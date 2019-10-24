Перед зеркалом: Василий Чепкасов о двух работах, дыхательных практиках и татуировках

На этой неделе в рубрике "Перед зеркалом" маркетолог международной FMCG компании и владелец бара Atabar Василий Чепкасов. Он рассказал, как совмещать работу в корпорации и ночные бдения в баре, почему он так и не покрасил волосы и как устраивать досуг с сыном.

Об уходе и дыхательных практиках по утрам

Каждый день я просыпаюсь в 6:30 утра. У меня нет утреннего ритуала как такового, но ни одно мое утро не пройдет без зарядки. Для меня утренняя зарядка - это не отжимания или прыжки, а дыхательные практики. Я научился заводить организм с утра специальными дыхательными упражнениями, они не принадлежат какому-то учению. Сами упражнения занимают всего 10 минут. Практика помогает правильно настроиться на день. А дальше я умываюсь обычной водой и мылом от mi&ko, чищу зубы и иду завтракать. Обычно, я больше ухаживаю за собой по вечерам. Параллельно пока я завтракаю, я всегда читаю. Сейчас это книга "Источник" от Айн Рэнд. После завтрака я быстро укладываю волосы. Я уже набил руку, и на волосы у меня уходит максимум пять минут. Я не пользуюсь специальными расческами, делаю все руками. Для закрепления укладки пользуюсь матовым воском для волос и лаком с самой сильной фиксацией - без лака мои волосы не фиксируются, они слишком мягкие. После собираюсь и еду на работу.

Прически я делаю с седьмого класса, с того времени они ни раз видоизменялись, но на голове у меня всегда что-то было. За бородой я ухаживаю минимально, регулярно хожу к мастеру в барбершоп, всегда к одному, посещаю его раз в месяц или иногда чаще, в зависимости от мероприятий. Между походами в барбершоп я ухаживаю за бородой сам, электробритвой и специальным гелем после бритья, так как иногда после бритья бывает раздражение.

Раньше я не пользовался никакими кремами. Но недавно заметил, что после долгих рабочих дней, мероприятий и в целом из-за двух работ, моя кожа стала выглядеть "уставшей". Так появился мой первый увлажняющий крем от Collistar, его для меня подобрала жена. Крем пробуждает, и я выгляжу заметно бодрее. Иногда состояние ухудшается, когда я не сплю или плохо питаюсь - тогда появляются высыпания. К косметологу я не хожу, если что-то выскочило посерьезней, я стараюсь снова нормализовать свой режим. Так проблема сама проходит.

Для душа у меня укрепляющий шампунь от Dr. Konopka's и гель для душа Old Spice. Дезодорантом я пользуюсь на растительной основе Weleda. Парфюм у меня всегда один - и на день, и на вечер. Я за цитрусоводревесные ароматы, не люблю терпкие или сильно сладкие. Только недавно научился их выбирать. Сейчас мои фавориты - парфюмы от Dolce & Gabbana и Jimmy Choo.

О тренировках и спортивном прошлом

Минимум четыре раза в неделю у меня тренировки - два раза тренажерный зал и два раза плавание. До этого я занимался разными видами спорта. В школе и в университете играл в теннис, потом начал заниматься единоборствами и кикбоксингом. Сейчас - только зал и плавание, иногда по возможности я катаюсь вместе с друзьями на лонгборде, по выходным в хорошую погоду - с сыном, это мое любимое времяпровождение. Я на доске, а он у меня катается на самокате. Помимо этого каждый год я прохожу курс или два лечебного медицинского массажа.

О несостоявшихся экспериментах и татуировках

С внешностью экспериментов не было. Когда-то я хотел сделать себе тонели в мочках, пирсинги, покрасить волосы, но почему-то сдержался и сейчас этому очень рад. Я занимался музыкой, состоял в нескольких группах, мы играли рок и альтернативщину, и пирсинги могли бы стать хорошей частью моего амплуа. Но вместо этого я начал набивать татуировки. На видных частях моего тела не так много татуировок, но всего их у меня примерно двенадцать. В начале я набивал их стремительно, сейчас желание не пропало, но я стал более обдуманно подходить к выбору эскизов, поэтому частота появления новых тату спала. Сейчас я уже знаю у кого сделаю новую, но пока что не уверен насчет дизайна. Хочу продолжить оформлять руку.

О питании и наборе веса

Ем я много, хочу набрать мышечную массу. Всего у меня примерно пять приемом в пищи в день - плотно завтракаю, бывает второй завтрак, обед, небольшой второй обед и ужин. Завтрак для меня очень важен, без него я не могу правильно настроиться на день. Мой рацион - не правильное питание, но я стараюсь не перебарщивать с жирным или жареным. Мой организм уже привык к такому режиму и частым приемам пищи, если я пропускаю какой-то прием, я пытаюсь его быстро компенсировать, так как сразу чувствую недостаток. Когда-то я мог злоупотреблять алкоголем, курением и вредной пищей, с возрастом эти привычки отбросил. Я сейчас вместе с женой стараюсь наоборот укрепить иммунитет, принимаю БАДы для суставов.

Про тайм-менеджмент

Я считаю, что главный секрет, который помогает мне все успевать, в том, что я всегда занят. Мне кажется, если у человека гибкий график, то ему будет сложнее что-то начать, он будет думать, что у него вагон времени. А когда у тебя его мало, у тебя нет времени на раздумья и прокрастинацию - тебе просто надо делать, возможно потом у тебя этого шанса не будет. Еще немаловажен тот факт, что у меня есть два дела, которыми я горю. В моем понимании, в принципе, иметь любимое дело - это основополагающая вещь в жизни. Когда их двое - легче не становится, но почему-то ты все равно находишь время для того и другого. Мне кажется, что многие, кто нашел что-то свое, меня поймут, но один с этим я бы не справился. Без поддержки родных делать что-то подобное очень сложно, мне безмерно повезло с женой, она понимающий человек и я рад, что она всегда поддерживает меня. Приоритеты у меня не смещаются, и я стараюсь успевать все. Когда все слишком просто, когда гибкий полупустой график - все не так интересно и результативно. Когда все сложно - ты получаешь результат. Благодаря этому я постоянно развиваюсь, по возможности всегда езжу за границу на повышение квалификации. Например, недавно отправился в Киев на конференцию по ресторанному бизнесу.