Перед зеркалом: Райхана Мухлис о любимой еде, маслах для лица и наращенных ногтях

В этот раз о своем уходе рассказывает певица Райханой Мухлис. Наша героиня рассказала, как она выбирает уход, как успевает поддерживать здоровье при частых съемках, а также почему ни за что не откажется от корейской еды и наращенных ногтей.

Об уходе за кожей и многоэтапном очищении

Мои уход за собой и образ жизни зависит от работы. Последние три месяца у меня нет четкого расписания дня, съемки могут закончиться поздно ночью, а иногда даже к утру. Бывает я ложусь в пять утра, просыпаюсь в час дня. Ритуалов или каких-то жестких правил у меня нет, я прислушиваюсь к себе и умею "чувствовать" свою кожу. Также я не склонна к бьюти-фанатизму. Обычно по утрам я просто умываюсь водой, так как по ночам не наношу никакую косметику.

Я предпочитаю натуральные ингредиенты, поэтому аккуратно подхожу к выбору уходовой косметики и обязательно изучаю состав каждого средства. Я не люблю наносить что-то лишнее на кожу, читаю составы, лишний раз кремам я предпочту масло авокадо или алое вера. Кстати, я выбираю масло авокадо, которое можно применить в пищу. Мне этого более чем достаточно. Иногда моя кожа в очень хорошем состоянии, иногда она совсем сухая. Еесли есть чувство сухости или усталости я использую патчи. Если лицо совсем стянуто или обезвожено, то я использую крем от Shiseido. Обычно это происходит, когда я устаю психологически и физически, тогда моя кожа тоже начинает реагировать негативно.

Из проблем: у меня широкие поры, но при этом довольно сухая кожа, я нахожу это странным. Иногда у меня появляются комедоны, тогда я адаптирую уход, раз в месяц хожу на чистку. Главное для меня - тщательное очищение после макияжа. Если утром я просто умываюсь водой, то вечером после работы я не лягу спать без многоэтапного очищения. Первым делом, я использую бальзам для очищения Heimish, потом очищающее средство от Lancôme и заканчиваю уход тоником тоже от Lancôme, особенно после съемок, потому что из-за камеры приходится наносить очень сложный плотный макияж.

Если мне кажется, что моя кожа устала и нуждается в дополнительном уходе, то вдобавок к средствам от Heimish и Lancome я пользуюсь пенкой от Tony Moly с экстрактом зеленого чая. Пенка не просто очищает, но и успокаивает мою кожу. Еще я пользуюсь сыворотками Bemetic, когда кожа нуждается в обновлении. От этих средств у меня был очень хороший эффект. Последние несколько месяцев я не пользуюсь сыворотками, так как я забываю о них из-за работы - сейчас я готовлю альбом. В течение дня я пользуюсь спреем от Mario Badescu с экстрактом розы, а летом спрей от Pixi с солнцезащитным фактором и на этом все. Никаких SPF.

О питании и любви к корейской еде

По утрам, после умывания, я пью теплую воду с лимоном, вместе с завтраком принимаю пробиотики и железо, чтобы укрепить иммунитет. Еще я пью по утрам травяные настойки, прописанные мне врачом. Ем все, что захочу. Я не придерживаюсь никакого плана питания - мне повезло с конституцией, что бы я не ела - не полнею. Я очень люблю острое и жирное, я считаю это своей самой большой вредной привычкой. Раньше я совсем себя не ограничивала, могла постоянно есть много острой корейской еды или бургеров. Так я заработала себе проблемы с желудком. Думала, раз не полнею, могу есть все, что угодно, но у моего организма были другие планы. С детства я не люблю мясо, а недавно посмотрела документальные фильмы о мясной индустрии, поэтому стала есть мясо еще реже. Также не люблю молочные продукты, кроме мороженого. Мой любимый вкус - соленая карамель.

О танцах, отдыхе и любимом ритуале

Каждое утро я делаю зарядку, которую мне прописали для спины. Днем я хожу на современные танцы - это смесь стрип пластики, R&B и хип-хопа. Танцы развивают меня не только физически, но и помогают уверенней держаться на сцене и съемках. Я бы хотела записаться в тренажерный зал и накачать пресс и ягодицы. Честно, если я когда-нибудь сделаю пластическую операцию, то только по увеличению ягодиц. Шучу.

Я регулярно принимаю ванны с эфирными маслами, травами, ароматизированными свечами, особенно люблю ванну с ромашкой и лавандой, часто добавляю в воду масло авокадо и соль для полного расслабления. Это единственное, что помогает мне полностью успокоиться и перезагрузиться. Наверное, это самый частый мой ритуал по уходу. Восстановить внутренний баланс также помогает чтение. Для меня, чтение - это отдых, поэтому я не гонюсь за какими-то целями, не придумываю себе челленджи.

