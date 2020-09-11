Стильный прокол: 7 брендов украшений для пирсинга ушей

Пирсинг ушей сейчас в тренде, и одним проколом мочки теперь не обойтись. Всё чаще клиенты профессиональных салонов обращаются к тем специалистам, которые могут расположить проколы на ухе так, чтобы пирсинг выглядел стильно. Но только этого недостаточно – для завершения образа нужно подобрать соответствующее украшение. Сегодня делимся подборкой о зарубежных брендах украшений, чьи изделия доставляют в Казахстан.

Astrid and Miyu создают стильные подвески, браслеты и кольца, но бренд более известен своими украшениями для пирсинга ушей. Они также делают проколы ушей в собственной пирсинг-студии. У них можно найти как базовые кольца для прокола конч, так и более замысловатые накрутки для прокола хеликс. Имеется международная доставка, стоимость – от £12.

Если вы любитель золота, то вам понравятся эти украшения. Здесь можно подобрать обычные гвоздики, накрутки, каффы, кольца для мочек и хряща из серебра с золотым покрытием, а также украшения из золота с цирконием и бриллиантами. Имеется международная доставка, стоимость – от $6.95.

Laura Bond – молодой бренд, специализирующийся только на украшениях для пирсинга ушей. Их изделия сделаны из белого и желтого золота и украшены цирконием или опалами. В ассортименте Laura Bond имеется всё: от минималистичных колец с кликерами до миниатюрных украшений для проколов рук и трагуса. Имеется международная доставка – от £20.

Дизайн украшений Mara Paris создает архитектор Айча Озбанк, поэтому изделия бренда имеют причудливый вид. Хотя у Mara Paris достаточно маленький выбор, в сравнении с другими брендами в подборке, каждое украшение имеет уникальную форму. Некоторые из них можно носить и тем, у кого имеется всего один прокол мочки – украшение огибает всю поверхность уха, при этом крепясь к одному проколу. Имеется международная доставка – от €20.

Все украшения этого американского бренда невероятно изящные и красочные за счет всевозможных драгоценных камней (бриллиантов, сапфиров, изумрудов, рубинов и прочего). Большинство их сережек-гвоздиков не адаптировано для носки на хряще – для них используется классическая застежка-пуссет, а не штанга с плоским диском. Однако у The Last Line есть множество каффов и гвоздиков для проколов мочек. Имеется бесплатная международная доставка.

Их украшения сделаны в основном из золота и серебра, но есть и изделия из нержавеющей стали с золотым покрытием, имеющие достаточно демократичный ценник. Здесь также можно приобрести базовые серьги и украшения интересного дизайна. Имеется международная доставка – от $14.

У этого датского бренда – огромный выбор необычных украшений для пирсинга ушей (лабретов, колец, твистеров, кликеров и многого другого) из желтого и белого золота, с различными драгоценными камнями. К тому же изделия выполнены в различных стилях – имеются и миниатюрные, элегантные украшения, но так же и более массивные, причудливой формы. Имеется международная доставка – от €20.