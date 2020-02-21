Спасаем вас от головной боли: что подарить мужчине на 23 февраля

Гендерные праздники, возможно, теряют актуальность, но повод порадовать любимых – нет. Для того, чтобы ваш лучший друг, супруг или папа не остался 23 февраля с очередной пеной для бритья, мы создали подборку полезных подарков по уходу, которые можно приобрести в последнюю минуту.

Age Defender Power Serum Age Defender Dual-Action Exfoliating Cleanser Age Defender Moisturizer

Уход за возрастной кожей

В последнее время мужчины чаще следят за состоянием кожи, а многие бренды запускают мужские линии по уходу. Особенно актуальны средства, которые направлены на определенную проблему – например, средства с антивозрастным эффектом из линии Age Defender от Kiehl's. В подарочный набор можно собрать три средства для поэтапного ухода: очищающее средство и маска для лица с вулканической глиной, антивозрастной крем с кофеином и сыворотка с аденозином. Даже если реципиент подарка до этого не имел дела с мужской уходовой косметикой, есть шанс, что он не устоит перед ней хотя бы из-за запаха.

Зубная Щетка Oral-B Genius 8000

Электрическая зубная щетка

Беспроигрышный вариант – это электрическая зубная щетка, ведь за гигиеной полости рта следит каждый. А именно модель щетки Oral-B Genius 8000 имеет три насадки, работает в тандеме с приложением на смартфоне, к которому щетка присоединяется через Bluetooth – для контроля режима чистки.

Универсальный триммер Philips MG3731/15

Универсальный триммер

Такой гаджет подойдет для мужчин, которые активно следят за стрижкой и растительностью на лице, а также для тех, кто не хочет часто ходить в барбершопы или любит путешествовать. Триммер от Philips имеет 8 разных насадок для подравнивания волос на голове и лице, а также для безболезненного удаления волос в области носа и ушей, что не менее важно.

Набор от Proraso Proraso Pre-Shaving Cream Proraso After Shave Balm Proraso Shaving Soap In A Tube

Набор для бритья для чувствительной кожи

Если вы всё же решили подарить набор для бритья, то лучше выбирать более нишевую марку, такую как итальянская Proraso. Их упаковка выполнена в элегантном винтажном стиле (что очень выигрышно для подарка), а также имеется несколько линий набора. Белая – для чувствительной кожи, с добавлением зеленого чая и экстракта овсянки. В сет белой линии входят три средства: крем до бритья, мыло для бритья в тубе и бальзам после бритья.

Givenchy Gentleman Eau de Parfum Boisée

Аромат от Givenchy – Gentleman Eau de Parfum Boisée

Предлагаем ещё один традиционный вариант – парфюм. В этом году у Givenchy вышел новый парфюм Gentleman Eau de Parfum Boisée. В этом аромате преобладают древесные ноты – благодаря сандалу и белому кедру, а нотки ириса, черного перца и кориандра придают легкую пряность. Увесистый стеклянный флакон выполнен в градиентном коричневом цвете, обернут в ленту древесного оттенка и представляет собой современное воплощение винтажа.

Redken Brews Daily Shampoo Redken Brews Cream Pomade

Уход за волосами

Уход за волосами пока непопулярен у мужской аудитории, но всё меняется. Симпатичные шампуни Redken Brews во флаконах, выполненных в форме пивных бутылок, могут исправить эту ситуацию. Шампунь можно выбрать соответственно типу волос. Также, если ваш спутник пользуется стайлинговыми средствами – помадами или гелями для укладки, – их тоже можно добавить в подарочный сет.

American Crew Moustache Wax American Crew Beard Oil

Уход за бородой

Гордые обладатели усов и бород будут рады уходовым средствам вроде масла для бороды и воска для усов. У культовой марки по мужскому грумингу American Crew вы найдете всё, что может понадобиться для домашнего ухода за волосами на голове и лице. Предлагаем взять масло-сыворотку Beard Serum и воск для усов сильной фиксации – Moustache Wax.