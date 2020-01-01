Перед зеркалом: Зарина Дияс об уходе при плотном графике, мини-салонах на турнирах и преодолении комплексов

Текст: Buro247.kz

На этой неделе наша героиня - профессиональная теннисистка Зарина Дияс. Зарина рассказала нам, что помогает расслабиться во время стрессовых турниров, как привыкала к шрамам на теле и зачем на спортивных соревнованиях ставят мини-салоны красоты.

Про уход во время турниров

Из-за того, что тренировки и турниры проходят на улице, я постоянно нахожусь на солнце. Даже в зимнее время года мы играем в жарких странах - например, этой зимой мы были в Австралии. Поэтому моя кожа сильно сушится, а постоянное использование солнцезащитного крема только усугубляет сухость. Я также заметила, что на состояние кожи очень влияет вода. В каждой стране вода разная по жесткости, и это ощущается как на коже, так и на волосах. Я, скорее всего, принимаю душ чаще, чем обычный человек - после каждой тренировки, поэтому самое главное в моем уходе - это увлажнение. Утром и вечером мой уход особо не отличается: сначала очищаю лицо лосьоном и молочком, затем наношу сыворотку от Shiseido или Biologique Recherche, увлажняющий крем или эмульсию, с утра использую солнцезащитный крем, а вечером увлажняющие и восстанавливающие маски, мне особенно нравятся маски от Biologique Recherche. Также обычно использую легкий тинт для лица от Rodial. Для кожи тела люблю крем с ванилью от Laura Mercier.

В прошлом году я покрасила волосы в блонд и ухаживать за ними стало немного сложнее: они постоянно желтеют, к тому же выгорают на солнце и быстро теряют цвет. Поэтому я пользуюсь фиолетовым шампунем, а также стараюсь часто наносить маски. Я мою голову практически каждый день, что не совсем полезно для волос, конечно, оттого они очень сухие. Мои любимые бренды по уходу за волосами на данный момент - Oribe, Kérastase и Olaplex.

Сыворотка Shiseido Маска Biologique Recherche Vip 02 Маска Biologique Recherche Сыворотка Biologique Recherche Эмульсия Biologique Recherche Крем Estee Lauder Очищающее молочко с белой лилией Sisley

Про образ жизни

В профессиональном спорте я уже давно - начала заниматься теннисом в 6 лет, а с 13 лет стала ездить по турнирам. Я путешествую практически каждую неделю из-за соревнований, поэтому привыкла к быстрому ритму жизни. Обычно рано просыпаюсь, пью стакан воды и принимаю холодный душ. Слежу за питанием - не ем красное мясо, стараюсь не употреблять молочные продукты, не пью соки и газировку, пью очень много воды. К сожалению, я люблю сладкое и иногда позволяю себе такое удовольствие. В целом я считаю, что нужно есть всё, но в меру, и не отказывать себе в небольших количествах любимой еды, потому что это помогает расслабиться. Но, конечно, я придерживаюсь правильного питания, так как в спорте важно быть в форме. Еда очень сильно влияет на то, как ты себя чувствуешь, и если правильно питаться, то будешь более энергичным, сильным и бодрым.

Про частые поездки

Частые полеты тоже сказываются на здоровье и на состоянии кожи. Во время поездок я пью очень много воды, употребляю витамин С, чтобы поддержать иммунитет, и использую разные корейские тканевые маски для увлажнения. Обычно турнир длится неделю, но мы прилетаем заранее, чтобы акклиматизироваться, например, если летишь с Австралии в Америку, то весь цикл сна переворачивается вверх ногами. Парадоксально, но я до сих пор боюсь перелетов и для меня это еженедельный стресс. Но это - часть моей работы, а теннис - дело моей жизни, поэтому такие трудности не так тяжело переносить. И сейчас уже как-то непривычно сидеть на месте, постоянно хочется быть в движении, даже если это включает полет на самолете.

Про салонные процедуры как инструмент расслабления

Я, как и многие девушки, люблю уходовые процедуры в салонах - маникюр, педикюр, укладки. Обычно у меня есть всего один месяц отдыха в году, когда я полностью свободна и никуда не выезжаю. Это время я посвящаю расслаблению - занимаюсь йогой, хожу на спа-процедуры и массаж с горячими камнями, в бассейн, на маникюр и укладки. Естественно, все остальное время, особенно во время поездок в другие страны, это поддерживать сложнее - даже при наличии времени не всегда знаешь к кому и в какой салон пойти. Но когда у меня есть пару свободных дней между турнирами, я стараюсь сходить, например, на покраску волос или на процедуру к косметологу. Это особенно помогает во время стрессовых турниров, так как бьюти-процедуры расслабляют и отвлекают. И несмотря на мою загруженность, я слежу за этим и стараюсь не пропускать. Также, практически каждый день после тренировок и матчей мой физиотерапевт делает спортивный массаж.

Вообще я знаю много теннисисток, которые любят бьюти-процедуры. И это учитывается организаторами турниров - часто на месте соревнований выделяют специальное помещение для мини-салона красоты, куда зовут местных мастеров для оказания бьюти-услуг. Там можно сделать укладку, макияж, эпиляцию и маски для лица. Я рада, что нам предоставляется такая возможность, ведь уход за собой - это важный аспект нашего здорового состояния.

Умывальное средство Environ Солнцезащитный крем Shiseido Тинт для лица Rodial Крем для тела Laura Mercier Шампунь для окрашенных волос Oribe Шампунь Kérastase Кондиционер Kérastase Шампунь Olaplex

Про преодоление комплексов

У профессиональных спортсменов более мускулистое телосложение, и раньше я очень комплексовала по этому поводу. Но потом поняла, что это делает меня тем, кто я есть, и стала уверенной в себе. Сейчас я считаю, что спортивное тело - это красиво. Также я помню, что меня очень раздражали шрамы на моих плечах, которые остались после операции, и я все время пыталась их скрыть. На тот момент у меня был примерно год перерыва от тренировок, так как я не могла играть из-за этой операции, но потом я вернулась в спорт и стала играть даже лучше. Я больше не стесняюсь этих шрамов, ведь это напоминание о том трудном времени, которое я пережила и которое сделало меня сильнее. В какой-то степени я даже горжусь, что преодолела эту ступень моей жизни.

Я приняла в себе все, даже те аспекты, которые не вяжутся с существующими стандартами красоты. Не нужно менять себя и свой образ жизни ради какого эталона, ведь главное - это чувствовать себя комфортно в своем теле и в том, что ты делаешь. Я ничего не упускаю в жизни, если иду вслед за своей целью и мечтой, и добиваюсь успеха в моем любимом деле.