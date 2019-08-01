Перед зеркалом: Юлия Ким об экспериментах с внешностью и отношении к косметологии

Наша новая героиня - генеральный директор Villa Boutiques & Restaurants Юлия Ким. Для нашей рубрики она рассказала, как поддерживает форму, успевает ухаживать за собой, держит ли диеты, а также о своих правилах ухода в отпуске.

Об уходе

Мой день начинается очень рано, даже в выходные. Я просыпаюсь в 5 утра и в 5.30 уже иду на пробежку с мопсом. С 6 утра до 8.30 - время, которое принадлежит исключительно мне, в том числе и моей ежедневной утренней бьюти-рутине. Что касается ухода за кожей лица, то здесь все очень просто - это ежедневное утреннее очищение, увлажнение и SPF защита. Я умываюсь Dermaclear Micro Foam от Dr.Jart+, после наношу увлажняющий крем - Lait-Crème Concentraté Embryolisse и на глаза - Kiehl's Creamy Eye Treatment With Avocado, им я пользуюсь уже очень давно. После - SPF-крем Coola Mineral Sunscreen Matte Finish SPF 30 с матирующим эффектом. Единственное, чем я пользуюсь из гаджетов - это ролик для лица из жадеита. Многие говорят, что от него нет никакого эффекта, но мне он на самом деле помогает убрать отечность, взбодрить кожу с утра и вернуть ей тонус.

Вечером пользуюсь тем же средством для умывания, наношу очищающий лосьон от Biologique Recherche - Lotion P50w и выбираю одну из двух сывороток - противовозрастную био-сыворотку Elastine Pure или сыворотку от Estee Lauder Advanced Night Repair и заканчиваю уход кремом La Mer The Moisturizing Soft Cream. Кожу тела я увлажняю кокосовым маслом, любым, какое у меня будет, обычно это привезенные масла с Юго-Восточной Азии, Бали и мерцающее молочко для тела от L'Occitane. За волосами я ухаживаю средствами от Philip Kingsley, Body Building шампунь и кондиционер. Для объема наношу спрей Philip Kingsley Maximizer Styling Spray. Для эффекта пляжных волн использую Sachajuan Ocean Mist.

О макияже, парфюмах и косметологии

На макияж я трачу не более 10 минут. Летом я пользуюсь ВВ кремом Guerlain Lingerie de Peau и минимальной декоративной косметикой - бюджетной, но очень хорошей тушью от Vivienne Sabo, румянами от NARS в оттенке Orgasm и карандашом для глаз МАС, которого вечно нигде нет. Если я его где-то нахожу, то всегда покупаю сразу несколько штук. У меня есть правило, которое я никогда не нарушаю - я никогда не ложусь спать, не смыв макияж. Если мы уезжаем летом на море, то я вовсе не беру с собой косметику, специально, чтобы кожа отдохнула.

Раз в полгода я прохожу курс массажа, у косметолога делаю инъекции Dysport и филлеры гиалуроновой кислоты. Каких-то серьезных хирургических вмешательств и процедур я еще не делала, но отношусь к этому абсолютно нормально, если все в меру и по делу, конечно.

С парфюмом у меня сложная и довольно драматичная история. Мне часто нравится, как звучит парфюм на ком-то, но приобретая очередной флакон, вместе с ним я приобретаю головную боль и тошноту. Единственные два аромата, которыми я пользуюсь постоянно в течение долгого периода времени - это Osmanthe Yunnan Hermes и Molecule 04.

Об отношении к шраму

У меня есть шрам под губой, с самого детства, но я никогда не относилась к нему как к проблеме. Признаюсь, однажды я все-таки захотела от него избавиться и уже решилась, но доктор, к которому я прилетела, в итоге меня отговорил от этой процедуры, сказав, что шрам меня не портит и даже придает пикантности. Во что я и верю до сих пор.

Об экспериментах

Через эксперименты с внешностью, кажется, прошел каждый, хотя бы в подростковом возрасте. На моем счету десятки случаев с обрезанными челками, обрубленными каре, неудачными покрасками и зловещими бровями. Мой главный ужас - это когда-то наращенные ресницы. Приехав после мучительно занудной процедуры и взглянув на себя в зеркало, я увидела не красотку с широко распахнутыми миндалевидными глазами, а абсолютно глупую девицу с дурацким выражением лица. Убрать их сразу не удалось - приклеили намертво, пришлось подкоротить ножницами. Я бегала за мастером два дня, чтобы она сняла мне оставшиеся обрубки. Еще когда-то еще в подростковом возрасте я сделала большую ошибку показав фото Кейт Мосс маме и попросила сделать такие же брови-ниточки. Мама откорректировала их по запросу. Потом - слезы. С тех пор к бровям я больше не прикасаюсь вообще.

О ЗОЖ и спорте

Я стараюсь придерживаться ЗОЖ, но без фанатизма. Я всегда завтракаю и не покупаю вредные продукты, газированные сладкие напитки, чипсы, торты. Даже наша собака сидит на диете. Два года назад мы с супругом прошли курс 21-дневной панчакармы в Индии, в результате отказались от потребления мяса на четыре месяца. Сначала была легкость и эйфория, а потом пришла вялость. Мы сделали свой вывод, что животный белок все-таки нам нужен, но в разумных количествах. Что касается витаминов, нельзя просто так взять и купить банку витаминов. Я всегда сдаю анализы, консультируюсь с адекватным врачом, а уже потом пью и колю витамины, так я избегаю неприятных сюрпризов в виде вдруг внезапно появившихся лишних килограммов, отечности лица или аллергии. Также спорт для меня святое. Я очень активный человек, поэтому от физических упражнений я получаю энергию и избавляюсь от каких-либо негативных эмоций. Для меня это бег, либо фитнес или плавание, всегда и везде.

Бьюти-лайфхаки

Я верю в то, что красота спасет мир, и то, что злое и надменное лицо никогда не бывает красивым. Мне кажется, что улыбка - лучшее украшение.

Из секретов у меня есть два лайфхака. Я всегда стригу волосы в новолуние - мне так посоветовал мой мастер и перед тем как купить крем, я всегда пробую его. Почему? Однажды я купила крем, и уже к концу дня ко мне подходит муж и говорит "Наверное тебе лучше поменять крем, он - горький".