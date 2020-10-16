Перед зеркалом: Валерия Лазарева – о любви к ароматическим маслам, антистрессовых мероприятиях и ДНК-тесте для подбора ухода
Текст: Buro247.kz
Наша сегодняшняя героиня – директор и сооснователь клиники противовозрастной медицины Longevity Валерия Лазарева. Валерия рассказала о современном подходе к выбору ухода за кожей и способах поддержания своего здоровья, поделилась названиями проверенного бренда терапевтических масел, любимых приспособлений для расслабления и лучших источников полезных жиров.
Про образ жизни как залог внутренней и внешней красоты
Красота идет изнутри. Системное управление здоровьем, правильное питание и грамотная витаминная поддержка организма важнее косметологического ухода. Косметология – дополняющий элемент, никак не основной.
Раз в полгода я прохожу медицинский чекап в клинике Longevity. Так я на регулярной основе контролирую состояние здоровья. По результатам обследований и анализов врач интегративной медицины назначает мне необходимые БАДы и препараты в соответствующей дозировке. Я принимаю в среднем по 8-10 добавок – вот мой личный топ-3: витамин Д, альфа-липоевая кислота и магний. В рационе практически постоянно присутствуют добавки с нутриентами, но только по назначению врача.
Важная составляющая здоровья – качественный сон. Я ложусь спать примерно в 11 часов вечера и встаю до 7 утра, обеспечивая организму полноценный отдых и слаженность работы "основных" гормонов – мелатонина и кортизола. В фитнес-залы я не хожу, но каждое утро занимаюсь дыхательной гимнастикой, йогой и интенсивной, силовой табатой. В выходные дни выезжаю на природу, где много хожу. Зимой катаюсь на лыжах, дышу и наслаждаюсь горным воздухом. Еще одна моя многолетняя утренняя привычка – стакан воды с соком лимона натощак. Как я объясняю детям, желудку тоже нужно "умыться". В течение дня пью очищенную воду, активированную тем же самым лимоном или коралловым кальцием.
Про отношение к еде
Я не придерживаюсь строгих диет, но практически не ем глютено- и лактозосодержащие продукты. От десертов отвыкла, мой организм в них не нуждается – употребляю их крайне редко. Тяжесть в желудке и переедание – давно забытые ощущения для меня. При этом я никогда ни в чем себе не отказываю, слушаю свой организм. Если чего-то очень хочется – так тому и быть.
Мой ежедневный рацион не обходится без зелени, салатов, овощей и масел. Навсегда запомнила фразу: хочешь похудеть – ешь жиры. Конечно, здесь подразумеваются полезные жиры. МСТ, гхи, оливковое, авокадо, кокосовое – моя любимая пятерка масел. Мясо, безусловно, ем, в нем содержатся незаменимые аминокислоты. Вегетарианство как дань моде – не понимаю, если по убеждению – то уважаю, но в данном случае человек должен восполнять дефициты нутрицевтиками. По понедельникам практикую разгрузочные дни, которые сейчас принято называть "интервальным голоданием".
Про расслабление
Другой важный элемент моей жизни – антистрессовые мероприятия. Это может быть расслабляющая ванная с магниевой солью и маской, или медитация. Два любимых приспособления для расслабления: старый добрый аппликатор Кузнецова и трекер Muse для медитаций, который помогает мне переключиться и расслабиться. Он считывает волновую активность мозга и помогает вернуться в состояние покоя, если я из него "вынырнула". Еще я очень люблю баню, особенно русскую. Стараюсь ходить раз в неделю. Это – самый простой и приятный вариант детокса для организма и ухода за кожей. В бане я пользуюсь скрабом, пилингом, масками и интенсивно увлажняю кожу.
Важно не только выводить токсины, но и минимизировать их поступление в организм. Я максимально исключаю из своей жизни всё, что содержит парабены, фталаты, отдушки и ароматизаторы. Полностью избавиться от них не получится, но минимизировать необходимо.
Про подбор косметики
При выборе косметики и уходовых средств тоже руководствуюсь "чистотой" состава. А чтобы разобраться, какие косметологические процедуры и какой домашний уход нужны моей коже, я сдала персональный Beauty ДНК-тест в клинике Longevity. Он на генетическом уровне выявил, что у меня нет проблем с выработкой коллагена и эластина, но у организма возникают трудности во время процесса восстановления. Поэтому я избегаю любых агрессивных процедур. Генетический тест дал ясную картину того, что нужно моей коже, а что, напротив, противопоказано. Теперь у меня есть стратегия ухода на годы, в правильности которой я не сомневаюсь.
