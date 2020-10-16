Перед зеркалом: Валерия Лазарева – о любви к ароматическим маслам, антистрессовых мероприятиях и ДНК-тесте для подбора ухода

Текст: Buro247.kz

Наша сегодняшняя героиня – директор и сооснователь клиники противовозрастной медицины Longevity Валерия Лазарева. Валерия рассказала о современном подходе к выбору ухода за кожей и способах поддержания своего здоровья, поделилась названиями проверенного бренда терапевтических масел, любимых приспособлений для расслабления и лучших источников полезных жиров.

Про образ жизни как залог внутренней и внешней красоты

Красота идет изнутри. Системное управление здоровьем, правильное питание и грамотная витаминная поддержка организма важнее косметологического ухода. Косметология – дополняющий элемент, никак не основной.

Раз в полгода я прохожу медицинский чекап в клинике Longevity. Так я на регулярной основе контролирую состояние здоровья. По результатам обследований и анализов врач интегративной медицины назначает мне необходимые БАДы и препараты в соответствующей дозировке. Я принимаю в среднем по 8-10 добавок – вот мой личный топ-3: витамин Д, альфа-липоевая кислота и магний. В рационе практически постоянно присутствуют добавки с нутриентами, но только по назначению врача.

Важная составляющая здоровья – качественный сон. Я ложусь спать примерно в 11 часов вечера и встаю до 7 утра, обеспечивая организму полноценный отдых и слаженность работы "основных" гормонов – мелатонина и кортизола. В фитнес-залы я не хожу, но каждое утро занимаюсь дыхательной гимнастикой, йогой и интенсивной, силовой табатой. В выходные дни выезжаю на природу, где много хожу. Зимой катаюсь на лыжах, дышу и наслаждаюсь горным воздухом. Еще одна моя многолетняя утренняя привычка – стакан воды с соком лимона натощак. Как я объясняю детям, желудку тоже нужно "умыться". В течение дня пью очищенную воду, активированную тем же самым лимоном или коралловым кальцием.

Уплотняющий шампунь Davines Уплотняющий кондиционер Davines Маска для окрашенных волос Davines Oi Oil Davines Пудра для объема Davines Тональный крем (Warm Sienna) Jane Iredale Блеск для губ (Milan) Jane Iredale Тушь на основе водорослей Jane Iredale Молочко для снятия макияжа NRJ-NET Meder Пилинг Enzy-Peel Meder Маска Hydra-Fill Meder Крем Arma-Derm Meder

Про отношение к еде

Я не придерживаюсь строгих диет, но практически не ем глютено- и лактозосодержащие продукты. От десертов отвыкла, мой организм в них не нуждается – употребляю их крайне редко. Тяжесть в желудке и переедание – давно забытые ощущения для меня. При этом я никогда ни в чем себе не отказываю, слушаю свой организм. Если чего-то очень хочется – так тому и быть.

Мой ежедневный рацион не обходится без зелени, салатов, овощей и масел. Навсегда запомнила фразу: хочешь похудеть – ешь жиры. Конечно, здесь подразумеваются полезные жиры. МСТ, гхи, оливковое, авокадо, кокосовое – моя любимая пятерка масел. Мясо, безусловно, ем, в нем содержатся незаменимые аминокислоты. Вегетарианство как дань моде – не понимаю, если по убеждению – то уважаю, но в данном случае человек должен восполнять дефициты нутрицевтиками. По понедельникам практикую разгрузочные дни, которые сейчас принято называть "интервальным голоданием".

Про расслабление

Другой важный элемент моей жизни – антистрессовые мероприятия. Это может быть расслабляющая ванная с магниевой солью и маской, или медитация. Два любимых приспособления для расслабления: старый добрый аппликатор Кузнецова и трекер Muse для медитаций, который помогает мне переключиться и расслабиться. Он считывает волновую активность мозга и помогает вернуться в состояние покоя, если я из него "вынырнула". Еще я очень люблю баню, особенно русскую. Стараюсь ходить раз в неделю. Это – самый простой и приятный вариант детокса для организма и ухода за кожей. В бане я пользуюсь скрабом, пилингом, масками и интенсивно увлажняю кожу.

Важно не только выводить токсины, но и минимизировать их поступление в организм. Я максимально исключаю из своей жизни всё, что содержит парабены, фталаты, отдушки и ароматизаторы. Полностью избавиться от них не получится, но минимизировать необходимо.

