Перед зеркалом: Разия Есенбаева о главном антивозрастном средстве и использовании комбучи в уходе

Текст: Buro247.kz

Наша новая героиня - основатель Oh My Kombucha Разия Есенбаева. Разия поделилась любимыми способами расслабления и рассказала, как использует напиток комбуча для поддержания здоровья кожи и организма и как подбирает уход.

Об уходе за волосами, кожей лица и тела

У меня очень сухая кожа. Хотя в последнее время нередко слышу, что при сухости не стоит часто умываться, я не могу себе в этом отказать - очень люблю воду. Очищаю кожу утром и вечером умывальным средством. После протираю лицо успокаивающим тоником от Elemis или раствором чайного гриба (комбучей) и наношу сыворотку. Утром я увлажняю, а вечером питаю кожу кремами от Valmont. Раз в неделю делаю кислотный пилинг средством от Anne Semonin и стараюсь два раза в неделю наносить маски. Одна из моих любимых масок - из раствора чайного гриба. У меня есть специальные салфетки, которые я пропитываю комбучей и прикладываю к лицу. Этот напиток у меня в свободном доступе, поэтому он стал ключевым компонентом моего ухода. Комбуча осветляет, тонизирует и увлажняет кожу, заживляет раздражения, возникшие от долгого нахождения на солнце, и обветривания.

У меня нет особых проблем с кожей. Акне и купероза никогда не было, растяжки - незначительные. Единственное, в последнее время заметно выпадают волосы. Я ходила к трихологу, сдавала анализы - все показатели в норме. Пока ищу в чем причина, но связываю эту проблему с возрастом. Для волос использую средства корейских производителей Dr.Forhair и CP-1, а для тела - крем от Topicrem.

Бальзам Eve Lom Тоник Elemis Сыворотка Elemis Крем Prime Regenera 1 Valmont Крем Prime Regenera 2 Valmont Солнцезащитный крем Eisenberg Пилинг Anne Semonin Маска Eve Lom Крем для тела Topicrem

О подборе косметики

Не люблю ходить к косметологам - отношения с ними у меня не сложились. Косметологическими процедурами никогда не увлекалась из-за боязни шприцов, не пробовала ни филлеры, ни мезотерапию. Уход подбираю сама, следуя интуиции и подробно разбирая описание и отзывы о средствах. Регулярно читаю про новинки уходовой косметики, пробую и экспериментирую. За все время в выборе средства я ошиблась только два-три раза.

О молодости кожи

Интенсивно ухаживать за кожей я начала еще в молодости. Использовала различных кремы для устранения сильной сухости. Моя мама тоже уделяла большое значение состоянию и уходу за кожей, думаю, это на меня повлияло. Кожа была благодарна - долгое время я выглядела молодо. К 45 годам заметила, что состояние начало ухудшаться, появились признаки увядания. Пришло осознание, что солнце значительно старит кожу, поэтому я жалею, что поздно начала пользоваться солнцезащитным кремом. Думаю, я выглядела бы намного моложе, если бы начала пользоваться ими вовремя. Сейчас использую крем с SPF 50+ от Eisenberg.

Об образе жизни

В силу того, что я генетически склонна к полноте, с молодости борюсь с весом. Я сидела на строгих диетах, худела, затем поправлялась, начинала заниматься спортом, потом бросала. Могу довести все до фанатизма, потом полностью расслабиться. Сейчас активным спортом не занимаюсь, зато много гуляю. Просыпаюсь в 6 утра и сразу иду на двухчасовую прогулку. Встаю очень рано, эта привычка не приобретенная - с детства просыпаюсь в одно и то же время, будто по будильнику. После прогулки обязательно пью кофе с финиками и миндалем, не могу себе в этом отказать. Эта привычка тоже осталась с детства.

Со временем организм интуитивно чувствует, что для него плохо, а что хорошо. Стараюсь придерживаться правильного питания, но безумно люблю сладкое. Срываюсь раз в неделю или две и позволяю себе наедаться сладким до одурения. По совету врачей добавила в ежедневный рацион ферментированные продукты. Особенно люблю квашенную капусту и комбучу. Придерживаюсь этого совета уже два года, и, мне кажется, что именно это дополнение к обычному рациону помогло снизить вес и привести в норму работу кишечника.

Для меня лучшие способы расслабления - это походы в бани, в горы и на природу и вкусная еда. Не люблю косметологические и спа-процедуры и массажи.

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О принятии себя

С годами я поняла, что можно фанатично придерживаться диет и до изнеможения заниматься спортом, но как только дашь слабину, все равно вернешься к начальной точке. К тому же, без любви к себе человек никогда не будет собой доволен - я могла похудеть на 10 килограммов и все равно не считать себя стройной. Только после принятия себя такой, какая я есть, у меня стабилизировался вес.

Вспомнилась цитата из книги Елены Михалковой “Комната старинных ключей”: «Если тебе тяжело, иди маленькими шагами... Делай то, что должна, по чуть-чуть, не заглядывай в будущее. Не думай даже о том, что случится завтра. Помой посуду. Вытри пыль. Напиши письмо. Свари суп. Видишь? Ты идешь маленькими шагами. Сделала шаг, остановилась, передохнула, похвалила себя. Потом другой. За ним третий. Ты сама не заметишь, как твои шаги станут шире. Наступит время, когда ты сможешь подумать о завтрашнем дне с радостью”.