Про уход за кожей и волосами
Средства по уходу за кожей периодически меняются. Сейчас я пользуюсь швейцарской космецевтикой Meder с пребиотиками, пробиотиками, пептидами: молочком для снятия макияжа NRJ-NET, пилингом Enzy-Peel, маской Hydra-Fill и кремом Arma-Derm. Мицеллярная вода и тоник – от космецевтики на основе аромамасел Yon Кa. Время от времени использую маски от Image Skincare. Мои фавориты: маска с ретинолом "Спящая красавица" и энзимная маска с витамином С.
Из недавно опробованных средств – очень понравилась сыворотка MBS Serum от Lovely, балансирующая микробиоту кожи. Дезодоранты, зубную пасту и гели для душа приобретаю у производителей натуральной косметики Weleda, Levrana и Neobio. Для ухода за волосами я использую только продукцию итальянского бренда Davines – они создают этическую продукцию с натуральными, экологически чистыми компонентами. Люблю их уплотняющий шампунь и кондиционер, маску для окрашенных волос Minu, масло Oi Oil и пудру для объема Volume Creator.
Косметолога я посещаю для получения уходовых процедур, неагрессивных пилингов и миофасциального массажа. Результат от массажа заметен сразу, потому я очень люблю эту процедуру. "Серьезных" косметологических процедур я пока не делала, но планирую начать. Я считаю, что в косметологическом уходе всему есть свое время, и сейчас мне больше подходят щадящие процедуры.
Больше 10 лет пользуюсь декоративной минеральной косметикой Jane Iredale. Она не только выполняет свои основные функции, но и ухаживает за кожей: увлажняет, защищает и позволяет ей дышать. Попробовав средства этого бренда, не могу использовать никакую другую косметику. Мои основные ежедневные средства: тональный крем, увлажняющий блеск для губ в оттенке Milan и тушь на основе водорослей.
Про любовь к ароматическим маслам
Духами я не пользуюсь со времен первой беременности – в тот период меня раздражали резкие запахи. Сейчас предпочитаю ощущать на себе тонкий аромат эфирного масла, которое выбираю под настроение, состояние и цель. Эфирными маслами я дышу, мажусь, употребляю их внутрь. Они не перебивают собственный запах и переводят вибрации носителя на более высокий уровень. Самое главное правило при выборе масла: запах должен нравиться.
Моя любовь к маслам началась с терапевтической смеси масел On Guard от Doterra (апельсин, гвоздика, эвкалипт, корица, розмарин). Болело горло, и мне предложили подышать смесью, а также втереть по капельке в область шеи и носа – чудесным образом неприятное ощущение в горле пропало. Учитывая текущую ситуацию, я практически каждый день использую On Guard для профилактики. Влюблена и в другие смеси и мономасла этого бренда. При грамотном использовании они очень эффективны и безопасны, так как действуют на клеточном уровне и полностью выводятся из организма уже через 2 часа. Мои фавориты – цитрусовые аромамасла, особенно масло лимона – оно поднимает настроение, дарит бодрость и ощущение свежести. Для расслабления и гармонизации в качестве антистрессового компонента вечером я добавляю в диффузор капельку масла лаванды.
Про восприятие красоты
С самого детства у меня на лице шрам. Для девочки, конечно, это может стать трагедией. Дети порой бывают жестокими и негативно реагируют на отличительные черты своих сверстников. Но я еще будучи маленькой приняла эту свою особенность, научилась не замечать и со временем просто о ней забыла. Интересно, что окружающие тоже перестали замечать шрам. Люди считывают твои вибрации и воспринимают тебя так, как ты себя преподносишь. Современная косметология предлагает решения для избавления от моей "особенности", но я не хочу. Это часть меня.
Все считают по-разному, но для меня внешность – это отражение внутреннего состояния человека, его физической и духовной составляющих. Душевная гармония, доброта, позитивный настрой, влюбленность, уверенность, самореализация, любовь к себе, блеск в глазах – это то, что делает человека действительно красивым.