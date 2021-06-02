Где искать полезную информацию о бьюти?

Сегодня хотим ответить на вечный вопрос бьюти-энтузиастов: "где искать полезную, достоверную информацию". Перед вами пять порталов про ингредиенты для косметики, мифы об уходе и эффективность разных продуктов.

Пола Бегун – основательница бренда Paula’s Choice. В бьюти-индустрии она известна как “косметический коп” (Cosmetics Cop), благодаря аналитическим обзорам на бьюти-продукты и бренды. На сайте Paula’s Choice можно не только приобрести ее продукцию, но и найти статьи с развеиванием мифов об уходе, а также обширный перечень ингредиентов косметики с их назначением. Если вы не знаете, что такое ниацинамид, салициловая кислота и прочие основные компоненты косметики, этот сайт должен стать главным.

Полезный инструмент для оценки продуктов. Он создан с помощью искусственного интеллекта, экспертов-дерматологов и информации из научных статей. Алгоритм сайта анализирует состав каждого средства и маркетинговые обещания брендов, и на основе этого рассчитывает эффективность продукта. Помимо этого, сайт дает показатель раздражения кожи, также можно вывести таблицу похожих продуктов и сравнить их эффективность, функции и цену.

Степень полезности и достоверности сайта схожа с порталом Полы Бегун. В качестве эксперта выступает Доктор Иан Уэбстер, он дает более развернутую информацию. Во вкладке “learn” можно найти много полезных публикаций об акне, чувствительной коже, пигментации и многом другом.

Авторы этого блога – химики-технологи, которые считают, что уход за собой должен быть основан на научно доказанных формулах. Здесь собраны материалы только на самые важные темы вне времени: из чего должен состоять уход, как правильно очищать кожу и наносить солнцезащитный крем. Все обязательно подкреплено научными статьями.

Автор блога Lab Muffin – доктор философии (PhD) по химии Мишель Вонг. Она вдается в детали различных исследований, подробно описывает и анализирует опыты, их результаты, и затем дает свой вердикт. Этот блог интересен, если вы задаетесь вопросами вроде: "действительно ли вреден синий свет от гаджетов", "как работают солнцезащитные кремы" и "стоит ли опасаться алюминия в составе дезодорантов".