"Сонный" спрей, маска для "скальпа", плампер для губ и другие новинки

Увлажняющий гиалуроновый бальзам Dr. Dennis Gross

Как правильно ухаживать за губами в холодное время мы рассказывали тут. Напомним, что ежедневно пользоваться плотными и насыщенными бальзамами для губ не стоит. Другое дело – гигиенические увлажняющие помады и бальзамы. Одна из таких новинок, попадающих в эту категорию, вышла у Dr. Dennis Gross. В его составе – гиалуроновая кислота в двух формах, которая увлажняет губы; антиоксиданты, аминокислоты, экстракт кофеина для разглаживания и микс масел какао, льна, бораго, примулы вечерней – для питания.

"Сонный" спрей Mauli

Ароматерапия перед сном никогда не бывает лишней. Так, у аюрведического бренда Mauli вышел "сонный" спрей для подушек, состоящий из коктейля ботанических экстрактов (в составе нет спирта) – бергамота, лаванды, шалфея и ромашки. Полезный для разума коктейль успокаивает, расслабляет и помогает уснуть.

Увлажняющий и успокаивающий крем Emma Hardie

Насыщенный гиалуроновой кислотой новый крем Emma Hardie интенсивно увлажняет кожу. Мощная смесь из морских и ботанических экстрактов в сочетании с натуральными пептидами из авокадо и стволовыми клетками альпийского эдельвейса разглаживают кожу. А традиционные для бренда масла моринги, шиповника и примулы вечерней успокаивают и питают её.

Маска для скальпа от Omorovicza

Эксфолиирующая маска для скальпа, состоящая из венгерской грязи, салициловой кислоты, ментола и масла абрикосовых косточек, мягко очищает от стайлинговых средств и атмосферной грязи, отшелушивает старые клетки кожи головы и успокаивает. Наносить ее нужно за 20 минут до мытья головы. После применения кожа головы не только хорошо очищена и увлажнена, но и за счет хорошего кислотного отшелушивания появляется прикорневой объем волос.

Очищающее средство с энзимами Natura Bisse

Новый мусс-сорбет от Natura Bisse очищает кожу от загрязнений и макияжа, не пересушивая её, не нарушая эпидермальный барьер и pH кожи. В составе: энзимы (отшелушивают деликатнее кислот), рисовый крахмал, экстракт алоэ, масло авокадо, глина и витамин С.

Средства для волос Olaplex на Cultbeauty

Профессиональный бренд косметики по уходу за волосами Olaplex появился в продаже на Cultbeauty. В ассортименте на данный момент три продукта: шампунь для восстановления осветлённых и повреждённых волос, кондиционер, который должен делать волосы эластичными и крепкими и восстанавливающая маска для питания. Маску можно наносить тремя способами, на сухие и грязные волосы перед мытьем на 20-30 минут, после мытья – на такое же время, и использовать на ночь.

Питательный крем для лица Sisley

Крем для питания с цветками шафрана больше всего полюбят обладатели сухой кожи. Крем выполняет все функции питательного крема: защищает, восстанавливает и успокаивает кожу, укрепляет защитный гидролипидный барьер кожи, а комплекс увлажняющих компонентов насыщает кожу влагой. Среди активных ингредиентов: экстракт семян гречихи, экстракт цветков шафрана, масло ши, семян которна, макадамии и подсолнуха, богатых омега 6, 7 и 9, экстракт падины павоники и экстракт лириопе.

Крем для кожи вокруг глаз Sunday Riley

Антивозрастной крем для кожи вокруг глаз содержит кофеин, вытяжки из плодов конского каштана и экстракт корня женьшеня, которые убирают отёчность и тёмные круги под глазами. Масло какао и экстракт арбуза увлажняют и успокаивают нежную кожу.