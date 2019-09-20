Перед зеркалом: Санжар Мади о преображениях для ролей, органической косметике и буднях с дочерью

На этой неделе "перед зеркалом" у нас впервые герой - актер Санжар Мади. С Санжаром мы поговорили о том, как он поддерживает форму во время съемок, к каким экспериментам и преображением готов ради роли, и как он поддерживает здоровье кожи после сложных гримов и частых перелетов.

Об уходе за кожей и телом

Мой график зависит от работы, в киноиндустрии нет стандартного режима. Если это рабочий день, я просыпаюсь в четыре утра, примерно к пяти за мной приезжает служебная машина и забирает на съемочную площадку. Если это выходной или перерыв между съемками, я просыпаюсь в то время, когда просыпается моя дочь, обычно в 10 утра. В такие дни я едва успеваю почистить зубы, потому что приходится следить за ней, чтобы она не разгромила весь дом, пока я в ванной. Иногда бывает такое, что я чищу зубы уже к обеду, когда ребенок занят мультфильмами или играет. Когда у меня есть время, я умываюсь очищающим гелем от Dermalogica.

Если дело касается ухода, в последнее время для меня приоритетом стала органическая продукция. Для бритья я использую кедровое или кипарисовое мыло казахстанского производства Alatau Organic - оно не раздражает кожу, и в результате она становится гладкой, как в рекламе. После бритья я использую бальзам Legend Spirit от Montblanc.

Для ухода за телом мы с женой также стараемся использовать максимально натуральные средства. Чаще всего мы выбираем или корейские марки или наш любимый британский бренд Molton Brown. У меня от него есть крем для лица, им я пользуюсь редко, чаще всего после сложного грима.

В качестве дополнительного ухода я могу использовать тканевые маски. Бывает, по работе мне приходится летать 10 раз в месяц - кожа от этого заметно страдает, во время долгого перелета я часто чувствую стянутость и сухость, вплоть до шелушения. В таких случаях я покупаю тканевую питательную маску в корейских магазинах, например, The Face Shop. Я не бьюти эксперт, но перед тем как нанести маску обязательно умываюсь. Антиперспиранты я использую для чувствительной кожи от аптечного бренда Vichy Homme.

Я ни разу не был у косметолога . Частое нанесение грима никак не сказывается на моей коже, правда, иногда приходится тщательнее очищать лицо, в этом мне помогает скраб Clinique for Men. Если что-то выскочило, например, прыщ, то я начинаю обращать внимание на питание. Я не считаю, что стоит заранее беспокоиться о том, что еще не наступило - поэтому не делаю превентивных процедур.

При выборе средств я не ориентируюсь на рекомендации. Это скорее работает так - пришел в магазин, спросил есть ли что-то для мужчин, увидел, купил. Никакого предварительного ресерча. Но так или иначе, конечно, какие-то бренды на слуху или на виду. Такая история, например, с корейскими брендами.

Из ароматов я предпочитаю одеколоны с древесными пряными нотами. Если я иду на мероприятие, то пользуюсь Oud Saffron Hugo Boss. Каждый день я предпочитаю амбровый аромат с нотами виски и черного перца Invictus Intense от Paco Rabanne.

Об уходе за волосами

С детства у меня очень жесткие волосы. До определенного возраста мне было все равно, но в старших классах что-то щелкнуло, и я понял, что есть девочки и надо как-то им понравиться - тогда и стал ухаживать за ними. Однажды во дворе я увидел, как делают гель для волос из воды и сахара. Соседские парни наносили жидкость на волосы, сахар застывал, и волосы ложились так, как надо.

Раньше, чтобы "обуздать" волосы, я надевал бандану перед сном, чтобы хоть как-то их уложить. Мне кажется, состояние волос в какой-то степени зависит от характера. Со временем мои волосы стали мягче. Раньше мне казалось, что я один против всех, любил драться, сейчас же остепенился.

После шампуня обязательно использую кондиционер, так как на работе гримеры часто используют фен, волосы портятся и нуждаются в дополнительном уходе. Гели для волос тоже стараюсь находить с натуральным составом. Например, мне нравится помада для стайлинга от Le Labo, она на 100 процентов состоит из натуральных компонентов, волосы ложатся легко, без эффекта мокрых или жирных волос.

О спорте и перевоплощениях для ролей

Форму я поддерживаю отжиманиями и приседаниями в домашних условиях два раза в неделю. Но и без них мне хватает нагрузок, поскольку я очень люблю проводить время с дочерью, а это всегда игры, догонялки. Я часто поднимаю ее, когда мы идем вверх по лестнице, спускаюсь тоже с ней в руках - это своего рода кардио.

Если необходимо добиться определенного результата для роли, то я иду в тренажерный зал и хожу на процедуры. Когда мне пришлось играть борца ММА, я тренировался два раза в день по три часа в течение двух месяцев, занимался джиу-джитсу, муай тай, боксом, а в перерывах ходил на лимфодренажный массаж для проблемных зон. Вдобавок я держал диету - 2800 ккал в день, мне приносили три огромных пакета еды, которую мне нужно было обязательно съесть в определенном порядке.

Сейчас у меня нет строгого режима физических нагрузок или питания. Вот-вот начну подготовку к мюзиклу, где будет много современной хореографии как в "Ла Ла Ленде". Я очень люблю танцевать, раньше занимался брейк дансом, танцевал с 14 лет. Когда учился в Жургенова, занимался балетом и ходил на бальные танцы. Несмотря на имеющийся опыт, после кастинга у меня болело все тело. В итоге оказалось, что этот танец был самым щадящим. Так я понял, что мне нужно снова начать активную физическую подготовку к роли.

Я готов идти на эксперименты ради роли. Правда, из-за недавней роли бойца я сильно повредил здоровье. Мне нужно было за два месяца получить ту спортивную форму, к которой идут постепенно долгие годы. В итоге я заболел, потому что пользовался препаратами для набора мышечной массы, которые необходимо вводить постепенно. У меня не было времени, и я решил рискнуть. Несмотря на вред здоровью, я не жалею об этом опыте. Более того, я готов на большее. Все ради искусства. Я жду, когда меня попросят перекрасить волосы в необычный цвет или сильно поправиться. Мне хочется ломать стереотипы. Все говорят, что я должен играть банковского клерка, а я думаю, что таких ролей уже достаточно.

Недавно я понял, как надо реабилитироваться после травм. Теперь если я потяну связку или получу травму, я знаю, что делать, и очень благодарен работе за это. Моя хорошая привычка - это пить много воды и обеденный сон. Сон для меня святое. Кино - это всегда ожидание, актеры ждут пока настроят аппаратуру, и между съемками приходится учиться аккумулировать энергию коротким сном. Я не люблю бегать. Если бы у меня было время - я бы занялся баскетболом, раньше я играл за сборную школы и двух университетов. Но идеальный спорт для меня - это тренажерный зал и работа с весами, но пока на это времени нет. Даже если бы оно было, я бы скорее потратил его на сон.