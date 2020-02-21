Спасаем вас от головной боли: что подарить мужчине на 23 февраля
Гендерные праздники, возможно, теряют актуальность, но повод порадовать любимых – нет. Для того, чтобы ваш лучший друг, супруг или папа не остался 23 февраля с очередной пеной для бритья, мы создали подборку полезных подарков по уходу, которые можно приобрести в последнюю минуту.
Уход за возрастной кожей
В последнее время мужчины чаще следят за состоянием кожи, а многие бренды запускают мужские линии по уходу. Особенно актуальны средства, которые направлены на определенную проблему – например, средства с антивозрастным эффектом из линии Age Defender от Kiehl's. В подарочный набор можно собрать три средства для поэтапного ухода: очищающее средство и маска для лица с вулканической глиной, антивозрастной крем с кофеином и сыворотка с аденозином. Даже если реципиент подарка до этого не имел дела с мужской уходовой косметикой, есть шанс, что он не устоит перед ней хотя бы из-за запаха.
Электрическая зубная щетка
Беспроигрышный вариант – это электрическая зубная щетка, ведь за гигиеной полости рта следит каждый. А именно модель щетки Oral-B Genius 8000 имеет три насадки, работает в тандеме с приложением на смартфоне, к которому щетка присоединяется через Bluetooth – для контроля режима чистки.
Универсальный триммер
Такой гаджет подойдет для мужчин, которые активно следят за стрижкой и растительностью на лице, а также для тех, кто не хочет часто ходить в барбершопы или любит путешествовать. Триммер от Philips имеет 8 разных насадок для подравнивания волос на голове и лице, а также для безболезненного удаления волос в области носа и ушей, что не менее важно.
Набор для бритья для чувствительной кожи
Если вы всё же решили подарить набор для бритья, то лучше выбирать более нишевую марку, такую как итальянская Proraso. Их упаковка выполнена в элегантном винтажном стиле (что очень выигрышно для подарка), а также имеется несколько линий набора. Белая – для чувствительной кожи, с добавлением зеленого чая и экстракта овсянки. В сет белой линии входят три средства: крем до бритья, мыло для бритья в тубе и бальзам после бритья.
Аромат от Givenchy – Gentleman Eau de Parfum Boisée
Предлагаем ещё один традиционный вариант – парфюм. В этом году у Givenchy вышел новый парфюм Gentleman Eau de Parfum Boisée. В этом аромате преобладают древесные ноты – благодаря сандалу и белому кедру, а нотки ириса, черного перца и кориандра придают легкую пряность. Увесистый стеклянный флакон выполнен в градиентном коричневом цвете, обернут в ленту древесного оттенка и представляет собой современное воплощение винтажа.
Уход за волосами
Уход за волосами пока непопулярен у мужской аудитории, но всё меняется. Симпатичные шампуни Redken Brews во флаконах, выполненных в форме пивных бутылок, могут исправить эту ситуацию. Шампунь можно выбрать соответственно типу волос. Также, если ваш спутник пользуется стайлинговыми средствами – помадами или гелями для укладки, – их тоже можно добавить в подарочный сет.
Уход за бородой
Гордые обладатели усов и бород будут рады уходовым средствам вроде масла для бороды и воска для усов. У культовой марки по мужскому грумингу American Crew вы найдете всё, что может понадобиться для домашнего ухода за волосами на голове и лице. Предлагаем взять масло-сыворотку Beard Serum и воск для усов сильной фиксации – Moustache Wax.
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