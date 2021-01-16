Перед зеркалом: Юлия Жангабылова - о кольцах Венеры, чудесах плазмолифтинга и лимфодренаже

Текст: Buro247.kz

Наша новая героиня - байер и владелица мультибрендового бутика Magazin Юлия Жангабылова. Юлия рассказала о том, как проблемы с кожей побудили изменить питание, почему предпочитает самомассажу массажеры-гаджеты, что помогает при кольцах Венеры и почему танцы - спорт для всех.

Про неправильный уход и проблемы с кожей

Моя кожа капризная, есть розацеа и купероз, проявляющиеся на щеках и вокруг носа. Они носят как наследственный, так частично и приобретённый характер. Это следствие агрессивного ухода в подростковом возрасте. В 18-19 лет мне был поставлен неправильный диагноз - подкожный клещ. В то время хороших дерматологических клиник было мало, и я обратилась в самую известную на тот момент - клинику доктора Малицкой. Мне назначили «пятничную» процедуру - втирание бадяги. Очень болезненная процедура, похожая на химический пилинг, после которой кожа слезает в течение трёх недель. Еще проводили по лицу жидким азотом. Такой уход продолжался полгода. Высыпания не проходили, кожа сильно истончилась, липидный барьер был практически уничтожен, поры расширились и уже никогда не сузились. Дома я прилежно пользовалась линейкой от Гарньер для проблемной кожи. Казалось, если кожа горит и полыхает, уход работает. Сейчас-то практически каждый знает, что это пагубно на нее влияет.

В мае 2018 года мой страшный сон повторился. Сыпь на лице и шее, с которой все началось, усугубилась буквально за три дня. Благодаря Инстаграму, я нашла гениального врача-эндокринолога Илью Магеря. Меня отправили на сдачу анализов. В итоге - такая картина: анемия железодефицитная, недостаточность витамина Д и, самое главное, повышенные эозинофилы - признак присутствия гельминтов. Мне предстояло пройти курс противопаразитарной терапии. Поняла, что корень проблемы не в коже, а в ЖКТ. С этого момента у меня кардинально изменился подход к питанию, уходу за кожей и, в целом, образу жизни.

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Про питание и БАДы

Следуя рекомендациям врача, я стала питаться три раза в день, исключила перекусы, а также сахар, муку, еду быстрого приготовления, арбуз, виноград, банан, газировку и алкоголь. Стала пить минимум 2 литра воды в день. Два года назад открыла для себя интервальное голодание 16:8, с тех пор придерживаюсь этого принципа.

Помимо контроля питания, я подключила различные биологически активные добавки. Глицин, необходимый для синтеза белков и биологически активных соединений, железо, являющееся переносчиком кислорода, омега-3 (эту капсулу я всегда вскрываю, либо нахожу версию БАДа в жидком виде), витамин Д3, витамин С, и противопаразитарный препарат от Bio Ray Inc с полынью и гвоздикой. Гадость редкостная, но эффективная.

Про домашний уход

Мои уходовые средства направлены на стимуляцию синтеза коллагена, восстановление эластичности и подтягивание кожи, уменьшение выраженности морщин и ускорение процесса клеточного обновления кожи. Обожаю уход от Biologique Recherche и iS Clinical.

Мои волосы пористые и волнистые. Уже много лет хожу к любимому хейр-стилисту Даурену Тапалову для рутинной укладки. Волосы не крашу, мою голову раз в неделю и полностью доверяю уход за волосами ему. Люблю все процедуры от Kevin Murphy. По парфюмерной части я консерватор. Много лет уже пользуюсь одним и тем же запахом Mojave Ghost от Byredo. Недавно меня познакомили с очень красивым французским парфюмерным брендом Parfums de Nicolaï, очень нравится его аромат Fig Tea.

