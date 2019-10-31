Перед зеркалом: Радмила Жаксылыкова о шляпе как лучшем SPF и вредных привычках

Наша новая героиня - дизайнер интерьеров и оформления витрин Радмила Жаксылыкова. Она рассказала, почему доверяет одному бренду на протяжении 15 лет, как ухаживает за волосами и почему не ходит к косметологам.

Об уходе за кожей и верности одному бренду

Свой день я начинаю примерно в 6:30, потому что нужно выгуливать собаку. Потом я занимаюсь йогой, буквально 15-20 минут, делаю самые простые асаны. Дальше душ и завтрак. По утрам я стала любить есть каши. Я не придерживаюсь плана питания, никогда не сидела на диетах и не планирую. Чаще прислушиваюсь к себе и не ем то, что дает мне чувство тяжести. Например, мясо я употребляю всего один раз в неделю.

Уже много лет я верна одному бренду - Shu Uemura. Это японский бренд, который сейчас к сожалению, доступен только в США и Азии. Раньше я заказывала средства с Европы, а сейчас даже тут их не найти, некоторые ярые фанаты бренда закупают остатки средств у местных через Ebay.

Я большое внимание уделяю домашнему уходу. Умываюсь очищающим маслом Shu Uemura, которое еще слегка осветляет кожу. Дальше - тоник и увлажняющая эссенция. Несмотря на мою любовь к японскому бренду, я недавно начала добавлять в свою рутину антиоксиданты, пока что выбор остановила на средстве EUK 134 0.1% от The Ordinary. Как и с Shu Uemura пользоваться The Ordinary я стала по рекомендации друзей. Кстати удивительно, но 15 лет назад Shu Uemura мне посоветовал мужчина, он сказала, что многие из его друзей-визажистов очень ценят и хвалят продукты бренда. Отдельным солнцезащитным кремом я не пользуюсь, мне достаточно моего крема для лица с легким тинтом для коррекции цвета, там SPF фактор всего 10, но я не чувствую нужды в большей защите. Почему? Я вообще стараюсь не проводить много времени под солнцем, не загораю, и если это лето, то обязательно ношу шляпы, чтобы защититься. Вечером мой уход такой же, как утром. Признаюсь, что могу пропустить умывание вечером. Потом ругаю себя за эту привычку, но так как не использую особо декоративную косметику, утром не просыпаюсь Джокером. Думаю, поэтому моя привычка не такая уж и пагубная. Также я отдельно ухаживаю за шеей специальной сывороткой от NIOD для поддержания эластичности кожи. Люблю маски, тканевые или в баночках, например, маску с абиссинским маслом от Beauty Kitchen.

О несовершенствах и уходе за волосами

С кожей у меня нет проблем, даже если и есть что-то вроде целлюлита или растяжек, меня это не волнует. Единственное, чему я уделяю особое внимание - это мои волосы. У меня чувствительная кожа на голове. Поэтому делаю маски и использую дополнительный уход для волос. Я заметила, что из-за стресса и волнений они становятся тусклыми, а от нехватки витаминов падают. Так я начала пить комплекс витаминов и минералов от Holland & Barrett. А на волосы наношу питательное защитное масло от Shu Uemura каждый день, после мытья волос использую полирующее молочко для разглаживания и блеска волос и восстанавливающую маску от & Other Stories. Помимо этого я пользуюсь сывороткой с пептидами для густоты волос на ночь, и наношу ее прямо на скальп. Недавно сделала короткую стрижку. Теперь уделяю больше времени укладке. Сушу волосы вниз головой и укладываю их круглой щетки для придания формы. После на сухие волосы использую то самое полирующее молочко. Еще, я узнала, что бывают специальные гели для душа и шампуни для эффективного смывания хлорки, сейчас я тестирую их.

К косметологам я не хожу. Все мои попытки походов к бьюти-специалистам сводились к нулю. У меня очень узкие поры и косметологи сами говорили, что мне не стоит что-то делать, да и я сама не чувствую надобности. Сейчас я живу там где влажно, думаю, благодаря этому моя кожа остается в хорошем состоянии. Возможно, позже надо будет пересмотреть мое отношение к этому. К стилисту по волосам тоже хожу редко - два раза в год где-то - поэтому мои давние знакомые и одноклассники смогут без проблем узнать меня по стрижке, она не менялась со школы. Люблю ходить на лечебные и спортивные массажи. Все, что касается красоты лица я делаю дома.

О спорте и секрете красоты

Не могу сказать, что я спортивный человек. Скорее я делаю необходимый минимум, чтобы чувствовать себя хорошо. Два раза в неделю хожу в бассейн. Моя цель проплыть 2000 км, но пока я только на половине. Велосипед у меня как средство передвижения, так как я живу в Амстердаме. Но понимаю, что, наверное, нужно больше заниматься. При этом, я считаю, что главное в красоте и здоровье - любить то, что ты делаешь, я не думаю, что нужно себя заставлять, ходить к косметологу если вы не чувствуете в этом нужды, не стоит изнурять себя агрессивными тренировками. Я за то чтобы человек проводил время качественно в кругу любимых, искренне радовался жизни, по-моему, это и есть секрет молодости и красоты.

Об экспериментах с внешностью и минимальном макияже

Я не люблю экспериментировать с внешностью, но один эксперимент все же был - африканские косички в университете. Плела мне их подруга, два дня. Так я проходила месяц, и за этот месяц от аккуратных косичек ничего не осталось, волосы ведь падают, а тут им было некуда падать - к концу месяца выглядело это как минимум странно. Пять лет назад я попробовала в Буэнос Айресе процедуру от Alma Soprano Ice Laser по удалению волос. Процедура была безболезненной и эффективной. Сделала пять процедур в течение полутора года, и теперь забыла о существовании нежелательных волос. Еще для кожи головы я пробовала витаминную мезотерапию для кожи головы - это было больно. Не люблю терпеть боль во время процедур, поэтому попробовала и перестала. В целом, я очень спокойно отношусь к экспериментам, моя позиция "почему бы и нет", если ты в поисках стиля.

В макияже я люблю минимализм. На каждый день я долгое время использовала Shu Uemura Day Care Stage Performer Skin Perfecting Cream для лица. От этого крема был потрясающий эффект здоровой сияющей кожи. К сожалению его сняли с производства. Сейчас я пробую Cream Hydratant Lumineux от Mac, он тоже дает эффект сияния, пользуюсь им каждый день. Тональным кремом я не пользуюсь. Если хочу наоборот сделать кожу матовой, то использую разглаживающий праймер от Shu Uemura и пудру. Под глаза наношу Prep & Prime Highlighter от Mac. Для бровей покупаю карандаш для бровей от Shu Uemura. Его надолго хватает и можно докупать картриджи, не выкидывая весь аппликатор. Люблю сухие румяна от Mac в оттенке BlushBaby. Если намечается особое мероприятие, вечером я могу нанести блестки на тело, легкий шиммер. Мой максимум в макияже - это smokey-eyes для вечеринок или красная помада, но не одновременно. Еще, так как у меня есть вредная привычка кусать губы, я перепробовала кучу бальзамов для губ. Самый лучший для меня пока что Carmex. А вот парфюм у меня один, и уже очень давно - это Comme des Garcons Series 5 Sherbet: Rhubarb, пользуюсь им каждый день.