Про подбор косметики

При выборе косметики и уходовых средств тоже руководствуюсь "чистотой" состава. А чтобы разобраться, какие косметологические процедуры и какой домашний уход нужны моей коже, я сдала персональный Beauty ДНК-тест в клинике Longevity. Он на генетическом уровне выявил, что у меня нет проблем с выработкой коллагена и эластина, но у организма возникают трудности во время процесса восстановления. Поэтому я избегаю любых агрессивных процедур. Генетический тест дал ясную картину того, что нужно моей коже, а что, напротив, противопоказано. Теперь у меня есть стратегия ухода на годы, в правильности которой я не сомневаюсь.

Про уход за кожей и волосами

Средства по уходу за кожей периодически меняются. Сейчас я пользуюсь швейцарской космецевтикой Meder с пребиотиками, пробиотиками, пептидами: молочком для снятия макияжа NRJ-NET, пилингом Enzy-Peel, маской Hydra-Fill и кремом Arma-Derm. Мицеллярная вода и тоник – от космецевтики на основе аромамасел Yon Кa. Время от времени использую маски от Image Skincare. Мои фавориты: маска с ретинолом "Спящая красавица" и энзимная маска с витамином С.

Из недавно опробованных средств – очень понравилась сыворотка MBS Serum от Lovely, балансирующая микробиоту кожи. Дезодоранты, зубную пасту и гели для душа приобретаю у производителей натуральной косметики Weleda, Levrana и Neobio. Для ухода за волосами я использую только продукцию итальянского бренда Davines – они создают этическую продукцию с натуральными, экологически чистыми компонентами. Люблю их уплотняющий шампунь и кондиционер, маску для окрашенных волос Minu, масло Oi Oil и пудру для объема Volume Creator.

Косметолога я посещаю для получения уходовых процедур, неагрессивных пилингов и миофасциального массажа. Результат от массажа заметен сразу, потому я очень люблю эту процедуру. "Серьезных" косметологических процедур я пока не делала, но планирую начать. Я считаю, что в косметологическом уходе всему есть свое время, и сейчас мне больше подходят щадящие процедуры.

Больше 10 лет пользуюсь декоративной минеральной косметикой Jane Iredale. Она не только выполняет свои основные функции, но и ухаживает за кожей: увлажняет, защищает и позволяет ей дышать. Попробовав средства этого бренда, не могу использовать никакую другую косметику. Мои основные ежедневные средства: тональный крем, увлажняющий блеск для губ в оттенке Milan и тушь на основе водорослей.

Мицеллярная вода Yon Кa Тоник Yon Кa Маска с ретинолом Image Skincare Энзимная маска с витамином С Image Skincare Балансирующая микробиоту сыворотка Lovely Дезодорант Weleda Зубная паста Levrana Гель для душа Neobio Смесь масел для иммунитета Doterra

Про любовь к ароматическим маслам

Духами я не пользуюсь со времен первой беременности – в тот период меня раздражали резкие запахи. Сейчас предпочитаю ощущать на себе тонкий аромат эфирного масла, которое выбираю под настроение, состояние и цель. Эфирными маслами я дышу, мажусь, употребляю их внутрь. Они не перебивают собственный запах и переводят вибрации носителя на более высокий уровень. Самое главное правило при выборе масла: запах должен нравиться.

Моя любовь к маслам началась с терапевтической смеси масел On Guard от Doterra (апельсин, гвоздика, эвкалипт, корица, розмарин). Болело горло, и мне предложили подышать смесью, а также втереть по капельке в область шеи и носа – чудесным образом неприятное ощущение в горле пропало. Учитывая текущую ситуацию, я практически каждый день использую On Guard для профилактики. Влюблена и в другие смеси и мономасла этого бренда. При грамотном использовании они очень эффективны и безопасны, так как действуют на клеточном уровне и полностью выводятся из организма уже через 2 часа. Мои фавориты – цитрусовые аромамасла, особенно масло лимона – оно поднимает настроение, дарит бодрость и ощущение свежести. Для расслабления и гармонизации в качестве антистрессового компонента вечером я добавляю в диффузор капельку масла лаванды.

Про восприятие красоты

С самого детства у меня на лице шрам. Для девочки, конечно, это может стать трагедией. Дети порой бывают жестокими и негативно реагируют на отличительные черты своих сверстников. Но я еще будучи маленькой приняла эту свою особенность, научилась не замечать и со временем просто о ней забыла. Интересно, что окружающие тоже перестали замечать шрам. Люди считывают твои вибрации и воспринимают тебя так, как ты себя преподносишь. Современная косметология предлагает решения для избавления от моей "особенности", но я не хочу. Это часть меня.

Все считают по-разному, но для меня внешность – это отражение внутреннего состояния человека, его физической и духовной составляющих. Душевная гармония, доброта, позитивный настрой, влюбленность, уверенность, самореализация, любовь к себе, блеск в глазах – это то, что делает человека действительно красивым.