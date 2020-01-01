Перед зеркалом: Зарина Дияс об уходе при плотном графике, мини-салонах на турнирах и преодолении комплексов
Текст: Buro247.kz
На этой неделе наша героиня - профессиональная теннисистка Зарина Дияс. Зарина рассказала нам, что помогает расслабиться во время стрессовых турниров, как привыкала к шрамам на теле и зачем на спортивных соревнованиях ставят мини-салоны красоты.
Про уход во время турниров
Из-за того, что тренировки и турниры проходят на улице, я постоянно нахожусь на солнце. Даже в зимнее время года мы играем в жарких странах - например, этой зимой мы были в Австралии. Поэтому моя кожа сильно сушится, а постоянное использование солнцезащитного крема только усугубляет сухость. Я также заметила, что на состояние кожи очень влияет вода. В каждой стране вода разная по жесткости, и это ощущается как на коже, так и на волосах. Я, скорее всего, принимаю душ чаще, чем обычный человек - после каждой тренировки, поэтому самое главное в моем уходе - это увлажнение. Утром и вечером мой уход особо не отличается: сначала очищаю лицо лосьоном и молочком, затем наношу сыворотку от Shiseido или Biologique Recherche, увлажняющий крем или эмульсию, с утра использую солнцезащитный крем, а вечером увлажняющие и восстанавливающие маски, мне особенно нравятся маски от Biologique Recherche. Также обычно использую легкий тинт для лица от Rodial. Для кожи тела люблю крем с ванилью от Laura Mercier.
В прошлом году я покрасила волосы в блонд и ухаживать за ними стало немного сложнее: они постоянно желтеют, к тому же выгорают на солнце и быстро теряют цвет. Поэтому я пользуюсь фиолетовым шампунем, а также стараюсь часто наносить маски. Я мою голову практически каждый день, что не совсем полезно для волос, конечно, оттого они очень сухие. Мои любимые бренды по уходу за волосами на данный момент - Oribe, Kérastase и Olaplex.
Про образ жизни
В профессиональном спорте я уже давно - начала заниматься теннисом в 6 лет, а с 13 лет стала ездить по турнирам. Я путешествую практически каждую неделю из-за соревнований, поэтому привыкла к быстрому ритму жизни. Обычно рано просыпаюсь, пью стакан воды и принимаю холодный душ. Слежу за питанием - не ем красное мясо, стараюсь не употреблять молочные продукты, не пью соки и газировку, пью очень много воды. К сожалению, я люблю сладкое и иногда позволяю себе такое удовольствие. В целом я считаю, что нужно есть всё, но в меру, и не отказывать себе в небольших количествах любимой еды, потому что это помогает расслабиться. Но, конечно, я придерживаюсь правильного питания, так как в спорте важно быть в форме. Еда очень сильно влияет на то, как ты себя чувствуешь, и если правильно питаться, то будешь более энергичным, сильным и бодрым.
Про частые поездки
Частые полеты тоже сказываются на здоровье и на состоянии кожи. Во время поездок я пью очень много воды, употребляю витамин С, чтобы поддержать иммунитет, и использую разные корейские тканевые маски для увлажнения. Обычно турнир длится неделю, но мы прилетаем заранее, чтобы акклиматизироваться, например, если летишь с Австралии в Америку, то весь цикл сна переворачивается вверх ногами. Парадоксально, но я до сих пор боюсь перелетов и для меня это еженедельный стресс. Но это - часть моей работы, а теннис - дело моей жизни, поэтому такие трудности не так тяжело переносить. И сейчас уже как-то непривычно сидеть на месте, постоянно хочется быть в движении, даже если это включает полет на самолете.
Про салонные процедуры как инструмент расслабления
Я, как и многие девушки, люблю уходовые процедуры в салонах - маникюр, педикюр, укладки. Обычно у меня есть всего один месяц отдыха в году, когда я полностью свободна и никуда не выезжаю. Это время я посвящаю расслаблению - занимаюсь йогой, хожу на спа-процедуры и массаж с горячими камнями, в бассейн, на маникюр и укладки. Естественно, все остальное время, особенно во время поездок в другие страны, это поддерживать сложнее - даже при наличии времени не всегда знаешь к кому и в какой салон пойти. Но когда у меня есть пару свободных дней между турнирами, я стараюсь сходить, например, на покраску волос или на процедуру к косметологу. Это особенно помогает во время стрессовых турниров, так как бьюти-процедуры расслабляют и отвлекают. И несмотря на мою загруженность, я слежу за этим и стараюсь не пропускать. Также, практически каждый день после тренировок и матчей мой физиотерапевт делает спортивный массаж.
Вообще я знаю много теннисисток, которые любят бьюти-процедуры. И это учитывается организаторами турниров - часто на месте соревнований выделяют специальное помещение для мини-салона красоты, куда зовут местных мастеров для оказания бьюти-услуг. Там можно сделать укладку, макияж, эпиляцию и маски для лица. Я рада, что нам предоставляется такая возможность, ведь уход за собой - это важный аспект нашего здорового состояния.
Про преодоление комплексов
У профессиональных спортсменов более мускулистое телосложение, и раньше я очень комплексовала по этому поводу. Но потом поняла, что это делает меня тем, кто я есть, и стала уверенной в себе. Сейчас я считаю, что спортивное тело - это красиво. Также я помню, что меня очень раздражали шрамы на моих плечах, которые остались после операции, и я все время пыталась их скрыть. На тот момент у меня был примерно год перерыва от тренировок, так как я не могла играть из-за этой операции, но потом я вернулась в спорт и стала играть даже лучше. Я больше не стесняюсь этих шрамов, ведь это напоминание о том трудном времени, которое я пережила и которое сделало меня сильнее. В какой-то степени я даже горжусь, что преодолела эту ступень моей жизни.
Я приняла в себе все, даже те аспекты, которые не вяжутся с существующими стандартами красоты. Не нужно менять себя и свой образ жизни ради какого эталона, ведь главное - это чувствовать себя комфортно в своем теле и в том, что ты делаешь. Я ничего не упускаю в жизни, если иду вслед за своей целью и мечтой, и добиваюсь успеха в моем любимом деле.