Про плазмолифтинг и другие косметологические процедуры

Через пару месяцев чистки и лечения, я обратилась к косметологу. Попробовала новую для себя процедуру - плазмолифтинг. Собственную кровь из вены центрифугируют, отделяют плазму от эритроцитарной массы с лейкоцитами. Затем делают неглубокие подкожные инъекции плазмы в разные зоны лица. В плазме много тромбоцитов. Они содержат гормоны роста, которые активизируют процессы метаболизма в организме. После процедуры у меня улучшился цвет лица, ускорилась реабилитация кожи, угри и шрамы начали рассасываться, тонус кожи стал лучше. Месяц назад я попробовала Dermadrop - потрясающая процедура безинъекционного увлажнения. Похоже на мезотерапию, но без боли, уколов и папул на лице. С каждым годом аппаратная косметология становится всё более безболезненной и доступной. Это прекрасно.

В конце января меня ждёт первая процедура смас-лифтинга. Это эффективная и быстрая подтяжка кожи лица без операции. У меня птозный вид старения кожи - морщин нет, а вот изменения в нижней трети лица уже заметны. Помимо качественного ухода, мне важно не набирать вес и избегать всего что приводит к отекам.

Про лимфодренаж

Изменила не только питание, но и образ жизни. Спать ложусь в 10 вечера, принимаю контрастный душ, хожу в баню раз в неделю и добавила в рутину лимфодренажный массаж.

У меня не было лишнего веса. Но, как мне объяснили, происходил застой лимфатической системы, что влекло за собой застой жидкости, отеки и так далее. Я прошла онлайн-курс у Виктории Кушнаревой по лимфодренажным прыжкам - утренним микро прыжкам на голодный желудок, и практикую это каждое утро вот уже третий год. Лимфодренаж ускоряет прохождение лимфы и очищает межклеточную жидкость от продуктов распада, помогая организму избавиться от ненужного.

Про танцы как спорт вне возраста

Ускорить отток лимфы также можно с помощью спорта. Я увеличила ежедневную физическую нагрузку и занялась аргентинским танго и гимнастикой. В прошлом я занималась спортивно-бальными танцами. Поэтому гимнастика и танго доставляют мне невероятное удовольствие.

Аргентинским танго я занялась в Калифорнии. Ученики в основном были старше меня. В том числе женщина лет семидесяти, страдающая болезнью Паркинсона. Оказывается, у пациентов с таким диагнозом наблюдается хорошая динамика в лечении при занятии танцами. Я убеждена, что женщинам нужно уметь танцевать, позволять телу двигаться и учиться его слышать. Вне зависимости от возраста, танцы безумно полезны для нашего мозга, который нужно тренировать в течение всей жизни.

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Про кольца Венеры и опасности массажа с помощью гуаша

У меня имеются кольца Венеры на шее, к которым я предрасположена генетически. Моей дочери 4 года, и у неё они тоже есть. Кремы здесь не помогут, зато шею можно поддерживать в хорошем состоянии, правильно держа осанку, хорошо увлажняя кожу и практикуя упражнения для шеи. Это вращение головы, растяжка боковых мышц шеи, стойка у стены. Недавно узнала, что течение жизни шея сокращается до 7 см, поэтому крайне важно следить за осанкой. Заметила, что продолжительное использование телефона усугубляет кольца Венеры.

Еще как-то взялась за массаж скребком гуаша. Яро массировала им свою шею и мелкие морщины, чем только навредила. Оказывается, куперозной коже самомассаж скребком противопоказан, ведь сосуды и так слабые.

Про лучшие гаджеты для массажа и не только

Самомассажу предпочитаю гаджеты-массажеры, так как вероятность навредить себе очень мала. Мне нравится японский лифтинг-массажер с микротоками MAMI. Десять минут массажа поверх маски с утра и кожа выглядит отлично. Ещё один любимый гаджет-массажер, которым пользуюсь более двух лет - Talika. В наборе два прибора LEGS TONIC для одновременного применения на обеих ногах. Благодаря ему, появляется тонус, уходит отечность и ощущается легкость. Отеки - моя боль, поэтому этот маленький массажер всегда со мной, особенно он полезен во время долгих перелетов или после долгих прогулок. Также люблю процедуру с устройством Icoone, которую прохожу курсом. Аппарат работает на уменьшение в объемах, но мне лично помогает в лечебных целях (от отеков, боли в спине и ногах).