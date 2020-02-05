Перед зеркалом: Слава Кириленко о минималистичном уходе, тренировках и гибком режиме

В этот раз наш герой - графический дизайнер и минималист Слава Кириленко. Он рассказал нам о том, как поддерживает здоровье кожи в 35 лет, почему предпочитает минималистичный уход, как тренируется в зале и питается, чтобы поддерживать форму без помощи тренера.

О гибком режиме

Я не офисный работник: моя профессия позволяет мне не зависеть от строгого рабочего графика, поэтому мой день уж точно не начинается с будильника. Свое утро я начинаю с кружки крепкого черного кофе. По утрам я не завтракаю, потому что не хочу, а насильно есть, когда организм не требует пищи, я не считаю нужным. После кофе привожу себя в порядок и начинаю рабочий день с проверки почты от клиентов. Чаще всего у меня с клиентами разница во времени 4-5 часов, поэтому мы созваниваемся только в обед или после обеда. Часто работаю допоздна, так как пик моей продуктивности наступает под вечер и ложусь спать уже под утро. Я не из тех, кто просыпается в одно и то же время. Если я хочу спать и чувствую, что этого требует мой организм, я буду спать столько сколько нужно.

О глубоком очищении кожи и расслабляющем уходе за телом

Каждое утро и вечер я уделяю немного времени уходу за своей кожей. Упор я делаю на ее очищение, отдаю предпочтение средствам от Dermalogica и Clinique For Men. Я начинаю с двухэтапного очищения. Сначала использую средство с глиной, а затем пользуюсь отшелушивающим средством от Dermalogica. А потом - еще стакан кофе. Через день я использую триммер от Philips, без этой процедуры я не могу, так как волосы восстанавливаются очень быстро после похода в барбершоп. Я не пользуюсь маслами для бритья, так как триммер не вызывает раздражаний. При выборе ухода для меня важно, чтобы у средств не было отдушек, поэтому помимо Dermalogica и Clinique For Men, также нравится продукция от Pyunkang Yul. Вообще я покупаю все средства в одном магазине и полностью доверяю его консультантам. Прихожу, говорю что я хочу улучшить в состоянии кожи и покупаю почти все что мне советуют. Также немаловажную роль играет дизайн самой "баночки", любовь к минимализму проявляется как в интерьере моей квартиры, так и в уходе. Я стараюсь придерживаться одной эстетики в доме.

Кожа у меня сухая зимой и жирная летом. Иногда могу выбрать что-то по рекомендации друзей или косметолога. К нему я хожу раз в три месяца на чистки. У меня очень сильно забиваются поры. Но в целом, мне кажется, что для 35 лет все нормально. Думаю, что такому состоянию кожи способствует не только уход, но и то, что я вообще не употребляю алкоголь. Я не готов потратить весь следующий день на плохое самочувствие ради двух часов веселья.

Через день по вечерам люблю принимать ванну с морской солью, после которой засыпаешь как ребенок. В душе я использую мыло для тела с кислотами, а также гель от Pyunkang Yul. Если кожа тела сушится, я использую универсальный крем для рук и тела от Zara Home. Самым приятным и ненавязчивым я нахожу запах Dark Amber, его выбираю и для ароматизации дома. Если бы я и мог что-то изменить в своей внешности, наверное, я бы хотел волосы погуще. Так как это невозможно, я не волнуюсь на этот счет и просто использую нормализующий шампунь для волос. Парфюмами я не пользуюсь.

О спортивном питании, регулярных тренировках и походах в горы

В день у меня три приема пищи. Первый прием пищи у меня в час дня, обычно заказываю еду с доставкой на дом, так как сам совсем не готовлю. Обычно это что-то более домашнее, чаще всего - еда из итальянского ресторана. Я стараюсь принимать как можно более сбалансированную пищу, поэтому БАДы не принимаю.

Из-за частых тренировок мне приходится адаптировать питание на набор массы. Когда я начал ходить в тренажерный зал мой аппетит увеличился. На удивление мой тренер посоветовал есть как можно больше макарон. Тогда я весил 65 килограмм, а сейчас - 84, благодаря тренировкам. На спортивном питании я не сижу, так как не разбираюсь в этом, при этом обязательно пью протеиновые коктейли после тренировок.

В тренажерный зал хожу регулярно. Первое время я занимался с персональным тренером для постановки техники. Сейчас занимаюсь самостоятельно, ищу в интернете нужные мне упражнения, программы тренировок, смотрю видео на YouTube. В последний раз я смотрел несколько видео от канала Мышцы.рф - нашел их очень информативными. В целом, обычно мой план такой - я изолирую по две группы мышц на каждой тренировке. Например, один день я работаю только на мышцы рук и груди, другой на ноги и плечи.

Помимо зала, я хожу в горы с подругой. Историй жутких не было, обычно это очень спокойные прогулки для отдыха и смены обстановки. Будучи фрилансером, большую часть рабочих дней провожу у себя в квартире, так как не могу работать в шумных местах. А горы - отличный повод отдохнуть от работы и привычной обстановки.

Об экспериментах с татуировками

Мой главный эксперимент - татуировка на плече в форме черной звезды с языческой символикой. Это был юношеский эксперимент, ему я не совсем рад, но уже настолько привык, что уже не замечаю. Зачем я ее сделал? Я любил рок музыку, состоял в группе и хотел быть бунтарем, поэтому и набил татуировку. Тогда мне казалось, что чем мрачнее она, тем лучше. Еще, у меня есть незаконченная татуировка на предплечье. Вот от нее я бы вообще избавился.