Об уходе за волосами и доверии к своему колористу

Волосы я начала мелировать еще в детстве. После мелирования у меня был и балаяж, и шатуш. Как-то я подстригла волосы до уровня каре и Кристина, мой колорист, написала мне сообщение: "давай сделаем платиновый блонд". Я сразу согласилась. С Кристиной мы уже очень давно работаем вместе и я решила ей довериться. Это было далеко не самое мудрое решение, но мое доверие к Кристине оправдалось и я еще долго ходила платиновой блондинкой. Сейчас возвращаюсь к своему обычному цвету.

У меня в последнее время из-за стресса начали выпадать волосы. Кристина заметила это первой, и вовремя меня предупредила. Она мне объяснила, что 50% ухода за мной, а 50% - за ней. Также, как и со средствами для лица, перед покупкой я внимательно изучаю состав. Я испробовала разные шампуни, но остановилась на Natura Siberica. Шампунь, которым я пользуюсь сейчас, имеет очень хороший состав, в нем почти нет химических ингредиентов. Вдобавок, чтобы зря не травмировать волосы, я перестала пользоваться феном или утюжками. Чтобы сберечь цвет волос регулярно наношу маски для окрашенных волос от Framesi. Еще я пользуюсь разными флюидами после мытья, например, флюидом реконструктором от Ollin и маслами на кончики. Если мне нужно уложить волосы, то я обязательно ношу с собой термозащитный спрей от Davines.

О любви к макияжу

Все зависит от моего самочувствия, я прислушиваюсь к себе - я думаю, это самый верный способ оставаться в балансе с собой. Если я проснулась и чувствую, что мне нужен комфорт, то я могу без проблем выйти в худи и спортивных штанах без макияжа. А бывают и дни, когда я хочу носить кроп-топ и обувь на высоком каблуке. Захотела - значит решено. Я тысячи раз выглядела очень просто, без макияжа, в простой одежде, когда ко мне подходили фотографироваться. Я хочу, чтобы мои поклонники понимали, что не обязательно всегда выглядеть круто.

Всем своим хорошим привычкам я обязана маме. Она научила правильно смотреть на вещи, она же помогла мне развить свой вкус и стиль. Но вот краситься я научилась сама. У меня дома никогда не пользовались косметикой, у всех женщин была идеальная кожа. С тем временем, у меня связаны одни из самых смешных моментов моей жизни, стоит только взглянуть на фото десятилетней давности, где у меня под глазами белый (!) консилер. Сейчас навыки улучшились, перед тем как нанести макияж я обязательно накладываю увлажняющий крем, потом тональный крем, сухую пудру. Если я чувствую, что не хочу краситься полностью, то я в любом случае нанесу консилер L.A. Girl. У него очень демократичная цена, консилер отлично выполняет свою задачу и я не планирую менять его на что-то ультрамодное или дорогое. Мой комплекс - черные круги под глазами, с ними L.A. Girl справляется прекрасно. Если совсем нет времени, я использую помаду для губ и на губы и на щеки вместо румян.

Из ароматов я люблю зеленый Chanel, аромат от Kilian и пробники по 2000 тенге в Zara. Я не люблю тяжелые ароматы, для меня важна свежесть, летучесть аромата. Мой главный секрет как в аромате, так и в стиле и уходе за собой - less is more. Я не хочу выглядеть богиней каждый день и не считаю это нужным. Иногда ты просто встаешь в плохом настроении, и то что я публичный человек на меня это не влияет. Мы все люди.

Об экспериментах и любви к наращенным ногтям

Из-за рода деятельности я очень часто экспериментирую с внешностью. Обычно это происходит очень спонтанно, я очень редко планирую смену образов, и не боюсь экспериментов. Я не отношусь к ним серьезно. Наверное, я бы попробовала все кроме пластической хирургии. Да, я люблю эксперименты, окрашивать волосы и пробовать яркий макияж, но когда дело касается более серьезных перманентных изменений, я - сторонница естественной красоты.

Но есть одна моя большая любовь - это наращенные ногти. Я наращиваю их уже три года. Предпочтаю форму "балерина" или квадратную, пользуюсь только американским акрилом, который держится дольше всех. Мне нравится нэйл-дизайн, это не совсем нэйл-арт, но что-то несомненно поярче. Я очень часто вдохновляюсь ногтями Рианны и Росалии. Сейчас я предпочитаю что-то с дизайном или стразами, меняю их каждые три недели. Мне кажется это выглядит эффектно, особенно на фотографиях и на видео.