали иначе. Благо в современном обществе подобных зверств пока не случалось. Но что будет, если мы продолжим потакать базовым потребностям? Возможно, стоит остановиться, задуматься о своей собственной, личной позиции и наконец выйти из группы.